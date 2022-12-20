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США нададуть Україні комплекси ППО Patriot у наступному пакеті військової допомоги, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

patriot

Сполучені Штати в наступному пакеті військової допомоги можуть передати Україні комплекси ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

Інформацію про передачу сучасного комплексу протиповітряної оборони повідомляють неназвані джерела в Білому домі.

Одна батарея Patriot містить до восьми пускових установок. Кожна з них здатна нести чотири ракети.

Крім того, система включає радар, станцію управління, комп'ютери і генератори. Для її експлуатації та обслуговування потрібно близько 90 осіб, однак із фактичними запусками можуть справитись троє фахівців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США немає підтверджень, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети, - Білий дім

Нагадаємо, влада США планує надати Україні обладнання для створення "розумних бомб" вже в рамках наступного пакету військової допомоги.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Ура кричать рано, "могут передать" - бабка на двое сказала.
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20.12.2022 23:16
+11
Kак зовут фюрера вонючей русни?
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20.12.2022 23:52
+9
а можливо таке що вже навчаються?
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20.12.2022 23:27
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А как же обучение пол года? Или в комплекте с американскими отставниками приедет ?
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20.12.2022 23:13 Відповісти
а можливо таке що вже навчаються?
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20.12.2022 23:27 Відповісти
ще кілька днів тому писали, що наші специ до кінця грудня мають закінчити навчання на Петріотах в Німеччині.
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20.12.2022 23:37 Відповісти
Петріот для захисту важливих об'єктів і закрити небо над Україною не зможе.
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20.12.2022 23:16 Відповісти
смотря какое его кол-во и от чего закрыть...
от шахедов вряд ли...да и смысл?
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20.12.2022 23:47 Відповісти
Ну от скільки можна? Вже ж неодноразово специ пояснили - в сукупності з іншими насамсами та ірісами, а крім того нашими буками (а вони є) - тобто тільки системно...Звичайно - це не панацея, але ефективність зросте дуже значуще
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20.12.2022 23:54 Відповісти
Ура кричать рано, "могут передать" - бабка на двое сказала.
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20.12.2022 23:16 Відповісти
Сказали завтра, значить завтра.
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21.12.2022 06:17 Відповісти
Люди погибают сейчас, а Байдену удобно считать пакетами. Он бы ещё каждый патрон в отдельный пакет заворачивал. В подарочную ПИАРучную бумагу с ленточками и бантиками.
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20.12.2022 23:18 Відповісти
Цим питанням годилоь би займатись клоуну, але він каже я вам нічего нє должен.
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20.12.2022 23:23 Відповісти
Цим питанням занимается лично Кулеба и даже у него уже терпение на исходе. Байден рискует сливами в прессу через свой шантаж . Так или иначе ему придётся давать оружие, иначе ему импичмент.
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20.12.2022 23:39 Відповісти
Шо там выпердыш Трумпа по приказу ***** настрочил про нападение Украины на Польшу ?
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20.12.2022 23:28 Відповісти
Мне интересно откуда ты берешь этот русско-шизофренический бред, русмартышка.
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20.12.2022 23:47 Відповісти
русский, так шо высрал Трумп-младший про нападение Украины на Польшу?
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20.12.2022 23:50 Відповісти
А что там в США говорят о том когда Patriot дадут?
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20.12.2022 23:57 Відповісти
русский, а почему ты такое ссыкло? Ведь ВСЕ знают ответ на мой вопрос, а ты ссышь ответить.
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21.12.2022 00:21 Відповісти
О, ботами раздали новые ************* истории про честного и смелого Зеленского)))
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20.12.2022 23:55 Відповісти
Ви нічого не плутаєте? Гинуть не громадяни США. Чого це Байден зобовʼязаний перейматися за якихось туземців? В Україні дехто інший - президент.
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20.12.2022 23:31 Відповісти
а Байден має право рахувати так як йому забажається...бо це нам надають допомогу, не ми...
то чи ми в праві щось вимагати? ми можемо тільки просити і чекати... і дякувати...
(тим паче допомога за гроші його платників податку, а для нас безкоштовна)
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20.12.2022 23:33 Відповісти
Не имеет права. Большинство американцев за великую помощь Украине, даже за непосредственное участие. Так как никто не имеет право оставлять жить Гитлера, даже русского
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20.12.2022 23:44 Відповісти
А как зовут фюрера вонючей русни?
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20.12.2022 23:48 Відповісти
Кремлеботу смешно? Но скоро тебе будет грусно
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20.12.2022 23:50 Відповісти
Kак зовут фюрера вонючей русни?
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20.12.2022 23:52 Відповісти
Мурза питерский
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21.12.2022 00:11 Відповісти
русмартышка, ВСЕМ Людям известно, шо твоего фюрера зовут *****. И только русские свиньи боятся назвать ***** *****м. Ты не только брехло, так еще и русское ссыкло.
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21.12.2022 00:23 Відповісти
А про які гроші мова? Про ті, яких немає і не скоро будуть? https://www.youtube.com/watch?v=7DdxBtbtfJk
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20.12.2022 23:24 Відповісти
Я так понимаю, что следующий пакет помощи будет уже после окончания войны.
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20.12.2022 23:25 Відповісти
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21.12.2022 17:25 Відповісти
Дайте вже ракети для хаймарсів на 300 км, от це б значно знизило наші втрати на фронті бо відігнало б всю логістику назад в їх болота.
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20.12.2022 23:37 Відповісти
Vot eto otlycno kogda dast,oni sbjut vse raketi sto imejet kacapi
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20.12.2022 23:40 Відповісти
нам их надо очень много, а речь шла всего об 1 установке....и плюс шахедов он не ловит, да и дорого на такую фигню его тратить
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20.12.2022 23:52 Відповісти
Budem nadejetsia sto dast mnogo Patriot sistem posle odnoj.Irankije droni dolzni drugije sbyvat skazem Gepardi ili poxozyje
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20.12.2022 23:56 Відповісти
Princip Patriot raketi jest drugoj,ona ne zryvajetsia pered raketoj,a perexodit na skvoz,to jest daze jadernaja bojegolovka ona nezarvitsia pri popadaniji.Jesli konecno novi variant vam dast
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20.12.2022 23:52 Відповісти
когда американец говорит что это будет через несколько минут, то через сколько это будет на самом деле
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20.12.2022 23:51 Відповісти
Так нададуть чи можуть надати?
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20.12.2022 23:54 Відповісти
CNN повідомляє, що можуть надати. Цензор пише, що нададуть. А моя сусідка баба Валя каже, що вже надали.
І кому з них вірить, я не знаю. Прям, тєряюсь в догадках. )))
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21.12.2022 00:05 Відповісти
якщо американці дадуть абрамси,то німці дадуть леопарди. Але поки все якось тягнеться. В США, здається, є зараз 3тис.абрамсів, німці бояться діяти самостійно. В нас люди гинуть,але кожен думає лише про себе, про це потрібно було пам'ятати завжди.
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20.12.2022 23:57 Відповісти
Vam dali leopardi nemci.Vot eti gepardi oni na baze leopard1 zdelani.Oni ne tolko droni iranskije mogut sbyvat,no i kak tank streliat tolko snariadi nado imet
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21.12.2022 00:06 Відповісти
https://www.spiegel.de/politik/olaf-scholz-spd-und-seine-ukraine-politik-wovor-haben-sie-angst-herr-bundeskanzler-a-21abcff3-9fe3-43a3-a238-0a00c9e1c892
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21.12.2022 15:41 Відповісти
А наступний пакет передадут хер знает когда. По ходу Байден просто выжидает , когда украину превратят в руины. Ну реально 300 дней, когда уже ? Помню в 94 , когда взрывали у нас в Первомайске ШПУ, так вся верхушка вместе с министром Пери в ладоши хлопала. А теперь хлопают ушами, гаранты мать его.
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21.12.2022 00:08 Відповісти
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21.12.2022 01:00 Відповісти
Патріоти це дуже круто,але... Думаю набагато круто крутіше - дальнобійні ракети десь на 500 - 700км, можна і далі. З десяток таких ракет по інфраструктурі чи заводам підоРаші і ракетні обстріли України припинилися б швидко.
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21.12.2022 01:08 Відповісти
на святое покусились. Наши партнеры против
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21.12.2022 01:49 Відповісти
США нададуть Україні/заголовок/...
в наступному пакеті військової допомоги можуть передати ./текст/
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21.12.2022 04:36 Відповісти
infographics:

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21.12.2022 04:38 Відповісти
Не забувайте що є як мінімум 3 основні модифікації MIM-104B (PAC-1),MIM-104C (PAC-2),MIM-104F (PAC-3), питання втому, що отримаємо ми.
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21.12.2022 07:20 Відповісти
...эх, когда-то Южмаш штамповал ракеты "Сатана" от которых штаты были в ужасе. А, сейчас только кормят "завтраками"
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21.12.2022 06:05 Відповісти
Дадут...но не сейчас....и не много....крепитесь....
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21.12.2022 17:28 Відповісти
 
 