У Грузії назвали звернення Зеленського щодо Саакашвілі спробою втягнути країну в війну, в МЗС України закликали уникати спекуляцій
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Голова парламентської фракції "Грузинської мрії" Мамука Мдинарадзе назвав заклик лідера України Володимира Зеленського виявити милосердя до Михайла Саакашвілі "частиною спецоперації".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Грузия Онлайн.
"Засилання Саакашвілі до Грузії було спецоперацією, і сьогодні її автори навіть досягли заяви президента України… Це була спецоперація щодо залучення Грузії у війну та розколу Грузії, яка провалилася, і сьогодні ми розглядаємо всі заяви в цьому контексті", - заявив Мдинарадзе.
За його словами, об'єктивне очікування початку війни в Україні існувало ще до приходу Саакашвілі до Грузії.
"Метою повернення Саакашвілі до Грузії було викликати занепокоєння в країні, мати якийсь вплив на вибори, а у разі бойових дій - втрутитися в них", - заявив представник "Грузинської мрії".
Мдинарадзе також сказав, що автори спецоперації відомі, "є багато історій за лаштунками", але партія про це не говорить, "бо донести це до публіки буде дуже ніяково".
"Які тільки інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії. Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", – зазначив у фейсбуці речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
У МЗС висловили "глибоке розчарування" тим, що "грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей".
"Поновлюємо заклик надати доступ до Міхеіла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю. Закликаємо також забезпечити українського громадянина належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотання про відтермінування його покарання задля переведення до однієї із українських, західноєвропейських або американських клінік з метою подальшого лікування", – додав Ніколенко.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до влади Грузії із проханням передати Міхеіла Саакашвілі для лікування в одну із країн Європи чи США.
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може вам у раши це невідомо
Альтер Эго 9ddf884b
Реєстрація: 05.06.2022
Поіздка Саакашвілі в Грузію - була типична операція фсб по нейтралізації Міхо. ХУТИН ГОТУВАВСЯ ДО ВІЙНИ В УКРАЇНИ , і Михо з його міжнародними зв'язками йому був зайвим.
а хто підтримував Міхо в ціей дурний ідеї ? Слуга народу Ліза Яцько, типовий агент фсб - вчилась за їх гроши в Британії
Но тебе , необразованному , это не понятно.
И хватит тут , манкурт, ХАИТЬ СЛОВАКИЮ , которая одна из первых отдала военную технику Украине !!!
Поэтому Порох ему руки выкручивались и
вышвырнул из страны Саакашвили ?
Ты, дядя, ври ври, но не завирайся
Ведь Михаил открыто критиковал Порошенко.
Именно Порошенковские холуи гоняли Михо по крышам.
Кондитер организовал его незаконный арест с выкручиванием рук на полу, что по факту было похищение.
Это его банда выкинула Саакашвили за границу Украины.
Это порох перепугался и всячески блокировал возвращение Михо из Польши.
Вся Украина помнит эти события- переход Саакашвили границы и его встречу народом.
И после всего этого, ты называешь Михо агентом кондитера?
Ну, и кто ты, после этого?
Именно «власть», а не народ Грузии.
Але з вашим висновком важко не погодитися.
Честь і слава справжнім грузинам які непрогнулись
І найбільше дякуємо добровольцям грузинам !