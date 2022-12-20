США передадуть Україні засоби високоточного наведення авіабомб у новому пакеті допомоги, – CNN
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У межах нового пакета військової допомоги Україні Сполучені Штати мають намір передати електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні бомби", які забезпечують високий ступінь точності наведення.
Про це, як інформує Цензор.НЕТ, у вівторок повідомив телеканал CNN із посиланням на кількох американських чиновників.
Згадані електронні засоби поєднують системи навігації й глобального позиціонування і можуть бути прилаштовані до бомб різної ваги і розмірів для створення так званих об'єднаних боєприпасів прямого удару (JDAM).
Високоточні бомби можуть допомогти Україні атакувати лінії оборони російських сил або інші великі цілі. "Розумні бомби" зможуть уражати цілі на відстані близько 24 кілометрів – тобто не вглиб території Росії, підкреслює CNN.
Джерела каналу не уточнили, скільки комплектів електронного обладнання і який саме тип JDAM отримає Україна, та зазначили, що новий пакет американської військової допомоги очікується вже цього тижня.
CNN зауважує, що українській авіації потрібно буде знайти спосіб запускати JDAM із застарілих літаків радянських часів, як це було у випадку протирадіаційних ракет HARM американського виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
более того их ПВО не шибко удачно справляется даже сейчас когда у нас еще нет того... обещанного
Комплект JDAM дозволяє підвищити точність до +/- декількох метрів від цілі, окрім того, комплект наводить бомбу по оптимальній траєкторії, яка атакує під великими кутами атаки для максимізації ураження.
Враховуючи те, що JDAM корегує політ бомби на всій траєкторії це дозволяє нівелювати вплив похибки пілота при скиданні бомб. Більше того, дозволити здійснювати "сліпі" бомбометання, коли візуально ціль не спостерігається.
Важливим фактором можливості інтеграції JDAM під крило радянських машин, таких як МіГ-29, Су-25, Су-24 та Су-27 є те, що координати цілі можливо закласти у бомбу ще на землі. Тобто можливо обійти необхідність повної модернізації всього бортового радіоелектронного оснащення літака та інтеграцію до нього модулю наведення на кшталт LANTIRN.
Але комплект JDAM доволі гнучкий з точки зору подальшого розвитку. Зокрема його можливо доповнити лазерною головкою самонаведення, тоді комплект позначається, як LJDAM. В цьому випадку наведення бомби може здійснюватись не тільки шляхом підсвічування цілі з літака, але, наприклад, з БПЛА чи наземної станції. Такий спосіб наведення вкрай важливий під час надання безпосередньої повітряної підтримки для підрозділів, які вже знаходяться у бойовому зіткненні з противником.
Але найбільш цікавою для України комплект JDAM-ER, який перетворює бомбу не просто на високоточну, а ще й плануюючу. Додавання крил дозволяє розширити дальність використання бомб.
главное его убить, чтобы закончить войну
Вот если бы было иначе, то ты бы имел право открыть рот.
Вам скільки рочків?
Яким ізиком тролиш?
US to send precision bomb kits and Patriot missiles in next Ukraine aid package, officials say. https://edition.cnn.com/2022/12/20/politics/us-ukraine-munitions-patriot-missiles