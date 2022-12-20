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війна (56641) Грузія (1420) Зеленський (17470) Саакашвілі Міхеіл (2105) Ніколенко (154)

У Грузії назвали звернення Зеленського щодо Саакашвілі спробою втягнути країну в війну, в МЗС України закликали уникати спекуляцій

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

саакашвілі

Голова парламентської фракції "Грузинської мрії" Мамука Мдинарадзе назвав заклик лідера України Володимира Зеленського виявити милосердя до Михайла Саакашвілі "частиною спецоперації".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Грузия Онлайн.

"Засилання Саакашвілі до Грузії було спецоперацією, і сьогодні її автори навіть досягли заяви президента України… Це була спецоперація щодо залучення Грузії у війну та розколу Грузії, яка провалилася, і сьогодні ми розглядаємо всі заяви в цьому контексті", - заявив Мдинарадзе.

За його словами, об'єктивне очікування початку війни в Україні існувало ще до приходу Саакашвілі до Грузії.

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"Метою повернення Саакашвілі до Грузії було викликати занепокоєння в країні, мати якийсь вплив на вибори, а у разі бойових дій - втрутитися в них", - заявив представник "Грузинської мрії".

Мдинарадзе також сказав, що автори спецоперації відомі, "є багато історій за лаштунками", але партія про це не говорить, "бо донести це до публіки буде дуже ніяково".

"Які тільки інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії. Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", – зазначив у фейсбуці речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

У МЗС висловили "глибоке розчарування" тим, що "грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей".

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"Поновлюємо заклик надати доступ до Міхеіла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю. Закликаємо також забезпечити українського громадянина належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотання про відтермінування його покарання задля переведення до однієї із українських, західноєвропейських або американських клінік з метою подальшого лікування", – додав Ніколенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до влади Грузії із проханням передати Міхеіла Саакашвілі для лікування в одну із країн Європи чи США.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
Клоун повернув громадянство Міхо назло Пороху і тепер розсереться з грузинами. Ідійот.
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20.12.2022 23:47
+17
дурко ти, Мамука Мдинарадзе. дурко.
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20.12.2022 23:43
+17
Насколько глубоко в кацапском дерьме находиться грузинская власть!

Именно «власть», а не народ Грузии.
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21.12.2022 00:07
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дурко ти, Мамука Мдинарадзе. дурко.
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20.12.2022 23:43 Відповісти
Та шо, нехай вбивають?
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20.12.2022 23:58 Відповісти
Міхо
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21.12.2022 00:01 Відповісти
Подзвоніть в "Гамнєсті інтернешенал". Нехай вони переймаються.
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21.12.2022 00:03 Відповісти
ага. ну, зрозуміло. маю надію, що і з вами так само будуть поводитися.
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21.12.2022 00:04 Відповісти
Недочекаєтесь
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21.12.2022 00:05 Відповісти
Із трусів тільки не вискакуй.
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21.12.2022 00:19 Відповісти
клоун-наркоман тиснув руку )(уйлу і цікавився як зараз зветься свято 01.05. на )(уйлостані! А Президент Грузії Саакашвілі намагався дати гідну відсіч московитському нападу і Україна в особі Президента Ющенка тоді була разом з народом Грузії!
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21.12.2022 00:28 Відповісти
Во как ты запел. Думать о войне нужно было когда его на работу в Одессу приглашали, когда гражданство ему дали, потом забрали. Уже тогда война была. Или не была?
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21.12.2022 00:29 Відповісти
Так вот тобой и занимаюсь. Пропадешь ведь бедненький. Таким как ты тяжко выжить среди людей, вот перевоспитаю и на человека будешь похож
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21.12.2022 00:58 Відповісти
Саакашвілі - громадянин України , а Україна своїх бросати не мае права .

може вам у раши це невідомо

Альтер Эго 9ddf884b

Реєстрація: 05.06.2022
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21.12.2022 00:30 Відповісти
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21.12.2022 00:32 Відповісти
Давайте згадаємо як імперія вбивае своїх ворогів .

Поіздка Саакашвілі в Грузію - була типична операція фсб по нейтралізації Міхо. ХУТИН ГОТУВАВСЯ ДО ВІЙНИ В УКРАЇНИ , і Михо з його міжнародними зв'язками йому був зайвим.

а хто підтримував Міхо в ціей дурний ідеї ? Слуга народу Ліза Яцько, типовий агент фсб - вчилась за їх гроши в Британії
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21.12.2022 00:36 Відповісти
Впізнаю кацапське хамство
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21.12.2022 00:42 Відповісти
Я учу таких ідіотів як ти , ЩО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ПОТРІБНО ЗАХИЩАТИ ТАК ЖЕ, ЯК ЗАХИЩАЮТЬ СВОЇХ ГРОМАДЯН США

Но тебе , необразованному , это не понятно.

И хватит тут , манкурт, ХАИТЬ СЛОВАКИЮ , которая одна из первых отдала военную технику Украине !!!
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21.12.2022 01:04 Відповісти
Росіяни дуже добре там засіли.
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20.12.2022 23:46 Відповісти
Клоун повернув громадянство Міхо назло Пороху і тепер розсереться з грузинами. Ідійот.
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20.12.2022 23:47 Відповісти
Міхо - таємний агент Пороха. І він працює на найважчих ділянках.
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20.12.2022 23:52 Відповісти
А судячи по відео его поводження в тюрьмі, у нього "ломка", бо не отримує цукерок рошен?)
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21.12.2022 00:01 Відповісти
Цукерки "рошен" виробляють шалену залежність... я його розумію.
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21.12.2022 00:02 Відповісти
«Міхо - таємний агент Пороха« ???

Поэтому Порох ему руки выкручивались и
вышвырнул из страны Саакашвили ?

Ты, дядя, ври ври, но не завирайся
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21.12.2022 00:13 Відповісти
То ви просто не вмієте бачити очевидне. Мішико завжди "внєдрявся" до опонентів Пороха і починав творити там лютий звіздєц.
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21.12.2022 00:48 Відповісти
Нет, дядя, это у тебя память слабая.
Ведь Михаил открыто критиковал Порошенко.

Именно Порошенковские холуи гоняли Михо по крышам.

Кондитер организовал его незаконный арест с выкручиванием рук на полу, что по факту было похищение.

Это его банда выкинула Саакашвили за границу Украины.

Это порох перепугался и всячески блокировал возвращение Михо из Польши.
Вся Украина помнит эти события- переход Саакашвили границы и его встречу народом.

И после всего этого, ты называешь Михо агентом кондитера?
Ну, и кто ты, после этого?
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21.12.2022 06:36 Відповісти
гуглі по ключовим словам "операція прикриття".
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21.12.2022 11:00 Відповісти
Напевно тоді на думку нинішній владі Грузії то це були "туристи" !?
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21.12.2022 00:03 Відповісти
Сегодняшние власти Грузии напоминают коллаборантскую власть Петена во Франции, занимавшуюся проституцией в государственном масштабе.
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21.12.2022 00:06 Відповісти
Ваші слова більше підходять до Зелі та Єрмаку!
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21.12.2022 07:31 Відповісти
Насколько глубоко в кацапском дерьме находиться грузинская власть!

Именно «власть», а не народ Грузии.
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21.12.2022 00:07 Відповісти
Так там шо був війсковий путч, чи народ мав право голосувати?
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21.12.2022 04:28 Відповісти
Немаю приємних відчуттів ані до Зелі ані до Міхи.
Але з вашим висновком важко не погодитися.
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21.12.2022 06:08 Відповісти
Але, нажаль, активна більшість цього народу (яка ходить на вибори) є проросійськими ватниками, яка і обирає собі таку владу. Патріоти і справжні грузини там в меншості
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21.12.2022 07:34 Відповісти
т.е. откерачить абхазию и осетию это не втягивание в войну а заслать моню уже втягивание? ... мир заполняется лояльдермистами всех родов и пород
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21.12.2022 00:12 Відповісти
Розумію смердючки уряду )(уйлолиза воняшвілі, розумію )(уйла для якого Саакашвілі ворог! Але в унісон з цими мерзотами виють шакали свиночолого бариги! Ви вже чи хрестик зніміть, або труси одягніть!
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21.12.2022 00:18 Відповісти
Грузинська влада проросійська ) най смокчуть москалів і далі
Честь і слава справжнім грузинам які непрогнулись

І найбільше дякуємо добровольцям грузинам !
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21.12.2022 00:29 Відповісти
Пох на карлсона, але грузини зовсім не зробили висновків після 2008-го і просто "м'яко" лягли під кацапів. При всій повазі до грузинського народу, вони самі собі обрали владу, яка сьогодні несе отаку "дічь".
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21.12.2022 00:33 Відповісти
Так.. міЩу Абіжать не можна.. міЩа багато для УКРАЇНИ зробив.. хорошого?? поганого?? наробив.. але це наш друг..
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21.12.2022 01:41 Відповісти
Нічого , переможемо Росію , Грузини самі раком прилізуть на Банкову
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21.12.2022 03:29 Відповісти
Зі зрадниками начолі ми усіх переможемо !
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21.12.2022 07:28 Відповісти
... Кулеба, станцуй им лезгинку: не на тех попали
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21.12.2022 06:02 Відповісти
фсбзедрищ спочатку здав Міхо, а коли з нього зробили овоча то вже можна і на лікування. Клоун на високій посаді - дуже небезпечна та цинічна потвора.
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21.12.2022 06:58 Відповісти
Кого он сдав. Саакашвили сам поехал в руки грузинских властей. Решил повторить "подвиг" Навального.
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21.12.2022 07:49 Відповісти
Такое ощущение что у грузинских властей неприязнь лично к Зеленскому. При Порошенко такого не было.
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21.12.2022 07:44 Відповісти
Такую неприязнь испытывают, кушать не могут😂
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21.12.2022 09:48 Відповісти
Навіть коментувати не хочу. Лікувати від чого Саакашвілі, бо лікар не має права говорити про діагнози,а сам Саакашвілі не може бути відповідальним і приймати рішення після того,як поставлений діагноз деменція.
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21.12.2022 09:58 Відповісти
Грузия вместо ЕС выбрала позор и Таёжный союз с кровавой Парашей. Закончится потерями территорий и полной утратой суверенитета. Страны пострадавшие от параши (Грузия и Молдова) наоборот должны сплотиться вокруг Украины и начать военным путем возвращать свою землю .Другого такого случая не будет
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21.12.2022 10:22 Відповісти
Грузинській владі, схоже, залишилося зовсім трішечки, щоб доєднатися до бульбашії.
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21.12.2022 11:33 Відповісти
 
 