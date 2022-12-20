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Після поїздки в Білорусь Путін проведе засідання колегії Міноборони РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу,путін

Президент РФ Володимир Путін завтра, 21 грудня, проведе розширене засідання колегії Міноборони Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що з основною доповіддю виступить міністр оборони Сергій Шойгу, серед іншого, доповідатиме про хід "спеціальної військової операції".

У засіданні також візьме участь командування військових округів, видів російських військ. У режимі відеоконференції у заході візьмуть участь близько 15 тисяч посадовців ЗС РФ, заявляють в Кремлі.

Також дивіться: Путін закликав росіян не вірити звітам Міноборони Росії. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
і чому на цензорі і ******* рф, і йбнутого педофіла путіна пишуть з великої букви?
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20.12.2022 20:47
+8
все вірно - вся пропаганмашина кацапії називае нашу владу "режимом", " фашистами" та "вбивцями"...- а наші мямлять про якусь ************- повинно бути тільки : фашистська недореспубліка , орки- вбивці, мародери , гвалтівники ...- і все , або ще інші епітети!!!
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20.12.2022 20:51
+7
Оголошуватиме про створення саюза авторітарних капіталістічєскіх діктатур 30-го грудня.
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20.12.2022 20:54
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Будуть відкривати ще один фронт з білорусі, щоб спасти своїх орків під Бахмутом і свою себе!
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20.12.2022 20:46 Відповісти
Хоч би цей кривавий бункерник на свята щось не натворив.
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20.12.2022 20:46 Відповісти
Так вони якраз готуються щось витворити на свята. Це в крові імперії зла, щось приурочити до якоїсь дати.
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20.12.2022 21:28 Відповісти
і чому на цензорі і ******* рф, і йбнутого педофіла путіна пишуть з великої букви?
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20.12.2022 20:47 Відповісти
все вірно - вся пропаганмашина кацапії називае нашу владу "режимом", " фашистами" та "вбивцями"...- а наші мямлять про якусь ************- повинно бути тільки : фашистська недореспубліка , орки- вбивці, мародери , гвалтівники ...- і все , або ще інші епітети!!!
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20.12.2022 20:51 Відповісти
А зачем так сложно, есть емкое, правильное название кацапа - РУСИШ ШВАЙН !!!
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20.12.2022 21:29 Відповісти
Накатит соточку за СОТОЧКУ?
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20.12.2022 20:51 Відповісти
Оголошуватиме про створення саюза авторітарних капіталістічєскіх діктатур 30-го грудня.
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20.12.2022 20:54 Відповісти
Якась маніакальна жага до ідіотських дат.
Хоча.... Буде хоть щось, що можна впарити бидлу за досягнення у новорічному зверненні.
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21.12.2022 00:34 Відповісти
оркам потрібна "свіжа кров" для ривка,тому не виключено,що можуть поперти з білораші.....але це припущення....
Сам факт візиту до бульбафюрера свідчить,що це вкрай потрібно кремлю....
У бульбашів є військові потужності для виготовлення зброї....Переміщенням техніки до наших кордонів вони можуть відволікати увагу від справжніх намірів.
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20.12.2022 21:27 Відповісти
Канєшна проведе, тепер же карта є
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20.12.2022 21:29 Відповісти
Всьо настолько плохо? Сочувствую
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20.12.2022 21:34 Відповісти
Росія сьогодні це типова фашистська держава з усіма необхідними для цього характеристиками.
закінчать вони так само безславно як фашистські Італія та Німетчина свого часу. неможливо собі уявити щоб фашистська держава існувала в европі та диктувала свої хотелки. Цього не буде і цього не допустять ні США ні Европа ні Україна.
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20.12.2022 21:36 Відповісти
Мы опять обосрались.
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20.12.2022 21:55 Відповісти
***** расскажет как лобызался с сифилитиком
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21.12.2022 10:00 Відповісти
 
 