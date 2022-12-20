УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6047 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 690 4
Київ (13851) вимкнення (96) електроенергія (1910) відключення світла (217)

Потужність на 50% менша за необхідну: директор Yasno Коваленко про ситуацію зі світлом у Києві

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

світло

Станом на вечір 20 грудня ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною. Енергетики поки не розраховують на швидке повернення до вимкнень світла за графіками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, за день відключалося майже все місто - близько 1,1 млн користувачів.

"На наближення до графіка поки навіть не розраховуємо. По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба заживити критичну інфраструктуру", - написав Коваленко.

Водночас він наголосив, що світло стабільно подається на критичну інфраструктуру й місто здебільшого залишається з водою та опаленням.

За словами Коваленка, диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча б на короткий час, але є низка будинків, які не вмикалися від ранку 19 грудня. Ремонтні роботи тривають.

Дивіться також: У квартирі в Києві стався вибух, постраждали троє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, атаки безпілотників на об'єкти магістральних мереж у центральному регіоні 19 грудня та артобстріли на сході призвели до чергових пошкоджень інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та включите хоть на пару часов..
показати весь коментар
20.12.2022 22:30 Відповісти
А с каких это пор Киевский апелляционный суд на Соломенской площади стал критической инфрастуктурой ? Его башня сверкает сотнями окон день и ночь!
показати весь коментар
20.12.2022 22:38 Відповісти
Потому что там бабло стрежется и распределяется среди нужных людей.
Потеря денег для них - это критично.
показати весь коментар
21.12.2022 04:10 Відповісти
ясно, а ты чего своей жопой министришку энергетики прикрываешь? Пусть это барано-минстр шевелит батонами и за эту ху"ню отвечает
показати весь коментар
21.12.2022 00:39 Відповісти
 
 