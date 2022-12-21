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"Вибачення" Шуляк переді мною є просто огидним фарсом і знущанням, - воїн Симороз

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

симороз

Важкопоранений воїн Олег Симороз вважає оприлюднене головою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк вибачення огидним фарсом і знущанням.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, з'явилося воно на шостий день і лише після величезного скандалу та коли народні депутати "слуги" почали писати через неї заяви на вихід з партії, головою якої вона є.

По-друге, почала прикриватися передовою, що максимально бридко й цинічно, бо де передова, а де Шуляк, думаю, всім зрозуміло.

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Далі пішла дешева "до сліз" спекуляція на тему фінансування війська її партією "слуг". У ПРАВЛЯЧОЇ партії є важелі націоналізувати активи олігархів, а вона пише про пожертву у 130 млн грн, я мало не заплакав від її "жертовності", - вказує воїн.

Симороз називає "вишенькою на тортику" частина тексту з "вибаченням" - "якщо я чимось його образила".

"Тобто Шуляк банально не розуміє за що їй треба вибачитися. Більше того, вона навіть не згадує по імені того, перед ким нібито "вибачається", - підкреслив воїн.

Він дорікнув ЗМІ за масове розповсюдження нібито "вибачення" Шуляк, наголосивши, що на відео його спілкування з політикинею "чітко чути, як насправді вона прийшла виясняти зі мною стосунки через мій резонансний допис про її злочинний законопроєкт 5655".

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"Шуляк ще розповідає, що хоче дати ветеранам "упевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни" та, що "не хотіла, не планувала й не прагнула" мене ображати, але при цьому увірвалася в палату без жодного попередження мене або моїх близьких і почала намагатися мені пояснювати, що я неправильно зрозумів її антинародний законопроект, хотіла зробити з мене дурня, примітивно брехала в обличчя й навіть натякнула на те, що я взяв гроші за свій допис", - нагадав Симороз.

Він напряму звернувся до Шуляк та Зеленського: "Пані Олено, це - дно, й констатація того, що Ви живете за принципом вседозволеності. Але насправді дуже добре, що Ви навіть не задумалися, чому це треба питати у військового з двома ампутаціями ніг, який лежить у військовому госпіталі, дозволу на зустріч. Чому треба спочатку дізнатися чи він взагалі хоче Вас бачити й з Вами "дискутувати", добре знаючи його ставлення до Вас. Адже це яскраво ілюструє Ваше справжнє ставлення до українського війська, на відміну від Ваших байок про передову, якими Ви намагаєтеся прикрити свою ницість.

І насамкінець: я не приймаю ці так звані "вибачення" (хоча точніше їх було б назвати "продовженням знущань з мене")!

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Натомість я звертаюся до Президента і повторюю заклик нашої партії Народовладдя:

⁃ позбудьтеся нарешті одіозну слугу будівельної мафії Олену Шуляк!

⁃ ветуйте антинародний законопроект №5655!".

Вибачення Шуляк переді мною є просто огидним фарсом і знущанням, - воїн Симороз 01

Нагадаємо, 17 грудня глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.

Симороз написав: "…мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося".

Народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії "Слуга народу" через вчинок Шуляк. 20 грудня голова партії оприлюднила певні пояснення своїх дій.

Читайте: Завдяки законопроєкту "Слуг народу" забудовники фактично контролюватимуть самі себе, а громадяни позбудуться можливості оскаржити будівництво

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+110


Дід Микола

@DidMykola2

·

5 ч

Заборонили в Херсоні пекарні випікати безкоштовний хліб, бо її подарував Порошенко! Молодці! Тепер залишилось заборонити збивати ракети тим засобам ППО, котрі відновив Порох. Заборонити в ЗСУ Спартани, іншу техніку, снайперські гвинтівки і т.і., бо їх закупив ... Не зупиняйтеся!
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20.12.2022 23:04
+71
Молодец воїн.
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20.12.2022 23:06
+63
виправдання і дійсно звучать як знущання...
тупа курка...
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20.12.2022 23:08
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Дід Микола

@DidMykola2

·

5 ч

Заборонили в Херсоні пекарні випікати безкоштовний хліб, бо її подарував Порошенко! Молодці! Тепер залишилось заборонити збивати ракети тим засобам ППО, котрі відновив Порох. Заборонити в ЗСУ Спартани, іншу техніку, снайперські гвинтівки і т.і., бо їх закупив ... Не зупиняйтеся!
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20.12.2022 23:04 Відповісти
Если это правда, то тех кто запретил на передовую в самое пекло. Это точно провокаторы
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20.12.2022 23:37 Відповісти
хочеш щоб на передовій з'явилось слабке місце?
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20.12.2022 23:44 Відповісти
Кірюху, на передову? Та там же снайпери, і він безпамперсів!
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21.12.2022 01:54 Відповісти
Молодец воїн.
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20.12.2022 23:06 Відповісти
Навіть тяжко поранений він продовжує боротися з нечистю.
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21.12.2022 08:28 Відповісти
Незламний Герой 🙏❤️💙💛‼️
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21.12.2022 11:24 Відповісти
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20.12.2022 23:07 Відповісти
Щури проти котів?
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20.12.2022 23:19 Відповісти
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20.12.2022 23:23 Відповісти
Якби якийсь сторож чи консьєржка зробили таку заяву, то ця заява мала би більшу цінність ніж у цього ОПудала.
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20.12.2022 23:28 Відповісти
Все равно что наркоман против наркотиков,или алкоголик против водки!
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20.12.2022 23:32 Відповісти
**** против секса
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20.12.2022 23:45 Відповісти
бджоли проти меду
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20.12.2022 23:46 Відповісти
Лохотрон проти лохів
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21.12.2022 00:18 Відповісти
😀😃😂😅⁉️⁉️⁉️Ермак ,

твой 🤢🤡 подшефный недавно официально заявил :»КОРРУПЦИЮ МЫ УЖЕ ПОБЕДИЛИ, все коррупционеры уехали» ‼️
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21.12.2022 00:22 Відповісти
Обычное дело: взяточники борются с коррупцией, педофилы защищают права детей, а многоженец терпеть не может «бытовой распущенности».
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21.12.2022 00:36 Відповісти
Віримо у Єрмака!
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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21.12.2022 01:19 Відповісти
Ермак хочет подсидеть Зеленского на будущих выборах, лишив Зелю всей его команды и облив компроматом самого его.
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21.12.2022 03:58 Відповісти
Роздвоєння особистості? Сам проти себе?))
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21.12.2022 09:21 Відповісти
Ха-ха-ха...😏
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21.12.2022 11:13 Відповісти
Кого закликав ,що конкретно запропонував? Та нічого,просто струс повітря ,бла-бла-блааа....
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21.12.2022 13:44 Відповісти
і жаба кинулася на гадюку.
далі буде...
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21.12.2022 14:04 Відповісти
І застрелився???
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21.12.2022 16:49 Відповісти
виправдання і дійсно звучать як знущання...
тупа курка...
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20.12.2022 23:08 Відповісти
Так і є...
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20.12.2022 23:29 Відповісти
Она не тупа , а цинична Горгона , как при»слуга» Третьякова» минус один враг враг», «некачественные дети» - это банда хуже КОЗА НОСТРЫ
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21.12.2022 00:34 Відповісти
Жабу наскільки вибісило, що вона, головка партії СН - майже пішки поперло в госпіталь...
Курва...
Слуга? А може ******** баби внучка?
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21.12.2022 01:11 Відповісти
Тупа чи не тупа, а вичавила з себе вибачення, аби від корита не відлучили
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20.12.2022 23:12 Відповісти
А може краще подібних політиків к єдрєням з влади вичавити?
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21.12.2022 01:12 Відповісти
її від малого корита переведуть до коритища .
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21.12.2022 06:20 Відповісти
Яке ***** вибачення??
У відставку, під слідство і в тюрму шкарпетки шити, мразота 😡😡
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20.12.2022 23:14 Відповісти
Хм єдині на мою думку правильні вибачення були б такого формату. "Пане Симороз , я повелась як остання дурепа.Мені шкода .Вибачте мене, якщо можете". Проте що з поста голови партіїї має сама піти я думаю говорити не потрібно, але до неї це точно не дійде. Як вона ведеться з людьми? але нічого страшного Валодя прикриє. Валоді такі . Вони своїх не здають.
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20.12.2022 23:15 Відповісти
Який король , така і свита.Що можна чекати від прихвоснів Зеленського?
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20.12.2022 23:21 Відповісти
Ага, дєвачьку в абіду нє дам... Десь ми вже це чули.
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20.12.2022 23:31 Відповісти
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20.12.2022 23:17 Відповісти
нехай голяка на колінах приповзе і вибачення попросить...
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20.12.2022 23:18 Відповісти
Якщо її не покарають по всій суворості то виглядає, що одні мають померти в окопах, щоб інші могли і далі спокійно красти...
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20.12.2022 23:19 Відповісти
померти .чи в окопах чи в тюрмі за закн дружньо проголосувал всі бариги врУ
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21.12.2022 06:23 Відповісти
А я вірю, що вона прийшла прибрати в палаті, винести судно, подати води. Слуги вони тепер такі: служать народу не питаючи дозволу.
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20.12.2022 23:21 Відповісти
Та вони там усі кончені. Починаючи с боневтіка і кінчаючи отой ******* яка не дозволила пікарню у Херсоні. Кончені зелені тварюки. Задовбали.мразота. ...
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20.12.2022 23:21 Відповісти
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20.12.2022 23:27 Відповісти
Дивують ті люди у військовій формі, які після вбивства Журавля, після здачі в полон гарнізону Маріуполя, після випадку з Симорозом, віддають честь зеленому.
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20.12.2022 23:29 Відповісти
Як вони кажуть - будете допомагати нам відбудовувати й будувати нову Україну. Безуглій, Татарову, Баканову, Шуляк, Єрмак і так далі крадії, гвалтівники, збоченці, головне щоб понагліше.
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20.12.2022 23:30 Відповісти
какой презик такая и свита .
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20.12.2022 23:35 Відповісти
Шуляк отримає по ********, щось мені підказує
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20.12.2022 23:35 Відповісти
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20.12.2022 23:38 Відповісти
Шуляк і є нікчемною🙈🐷, бо є рекламою юрби, під написом «лжепартія🐷»‼️⚔️🇺🇦❤️💯🇪🇺🇺🇸🇬🇧👏👍🫡💪
Швидко робилося зкацапленими олігархами, таке убоге і отримали привладні‼️🇺🇦⚔️❤️💯👏
Пильнуймо Україну від таких служок😡🤬😠🤯‼️⚔️🇺🇦❤️🇺🇸🇪🇺🇬🇧
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20.12.2022 23:42 Відповісти
вот такие они "слуги народу", ага. причем, они все там такие - рыба гниет с головы. само существование такой партии как "Слуга народу", это просто мерзкий фарс, и издевательство над страной.
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20.12.2022 23:49 Відповісти
На маминій батьківщині "шуляками" називають порожні капустини - ззовні листя є, а в середині порожньо.
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21.12.2022 00:07 Відповісти
Воїн залишився воїном, а голова правлячої партії оскотинилась прилюдно.
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21.12.2022 00:15 Відповісти
"Оскотинення" - магічний ритуал Слуг. Ляшка на них "не на часі".
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21.12.2022 01:28 Відповісти
я вибачаюсь ... хлопець без ніг ... вам добре ходиться бо він за то щоб ви ходили-- віддав свої ноги ... а ви щоб нажитися по крові готові танцювати ... ноги не жмуть на шпильках ..... бо хлопцю вже не піти на ногах .=== А ТИ ПАДЛО БІГАЄШ ВИЯСНЯТИ ... ТИ Б **** ВЖЕ ПРОПЛАТИЛА ЙОМУ ЛІКУВАННЯ І ПРОТЕЗИ З РЕАБІЛІТАЦІЄЮ ..... а не бігала як собака
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21.12.2022 01:28 Відповісти
Влада Зе у короткому списку амбітних "професіоналів"
1. Коля Тищенко (Котлета)
2. Саша Дубинський
3. Женя Брагар
4. Юля Мендель
5. Лєна Шуляк
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21.12.2022 05:36 Відповісти
Зе-тварини повинні відповісти за все!!!
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21.12.2022 05:50 Відповісти
... трускаветчина
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21.12.2022 06:07 Відповісти
https://youtube.**********************?feature=share..

Валерій Залужний про моцкалів
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21.12.2022 06:23 Відповісти
Тепер Шуляк усе своє життя житиме з тавром проклятої та невибаченої. За що боролась, на те і напоролась.
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21.12.2022 06:44 Відповісти
Не виокремлюйте фрагмент явища. Шуляк, це лише один з безлічі відтінків пики зЕленої мерзоти при владі.
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21.12.2022 07:56 Відповісти
Цілком згоден.
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21.12.2022 08:40 Відповісти
Було б добре всім воякам відмовитися приймати нагороди з рук пана зельонского. Бо сердять вони якщо не московщиною, то януковщиною точно (що по суті одне і теж)
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21.12.2022 07:40 Відповісти
Друже, тримайся!
Твоя позиція і характер вище всього на українській землі!
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21.12.2022 08:19 Відповісти
Думай, зелена шобла, думай ....знесли януковоща, а тебе зовсім легко ....
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21.12.2022 08:42 Відповісти
Не шуляк а шмурдяк.
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21.12.2022 09:47 Відповісти
Може я щось пропустив ,головою недопартії слугаурода був же ара хам
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21.12.2022 13:51 Відповісти
Так виглядає повага влади до наших Захисників під час війни Що буде після закінчення війни?
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21.12.2022 13:53 Відповісти
******** проблядь!
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21.12.2022 14:43 Відповісти
Что удивительного. Стандартная практика любого политика. Крадешь много, но малую часть жертвуешь на что-то что на слуху. И все, ты молодец.
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21.12.2022 14:47 Відповісти
Курва Шуляк почуває себе безкарною
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21.12.2022 14:52 Відповісти
Тримайся ОЛЕЖЕ! Дякую тобі за мужність і боротьбу з цими покидьками, Україна без слуг переможе! Слава ЗСУ!
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21.12.2022 14:58 Відповісти
Падлу в отставку!
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21.12.2022 17:20 Відповісти
Меня тоже покоробило ее "извинение"... Аморальная ****.🤬
Бойцу Симорозу желаю сил, стойкости и восстановления.✌💪
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21.12.2022 19:18 Відповісти
 
 