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зброя (5763) подарунок (51) Нацполіція (13940) Польща (5178) ДСНС (4463) Клименко Ігор (351)

Подарований у Нацполіції польському колезі Шимчику гранатомет був переобладний у колонку і не міг вибухнути, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

клименко

Начальник Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що інцидент із вибухом гранатомета у кабінеті його польського колеги став трагічним непорозумінням.

Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню RMF24, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Я є офіційним представником української влади. Від себе можу лише сказати, що якщо щось подібне потрапило до рук наших колег, то це була трагічна помилка, трагічне непорозуміння, якого, звичайно, не повинно було статися. Це все, що я можу сказати. Це дійсно шокувало не тільки поляків, але й українців. Це шокувало і польську, і українську поліцію", - сказав Клименко.

"Я думаю, що слідство надасть вичерпну відповідь на питання, що сталося і яким чином цей предмет, чи ця зброя, чи частина зброї, якщо це була зброя, потрапила до рук генерала, а потім вибухнула і могла призвести до жахливих наслідків", - додав він.

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Клименко також розказав, що подарований ним Ярославу Шимчику гранатомет фактично був тільки корпусом, який був ретельно перевірений фахівцями і переобладнаний під музичну колонку.

"Це символічний подарунок на згадку. У мене в кабінеті, під час зустрічі з генералом Шимчиком, ми її увімкнули і послухали музику. Це тривало близько 20 секунд. Ми з'ясували, що гучномовець працює, тож делегація на власні очі побачила, що це не зброя, а гучномовець для прослуховування музики", - сказав він.

Клименко зазначив, що не знає, який саме гранатомет подарували Шимчику у ДСНС, куди він поїхав після зустрічі у поліції. Саме він пізніше вибухнув у Варшаві.

"Можу підтвердити, що кримінальне провадження розпочато. Що стосується діяльності Міністерства внутрішніх справ і його слідства, а також того, що відбувається в Службі з надзвичайних ситуацій – це не компетенція поліції. Однак запевняю вас, що як поліція і її слідчі органи ми зробимо все, щоб пояснити все, що відбувалося з цим подарунком, а також з його транспортуванням територією України. Однак на сьогодні можу лише підтвердити, що розпочато кримінальне провадження", - додав Клименко.

Також читайте: У Головному управлінні поліції Польщі вибухнув подарунок, який начальник поліції привіз з України

Раніше у розмові з RMF FM Шимчик розповів, що один із двох гранатометів, подарованих йому в Україні, вибухнув, коли він намагався перемістити їх у своєму кабінеті. Як він зазначив, його запевнили в Україні, що гранатомети використані і безпечні.

Нагадаємо, 14 грудня біля кабінету коменданта польської поліції вибухнув подарунок, отриманий в ході робочого візиту в Україну 11-12 грудня.

У ДСНС щодо вибуху заявили, що жодного умислу завдати шкоди не було.

Заступника глави ДСНС Дмитра Бондара відсторонили.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+20
"трагічне непорозуміння, якого, звичайно, не повинно було статися" - и я так всем говорю с 2019 года, а мне никто не верит...
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21.12.2022 01:19
+19
Хтось аж "кушать нє может", так йому кортить посварити нас з поляками!
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21.12.2022 01:18
+16
Типова операція ФСБ , щоб спаскудити відношення між країнами
А якщо ще взяти до уваги , що на днях словацьки депутати відправили і відставку уряд Гегера, який всю зброю віддав УКРАІНЕ . ТО МАЕ БУТИ ЯСНО - РАША ПРОДОВЖУЕ ВІЙНУ І ПРОБУЕ ЗРУЙНУВАТИ КОАЛИЦІЮ .
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21.12.2022 01:19
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Хтось аж "кушать нє может", так йому кортить посварити нас з поляками!
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21.12.2022 01:18 Відповісти
Так. Українське СБУ І РОЗВІДКА знову проспали спецоперацію
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21.12.2022 01:20 Відповісти
А то "ніхто не знає" прізвища тих "хтось".... два точно... на Є починається на МАК закіньчуєится, друге ТА....ОВ.... це як МІНІМУМ.
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21.12.2022 05:31 Відповісти
Типова операція ФСБ , щоб спаскудити відношення між країнами
А якщо ще взяти до уваги , що на днях словацьки депутати відправили і відставку уряд Гегера, який всю зброю віддав УКРАІНЕ . ТО МАЕ БУТИ ЯСНО - РАША ПРОДОВЖУЕ ВІЙНУ І ПРОБУЕ ЗРУЙНУВАТИ КОАЛИЦІЮ .
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21.12.2022 01:19 Відповісти
Вони ще ракетами намагалися нас посварити, але обломалися
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21.12.2022 10:30 Відповісти
"трагічне непорозуміння, якого, звичайно, не повинно було статися" - и я так всем говорю с 2019 года, а мне никто не верит...
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21.12.2022 01:19 Відповісти
Не припиняйте Ваших зусиль, продовжуйте робити те саме і надалі! Чекайте на повідомлення.
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21.12.2022 02:17 Відповісти
Якби оті високі чини в силових структурах не займались ******, а виконанням своїх посадових обов'язків, то і наслідків трагічних не було б.Розподарувались вони сердешні. А я на місці польських друзів не дуже й довірявби
зечмоням у владі.
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21.12.2022 02:53 Відповісти
Так-*папріколу* же...
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21.12.2022 07:30 Відповісти
Школярі вправніше виправдовуються за невивчені уроки, ніж Начальник поліції за ворожу диверсію. «Ввімкнули і послухали музику». Мерщі вільняй очільника внутрішньої безпеки і не будеш виглядати дурнем.
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21.12.2022 01:25 Відповісти
Треба фізично чистити бо "подарунок" 100% був від диверсантів.

А нашим друзям уважно ставитись взагалі до всього та розуміти що через велику кількість засланих сплячих агентів рф може статись щось трагічне.
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21.12.2022 01:34 Відповісти
Полиция за тубус от гранатомета найденный у пересичного -возбужлает уголовные дела. А тут большие дядьки в погонах, тащут в кабинеты нелегальное оружие, и не пистолеты какие, а боевые гранатометы!! И оправдываются как школьники.
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21.12.2022 01:36 Відповісти
Ребус-небылица..
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21.12.2022 01:47 Відповісти
"Позішн намба ван, позішн намба ту" (с).
Ба-бах...
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21.12.2022 02:07 Відповісти
ахтунг, ахтунг, еще есть какая- то колонка!!! не прикасаться, не прикасаться, не при.....
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21.12.2022 06:28 Відповісти
Мені не зрозуміло , для чого робити такі подарунки нашим друзям із Польщі ?
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21.12.2022 02:41 Відповісти
Тяжка спадщина совка- аби чимось повипендрюватись. Служив в другій половині 80х в "окупаційній армії радєцкєй". От в ті часи спільні заходи з Військом Польським завжди проходили з презентами.На кшталт хто кому носа втре. Нажаль те совкове чванство задишилось і нині.
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21.12.2022 03:02 Відповісти
Опять совок виноват.)
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21.12.2022 07:32 Відповісти
Якісь імбецильні виправдовування.
Щось на зразок армійського розслідування бійки між двома строковиками з "фінальною" зламаною щелепою та відповіддю "да ми тіпа дурачилися ( боролися, гралися тощо)"!
.
Знову, "маємо право на АШІПКУ"?!!
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21.12.2022 03:01 Відповісти
Ну десь так."Упал на обувную рєшотку 5 раз подряд і сломал себє челюсть.
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21.12.2022 03:04 Відповісти
Это была операция на тему: "видали, чо мы могем". Да, уж, видали. И чо? Могли бы что-то больше - сделали бы. Типичное поведение гопоты, которая выучила один фокус в картах и пытается зарисоваться опытными шулерами. Дальше что? Напротив сидят взрослые дяди.
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21.12.2022 03:23 Відповісти
Так поляк каже шо там два тубуса було подаровано. Перший це колонка, ну а другий - це ...... , шо там з ракетою у Польщі, чим закинчилось? Дограється влада зеленого лайна - поляки їх на хер пошлють і правильно зроблять.
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21.12.2022 03:34 Відповісти
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21.12.2022 05:29 Відповісти
... пефразировки одной цитаты из известного блокбастера : " ... это Америка Украина, детка"... крапка
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21.12.2022 06:25 Відповісти
чим би дитя не гралось -- лиш би не плакало .
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21.12.2022 07:17 Відповісти
блювотна пародія на поліцію.
доки посади не будуть виборні призначатися буде 100% своє, нехай і лайно...
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21.12.2022 07:24 Відповісти
Оце так розвиток події. Не знаєш, плакати, чи сміятися.
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21.12.2022 08:28 Відповісти
Так їх вже два? А а ракет з двох одна. Дивні справи твої, хоспіді
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21.12.2022 08:38 Відповісти
Або дурість, або прикацаплена паскуда підмінила, щоб скандал з Польщею вчинити
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21.12.2022 09:57 Відповісти
А крім гранатомета подарувати було нічого?Київський тортик,наприклад?
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21.12.2022 10:25 Відповісти
ПОХОЖЕ ВО ВСЁМ ВИНОВНА КОРРУПЦИЯ !!!
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21.12.2022 11:45 Відповісти
"не міг вибухнути", але взяв, падлюка, і вибухнув!
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21.12.2022 22:33 Відповісти
 
 