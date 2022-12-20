США нададуть Україні комплекси ППО Patriot у наступному пакеті військової допомоги, - CNN
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Сполучені Штати в наступному пакеті військової допомоги можуть передати Україні комплекси ППО Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.
Інформацію про передачу сучасного комплексу протиповітряної оборони повідомляють неназвані джерела в Білому домі.
Одна батарея Patriot містить до восьми пускових установок. Кожна з них здатна нести чотири ракети.
Крім того, система включає радар, станцію управління, комп'ютери і генератори. Для її експлуатації та обслуговування потрібно близько 90 осіб, однак із фактичними запусками можуть справитись троє фахівців.
Нагадаємо, влада США планує надати Україні обладнання для створення "розумних бомб" вже в рамках наступного пакету військової допомоги.
Топ коментарі
+12 Валдис Унар
показати весь коментар20.12.2022 23:16
+11 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар20.12.2022 23:52
+9 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар20.12.2022 23:27
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Будь ласка, зачекайте...
от шахедов вряд ли...да и смысл?
то чи ми в праві щось вимагати? ми можемо тільки просити і чекати... і дякувати...
(тим паче допомога за гроші його платників податку, а для нас безкоштовна)
І кому з них вірить, я не знаю. Прям, тєряюсь в догадках. )))
в наступному пакеті військової допомоги можуть передати ./текст/