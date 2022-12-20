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У США немає підтверджень, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети,іран,балістичні

У Вашингтоні уважно відстежують ситуацію навколо потенційних перемовин між Росією та Іраном щодо передачі балістичних. Нині США не мають підтверджень, що росіяни могли б отримати ці ракети.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що мають місце дискусії про потенційну передачу балістичних ракет. Ми не бачили, щоб це підтвердилося, станом на тепер, але стежимо за цим дуже уважно", - зазначив представник Білого дому.

Водночас він підкреслив, що Іран продовжує постачати Росії бойові безпілотники.

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Нагадаємо, Росія в ніч проти 19 грудня атакувала Україну 34 дронами-камікадзе типу Shahed із нової партії, поставленої Іраном у кількості 250 штук.

Автор: Анна Судак
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Дай Бог полетять ті ракети бункерному в сраку
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20.12.2022 21:52 Відповісти
Ну если БД так сказал, значит так и есть, а куда нам, сирым, деваться
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20.12.2022 22:31 Відповісти
Якщо в ОП маніпулюють фактами, то це непоганий спосіб "асадіть галоп". Але все одно це , "якийсь неправильний мед і неправильний бджоли" виходять.
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20.12.2022 22:45 Відповісти
Невже повилазило там в Пентагоні? Побачать потім наслідки?
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21.12.2022 01:47 Відповісти
Типа ЧМО мавзолейное просто слетало в Тегеран чаю попить с Аятоллами...типа купить только мопедів сотню ...верить Мавзолейным обезьянам 🦍🦍👹себя не уважать ...
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21.12.2022 07:38 Відповісти
есть и прямые доказательства и косвенные что мотоциклетки постаавляются с Ирана
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21.12.2022 09:59 Відповісти
 
 