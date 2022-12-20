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Після поїздки в Білорусь Путін проведе засідання колегії Міноборони РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент РФ Володимир Путін завтра, 21 грудня, проведе розширене засідання колегії Міноборони Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Повідомляється, що з основною доповіддю виступить міністр оборони Сергій Шойгу, серед іншого, доповідатиме про хід "спеціальної військової операції".
У засіданні також візьме участь командування військових округів, видів російських військ. У режимі відеоконференції у заході візьмуть участь близько 15 тисяч посадовців ЗС РФ, заявляють в Кремлі.
Топ коментарі
+14 Yakov Yakov
показати весь коментар20.12.2022 20:47
+8 я гражданин Украины
показати весь коментар20.12.2022 20:51
+7 Y.M. Z.
показати весь коментар20.12.2022 20:54
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Будь ласка, зачекайте...
Хоча.... Буде хоть щось, що можна впарити бидлу за досягнення у новорічному зверненні.
Сам факт візиту до бульбафюрера свідчить,що це вкрай потрібно кремлю....
У бульбашів є військові потужності для виготовлення зброї....Переміщенням техніки до наших кордонів вони можуть відволікати увагу від справжніх намірів.
закінчать вони так само безславно як фашистські Італія та Німетчина свого часу. неможливо собі уявити щоб фашистська держава існувала в европі та диктувала свої хотелки. Цього не буде і цього не допустять ні США ні Европа ні Україна.