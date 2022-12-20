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Новини Війна в Україні
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Велика Британія (3683) Воллес (212) генератор (83)

Британія передала Україні 900 генераторів і 15 тисяч комплектів зимової форми для військових

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

британія

У межах допомоги Україні на час зими через руйнування Росією енергетичної інфраструктури Велика Британія вже передала сотні генераторів і комплекти зимової форми для українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Sky News із посиланням на звернення до Палати громад міністра оборони Британії Бен Воллес.

"На сьогодні Велика Британія передала Україні 900 генераторів та направила близько 15 тисяч комплектів одягу для екстремальних холодів для українських збройних сил, зокрема одяг для холодної погоди, надміцні спальні мішки та утеплені намети", – зазначив міністр.

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"Очікується, що до Різдва будуть доставлені ще 10 тисяч комплектів. Загалом міжнародне співтовариство передало Україні близько 1,23 мільйона зимових комплектів", – додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
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20.12.2022 23:04
+4
Боже,храни королеву,спасибо за помощь
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20.12.2022 22:55
+4
"Британка" вещь. Кто носил,как я, подтвердит. Спасибо.
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20.12.2022 23:03
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Боже,храни королеву,спасибо за помощь
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20.12.2022 22:55 Відповісти
Короля...
Королева відійшла у Вічність
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20.12.2022 23:03 Відповісти
"Британка" вещь. Кто носил,как я, подтвердит. Спасибо.
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20.12.2022 23:03 Відповісти
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20.12.2022 23:04 Відповісти
Добре.А куди та форма дівається ?
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20.12.2022 23:11 Відповісти
Как обычно. Часть снашивается,часть уничтожается, остальное украдут.
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20.12.2022 23:20 Відповісти
Дякуемо!!!
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20.12.2022 23:17 Відповісти
так казали що всі все мають, потреб нема...
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20.12.2022 23:26 Відповісти
Так это зимняя форма для воееных. Она снашивается, ее менять нужно. Это ведь не как ты видать носки и трусы годами носишь не меняя.
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20.12.2022 23:30 Відповісти
бачу що ти хамло ще те, та щей в курсі що шкарпетки носять роками. ніщеброд. мабуть з зелених покидьків ?
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21.12.2022 15:55 Відповісти
Бритты рулят и педалят
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20.12.2022 23:39 Відповісти
Куди підуть ці генератори? Паливо для них за чий рахунок? А чому б британцям просто не допомогти з ремонтом пошкоджених електромереж?
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21.12.2022 00:42 Відповісти
А давай ти допоможеш з ремонтом, а інші самі вирішать, що їм робити?
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21.12.2022 02:16 Відповісти
Я б задонатив провайдеру на павербанки, але вiн тупо сидить i хоче, тiльки хоче починати iх ставити. Село без Инету, бабла ❌уйма.
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21.12.2022 03:57 Відповісти
Давай. Тим більше, що маю відповідну спеціальність. Але вакансій, що цікаво, бо мав би саме бути скаженний попит на електриків та електромонтажників - нема...
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21.12.2022 08:38 Відповісти
Dear United Kingdom! At this moment about 60% of Ukraine's population are situated in the countryside because the Orcs are shooting at our cities and there is no heating and Internet. However, 60% are 60% and this means that villages will also benefit from humanitarian aid. A great idea would be to deploy portable power stations for villages. They can maneuver and leave the place in case missiles are approaching the place. Also, the Internet in villages is not working because there are no powerbanks on the fiber Internet lines between cities and small villages. The villages which used to be small are now more densely populated and need electricity for Internet because many of the IT-professionals from cities, who donate money to the Armed Forces of Ukraine, are now living in the countryside. We need batteries and powerbanks on Internet lines to accumulate energy at night and use it during the day.

__________________ 🇬🇧 ❤️ = 🔋+🇺🇦
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21.12.2022 03:54 Відповісти
Штирлиц дЕрмак зна куди дівать навіть один доляр...або фунт ..,не переймайтеся...
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21.12.2022 04:33 Відповісти
https://youtube.com/shorts/xv3Tc4BKUeQ?feature=share...

Видос из загнивающей Британии...😝
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21.12.2022 06:02 Відповісти
👍
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21.12.2022 14:47 Відповісти
 
 