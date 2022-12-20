Потужність на 50% менша за необхідну: директор Yasno Коваленко про ситуацію зі світлом у Києві

Станом на вечір 20 грудня ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною. Енергетики поки не розраховують на швидке повернення до вимкнень світла за графіками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, за день відключалося майже все місто - близько 1,1 млн користувачів.

"На наближення до графіка поки навіть не розраховуємо. По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба заживити критичну інфраструктуру", - написав Коваленко.

Водночас він наголосив, що світло стабільно подається на критичну інфраструктуру й місто здебільшого залишається з водою та опаленням.

За словами Коваленка, диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча б на короткий час, але є низка будинків, які не вмикалися від ранку 19 грудня. Ремонтні роботи тривають.

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Нагадаємо, атаки безпілотників на об'єкти магістральних мереж у центральному регіоні 19 грудня та артобстріли на сході призвели до чергових пошкоджень інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням.