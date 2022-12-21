"Вибачення" Шуляк переді мною є просто огидним фарсом і знущанням, - воїн Симороз
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Важкопоранений воїн Олег Симороз вважає оприлюднене головою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк вибачення огидним фарсом і знущанням.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"По-перше, з'явилося воно на шостий день і лише після величезного скандалу та коли народні депутати "слуги" почали писати через неї заяви на вихід з партії, головою якої вона є.
По-друге, почала прикриватися передовою, що максимально бридко й цинічно, бо де передова, а де Шуляк, думаю, всім зрозуміло.
Далі пішла дешева "до сліз" спекуляція на тему фінансування війська її партією "слуг". У ПРАВЛЯЧОЇ партії є важелі націоналізувати активи олігархів, а вона пише про пожертву у 130 млн грн, я мало не заплакав від її "жертовності", - вказує воїн.
Симороз називає "вишенькою на тортику" частина тексту з "вибаченням" - "якщо я чимось його образила".
"Тобто Шуляк банально не розуміє за що їй треба вибачитися. Більше того, вона навіть не згадує по імені того, перед ким нібито "вибачається", - підкреслив воїн.
Він дорікнув ЗМІ за масове розповсюдження нібито "вибачення" Шуляк, наголосивши, що на відео його спілкування з політикинею "чітко чути, як насправді вона прийшла виясняти зі мною стосунки через мій резонансний допис про її злочинний законопроєкт 5655".
"Шуляк ще розповідає, що хоче дати ветеранам "упевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни" та, що "не хотіла, не планувала й не прагнула" мене ображати, але при цьому увірвалася в палату без жодного попередження мене або моїх близьких і почала намагатися мені пояснювати, що я неправильно зрозумів її антинародний законопроект, хотіла зробити з мене дурня, примітивно брехала в обличчя й навіть натякнула на те, що я взяв гроші за свій допис", - нагадав Симороз.
Він напряму звернувся до Шуляк та Зеленського: "Пані Олено, це - дно, й констатація того, що Ви живете за принципом вседозволеності. Але насправді дуже добре, що Ви навіть не задумалися, чому це треба питати у військового з двома ампутаціями ніг, який лежить у військовому госпіталі, дозволу на зустріч. Чому треба спочатку дізнатися чи він взагалі хоче Вас бачити й з Вами "дискутувати", добре знаючи його ставлення до Вас. Адже це яскраво ілюструє Ваше справжнє ставлення до українського війська, на відміну від Ваших байок про передову, якими Ви намагаєтеся прикрити свою ницість.
І насамкінець: я не приймаю ці так звані "вибачення" (хоча точніше їх було б назвати "продовженням знущань з мене")!
Натомість я звертаюся до Президента і повторюю заклик нашої партії Народовладдя:
⁃ позбудьтеся нарешті одіозну слугу будівельної мафії Олену Шуляк!
⁃ ветуйте антинародний законопроект №5655!".
Нагадаємо, 17 грудня глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.
Симороз написав: "…мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося".
Народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії "Слуга народу" через вчинок Шуляк. 20 грудня голова партії оприлюднила певні пояснення своїх дій.
Будь ласка, зачекайте...
Дід Микола
@DidMykola2
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5 ч
Заборонили в Херсоні пекарні випікати безкоштовний хліб, бо її подарував Порошенко! Молодці! Тепер залишилось заборонити збивати ракети тим засобам ППО, котрі відновив Порох. Заборонити в ЗСУ Спартани, іншу техніку, снайперські гвинтівки і т.і., бо їх закупив ... Не зупиняйтеся!
твой 🤢🤡 подшефный недавно официально заявил :»КОРРУПЦИЮ МЫ УЖЕ ПОБЕДИЛИ, все коррупционеры уехали» ‼️
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
далі буде...
тупа курка...
Курва...
Слуга? А може ******** баби внучка?
У відставку, під слідство і в тюрму шкарпетки шити, мразота 😡😡
Швидко робилося зкацапленими олігархами, таке убоге і отримали привладні‼️🇺🇦⚔️❤️💯👏
Пильнуймо Україну від таких служок😡🤬😠🤯‼️⚔️🇺🇦❤️🇺🇸🇪🇺🇬🇧
1. Коля Тищенко (Котлета)
2. Саша Дубинський
3. Женя Брагар
4. Юля Мендель
5. Лєна Шуляк
Валерій Залужний про моцкалів
Твоя позиція і характер вище всього на українській землі!
Бойцу Симорозу желаю сил, стойкости и восстановления.✌💪