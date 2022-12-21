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Візитом у Бахмут Зеленський підірвав спроби Кремля зобразити Путіна учасником війни, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут,зеленський

Візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута підірвав триваючу інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити російського диктатора Володимира Путіна учасником війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказали, що 20 грудня Зеленський відвідав українських військових, які тримають оборону на напруженому Бахмутському напрямку, та вручив їм нагороди.

Своєю чергою Путін провів церемонію нагородження, де відзначив кремлівських чиновників і пропагандистів.

"Диктатор активізував зусилля, щоб позбавити себе та міністерство оборони РФ від постійної критики. Церемонія нагородження додатково вказує на бажання Путіна представити себе учасником війни", - зазначили в ISW.

У звіті підкреслили, що рішення Путіна нагородити членів свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в боях, на відміну від візиту Зеленського біля лінії фронту в Бахмуті, викликало критику серед росіян.

"Окрім цього, у РФ заявили, що диктатор нагороджує "своїх героїв в Кремлі", а не солдат, які беруть участь у бойових діях на передовій, а також додали, що він не відвідував окуповані території", - підсумовують фахівці.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
І мстя х..ла за те буде страшна - розіб'є ракетами ще кілька трансформаторів
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21.12.2022 06:21
+13
Це він тобі сам сказав? Хороший "Гімногомандувач" - від якого військові приховують плани власних військових операцій - щоб не здав кацапам
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21.12.2022 07:31
+12
Як твоя недоумкувата братія любить в подібних випадках висловлюваться: "Форум - це місце обміну думками! І ніхто не може вказувать кому та як писать!" (Я ж не винен, що у тебе "думки" - дурнуваті і ти постійно "пердиш в калюжу"
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21.12.2022 07:46
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І мстя х..ла за те буде страшна - розіб'є ракетами ще кілька трансформаторів
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21.12.2022 06:21 Відповісти
Путін сцыкло плешивое.
Только на си...ьках Кабаевой герой.
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21.12.2022 06:24 Відповісти
та якій герой !!! у цього вже давно усе напівшосту ...
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21.12.2022 06:29 Відповісти
у нього вже давно ООН в штанах
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21.12.2022 07:00 Відповісти
поводив путіну по губам
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21.12.2022 06:40 Відповісти
Навіть кужугєтовіч на вертольоті "проінспектував передову"...в Криму, опустивши бункерного ще глибше
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21.12.2022 06:50 Відповісти
Та вони один одного варті! Один у РОстові-на-Дону "район спецоперації" відвідує, а інший - в "Дєвічках" (полігон під Переяслав-Хмельницьким) - "передову" на Донбасі
НЕ сумніваюся - ближче сотні кілометрів від Бахмута його не бачили
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21.12.2022 07:00 Відповісти
Щодо "олігофрена" - пошукай його у дзеркалі - так зручніше А мені район "Дівичок" знайомий дуже непогано І коли я побачив, як його у супроводі охорони ведуть по тій стежці, де я колись до Дніпра на рибалку ходив і розказують "лохам", що це - "Донбас", то я реготав несамовито Це було ще 2 роки тому - влітку
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21.12.2022 07:29 Відповісти
Не гони,наш как раз такі був і Бахмуті і Херсоні!
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21.12.2022 07:26 Відповісти
Докази давай!
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21.12.2022 07:33 Відповісти
Та він вже статистів за собою возить і декорації, вже пуйла скоро переплюне і буде на три кілометри розганять кожну живу душу на своєму шляху
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21.12.2022 11:52 Відповісти
Президент України Володимир Олександрович Зеленський побував у Бахмуті, бо він Головнокомандуючий ЗСУ
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21.12.2022 07:05 Відповісти
Це він тобі сам сказав? Хороший "Гімногомандувач" - від якого військові приховують плани власних військових операцій - щоб не здав кацапам
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21.12.2022 07:31 Відповісти
Маю до пана велике прохання не коментувати мої дописи. Дякую.
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21.12.2022 07:38 Відповісти
Як твоя недоумкувата братія любить в подібних випадках висловлюваться: "Форум - це місце обміну думками! І ніхто не може вказувать кому та як писать!" (Я ж не винен, що у тебе "думки" - дурнуваті і ти постійно "пердиш в калюжу"
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21.12.2022 07:46 Відповісти
Ты бы прислушался к Яр Холодний, человек тебе дело говорит, зебаран
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21.12.2022 09:37 Відповісти
Бригада тут ні дочого ,ватан свіжозареганий , просто людина з Черкас ,а Холодний Яр знаходиться там
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21.12.2022 09:40 Відповісти
Нешановні критики Верховного Головнокомандувача ЗС України, я так розумію, що ви своїми коментаріями намагаєтеся переконати інших, що Президент своїми діями вас дратує? Якщо так, тоді будь-ласка вперед на расію. Бо ваші розумові "висєри" - один до одного схожі на сьогоднішні наративи осатанілого кремля, який коментує цей візит. В той час коли Герої на фронті кладуть своє життя заради НАШОЇ Перемоги, ви як пацюки щосили розгойдуєте ситуацію у середині країни на радість московії. То хто ви є у цьому випадку? Зрадники? Агенти впливу кремля? Чи ви просто ***...ті особі, які не розуміють, що роблять? Скінчиться війна НАШОЮ Перемогою, тоді "тявкайте" скільки влізе. А зараз краще для вас, буде помовчати.
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21.12.2022 09:19 Відповісти
Нешановний сектанте найвеличнішого ЛІДОРА **********, якщо у вас нема мізків то не треба вважати, що їх у інших нема.
Що робить цей ЛІДОР ми всі добре бачимо і розуміємо, у нього і його шобли одна задача втриматися при владі і для цього він буде робити все можливе, він буде піаритися у Бахмуті і в цей же час підписувати закон, який дозволить йому взяти під контроль Конституційний суд. Він буде тяжко стогнати і казати, що в нас не вистачає зброї, а в цей самий час будуть виділяти мільйони на будівництво доріг. Звичайні пункти обігріву, які щороку в мирний час відкривали по містах ДСНС, будуть пафосно називати пунктами незламності, транслюючи по них телелайно і списуючи на все це шалені кошти.
Він брехав, бреше і буде брехати далі. Я впевнений лише в одному, що перемогу ми здобудемо не завдяки цьому нікчемі, а всупереч його діям та бажанні.
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21.12.2022 10:41 Відповісти
Ви ще забули про закон про підсиленні відповідальності війсковослужбовців. Зеленський, головна біль для наших західних союзників, тому що вони не можуть не бачити як він послідовно будує систему влади на кшалт кацапської та білоруської. І вони усвідомлюють, що не можна не підтримувати Україну, а пітримуючи Украіну вои сприяють посиленню влади Зеленського.
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21.12.2022 11:27 Відповісти
Щось я з заголовка нічого не зрозумів
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21.12.2022 11:07 Відповісти
Навіть сама тема незрозуміла, навряд чи поїздка янелоха (якщо вона і була реально) могла зірвати якісь там плани по піару пуйла. Здається це вже наші із штанів вилазять, на всьому піарячи зечмоніка
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21.12.2022 12:00 Відповісти
 
 