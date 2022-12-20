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Росія хоче до Нового року залишити Україну без світла, маємо готуватися до нових атак на енергосистему, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергетика

Росія робитиме все, щоб до Нового року залишити українців без світла. Необхідно готуватись до нових атак ворога на енергетичні об’єкти.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр оцінив ситуацію з відновленням енергосистеми як складну.

"В умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо. Місцева влада так само не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру.

Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян", - пояснив очільник уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про ситуацію в енергетиці: Працюють 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Це ви повинні готуватися, а не попереджати населення, як буде, безхребетна влада ніколи не несла ні за що відповідальність, закордон допомагає і трансформаторами, і іншим, дає генератори, а влада знову все попереждає, бо през винайшов таке слово - незламні, то і хай влада буде такою, а не народ.
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20.12.2022 20:29
+23
Та він прям Нострадамус якийсь! І як він здогадався? Все, тепер я за Україну спокійний, коли там у руля такі провидці!
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20.12.2022 20:26
+22
Якщо я так ще живу, то маю стати на коліна перед нашими захисниками, волонтерами і народом, який збирає все на ЗСУ, но точно не перед цією владою, де купа зрадників і фсбшників.
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20.12.2022 20:38
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Та він прям Нострадамус якийсь! І як він здогадався? Все, тепер я за Україну спокійний, коли там у руля такі провидці!
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20.12.2022 20:26 Відповісти
Просто він -- совок за свідомістю. А для совків "новьій_ґод" -- це щось сакральне
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20.12.2022 21:19 Відповісти
Чи Нострадамус, чи "Капітан Очевидність", чи "дід Вангуй". Як вже всі ці шмигалі, данілови, подоляки, абдрістовичи, та інші "розмовляючі голови" з ЗЕшобли, вже задовбали своїми сран..ми "прогнозами"!
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20.12.2022 23:27 Відповісти
Їб@нько.....
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20.12.2022 20:26 Відповісти
А хіба Укроборонпром не приготував щось, на кшталт блекауту для орків?
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20.12.2022 20:27 Відповісти
ядрену бомбу?
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20.12.2022 22:39 Відповісти
Це ви повинні готуватися, а не попереджати населення, як буде, безхребетна влада ніколи не несла ні за що відповідальність, закордон допомагає і трансформаторами, і іншим, дає генератори, а влада знову все попереждає, бо през винайшов таке слово - незламні, то і хай влада буде такою, а не народ.
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20.12.2022 20:29 Відповісти
Олю, якщо би влада була справді бесхребетна, то ти б прала труси російському вояку, а не писала дурниці в інтернеті
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20.12.2022 20:33 Відповісти
Якщо я так ще живу, то маю стати на коліна перед нашими захисниками, волонтерами і народом, який збирає все на ЗСУ, но точно не перед цією владою, де купа зрадників і фсбшників.
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20.12.2022 20:38 Відповісти
тобто то значить ота влада стоїть між нами і російським вояком? Прям бачу як Єрмак одноосібно тримає всю оборону на сході, а Арєстовіч на півдні.
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20.12.2022 20:41 Відповісти
ДЄрмаку нізя! На нього ні один бронежилет не налазить! А там снайпери... Жеку "Лисого" ледь не вбили! )))
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20.12.2022 23:29 Відповісти
Удобно власть устроилась. Можно жертвовать чужими жизнями, жить в комфорте и награждать себя медалями.
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20.12.2022 21:14 Відповісти
Да!и это факт!
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20.12.2022 23:19 Відповісти
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20.12.2022 21:23 Відповісти
У кращому випадку. Іншим жінкам зґвалтованим та вбитим під час окупації - пощастило менше.
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21.12.2022 07:47 Відповісти
Навіть не тільки попереджає, а вимагає у західних країн - дайте, бо в нас замерзають люди! Як мале і розрущене дитя! А ви про що думали, коли йшли до влади? А кацапи просто потвори, про них і мови немає. То правильно говорив наш Головкокомандувач - їх потрібно вбивати!!!
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20.12.2022 20:44 Відповісти
гадаю шмигаля з зе разом, треба вже прикопати
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20.12.2022 20:29 Відповісти
Дивись, щоб тебе не прикопали раніше, кацапсіна
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20.12.2022 21:12 Відповісти
Вони вже "напрацювали" не на один строк за гратами.
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20.12.2022 21:21 Відповісти
но мудрий нарід вибере їх на другий термін . бояневтік і дуже всем нравятца шуточки 95 квартала
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20.12.2022 22:23 Відповісти
Задовбав цей шмигаль,поналазило злодіїв у владу,а люди тепер віддуваються за них в окопах за це усе бидло,іншого не заслужили.
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20.12.2022 20:31 Відповісти
саме поналазило, чи в 2019 десь так 12.5 мільйонів населення з цим допомогли?
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20.12.2022 20:42 Відповісти
наконец-то хоть шмугаль прорвался в информационный простор... хоть что-то сказал...
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20.12.2022 20:32 Відповісти
а так бы без ихнего однообразного мычания мы бы жили в неведении. гундосят они или блеют - кардинально за два месяца ничего не меняется от их извержения бестолкового словесного поноса
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20.12.2022 21:36 Відповісти
Ну да, что-нибудь о чем все знают и без шмыгая.
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21.12.2022 08:30 Відповісти
А у відповідь зелена влада не хоче кацапню свіжим асфальтом закидати?
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20.12.2022 20:35 Відповісти
Вони, с..уки, закони пишуть для війських ЗСУ, як їх потрібно наказувати і карати, а для себе, коханих, можна все дозволити і ніякі закони не пишуть та й не виконують.
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20.12.2022 20:35 Відповісти
а як готуєтесь ви? ті, хто мусить захищати ці об"єкти, передбачати загрози, випереджати дії противника, запобігати такому лиху і мати план Б на кожний такий випадок...
язиком теліпати і страхати - це не запобігання біди, це непогана отбрешка (а ми ж попереджали) і перекидання своєї відповідальності на нас - самі робіть що хочете...
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20.12.2022 20:36 Відповісти
Як? Маринують м'ясо для шашликів.
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20.12.2022 21:16 Відповісти
Десь той рій українських дронів у відповідь заблукав((А новини про те ,що в Чорному морі московські кораблі ,але без якихось там ракет,нагадують про морські українські дрони,котрі також десь плавають((Думаєте ,що кораблі без ракет ,бо пожаліли українців?((А я думаю,що чекають підвозу з заводу(((
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20.12.2022 20:48 Відповісти
То це ми так готуємось що у нас шахеди над атомними станціями спокійно літають?
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20.12.2022 20:50 Відповісти
Дякую кеп! Скільки нової інформації та й одразу!
Чувак трошки піариться, щоб не подумали, що він тільки підписувати папірці годен.
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20.12.2022 20:53 Відповісти
Опять нам готовітся, когда ви будете готови?
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20.12.2022 20:59 Відповісти
То готуйтеся, нероби! Про атаки кацапів говорили з літа, що ви зробили для захисту енергосистеми? Ніхріна, тільки скинули усі проблеми на людей - виживайте, як хочете. Уроди зелені.
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20.12.2022 21:06 Відповісти
Підозрюю, що блекаути замовні.
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20.12.2022 21:07 Відповісти
если вам что то кажется - то это вам совсем не кажется. это мозг подсказывает, что где то вас *******
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20.12.2022 22:48 Відповісти
не абдристович канешно. тот бы точно указал интервал, через сколько дней без света всё бы осталось.
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20.12.2022 21:10 Відповісти
зебидло і діпутати з діпутатками вже приготувались.
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20.12.2022 21:16 Відповісти
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20.12.2022 21:18 Відповісти
Шмыгаль расписывается в импотенции.
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20.12.2022 21:27 Відповісти
Та для цієї собаки -пожиттєво це за мало.....
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20.12.2022 21:40 Відповісти
Ще з кінця весни владу попереджали усі кому не лінькі, що з осені почнуться удари агресора по енергоструктурі. Проте влада і пальцем не ворухнула, щоб хоча б мінімально забезпечити захист підстанцій, почати закупки трансформаторного обладнання, тих же генераторів. Ніт. В пріоритеті був тільки асфальт. А їм що ? У кожного свій будинок з повним фаршем енергообладнання, і ніяких проблем з вкраденими з асфальту грошима на купівлю дизеля та бензину для генераторів, палива для котлів. А жителям міста впарювати байки про те, к Кирило Тимошенка розрулює ситуацію. Гніди.
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20.12.2022 21:31 Відповісти
Вот!начало доходить!что банда наркомана только грабит и разоряет страну!смитуны,вы где? почему вас не видно и не слышно?
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21.12.2022 08:34 Відповісти
Нє ну це вже повний піпец....ця ахметівська гнида замість того ,щоб щось робити- попереджає ...Це не прим'єр - чучало яке за бездіяльність потрібно судитм..Ці клоуни не розуміють нічого від слова взагалі...
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20.12.2022 21:37 Відповісти
А наші мабуть теж готують рашистам подаруночок під ялинку. Було б добре, кримський мостик там чи що. А якби та по кремлю!!! Ех, хоч помріяти!
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20.12.2022 21:43 Відповісти
На состояние нашей армии удары московитов не влияют.
Если они испортят нам Новый Год, мы испортим им их столицу.
Уже есть чем.
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20.12.2022 22:00 Відповісти
Прем'єр-міністр в нас відповідає за погані новини, а царьок каже лише хороші.
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20.12.2022 23:32 Відповісти
 
 