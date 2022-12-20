Росія хоче до Нового року залишити Україну без світла, маємо готуватися до нових атак на енергосистему, - Шмигаль

Росія робитиме все, щоб до Нового року залишити українців без світла. Необхідно готуватись до нових атак ворога на енергетичні об’єкти.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр оцінив ситуацію з відновленням енергосистеми як складну.

"В умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо. Місцева влада так само не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру.

Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян", - пояснив очільник уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про ситуацію в енергетиці: Працюють 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій