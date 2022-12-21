Візитом у Бахмут Зеленський підірвав спроби Кремля зобразити Путіна учасником війни, - ISW
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Візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута підірвав триваючу інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити російського диктатора Володимира Путіна учасником війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики вказали, що 20 грудня Зеленський відвідав українських військових, які тримають оборону на напруженому Бахмутському напрямку, та вручив їм нагороди.
Своєю чергою Путін провів церемонію нагородження, де відзначив кремлівських чиновників і пропагандистів.
"Диктатор активізував зусилля, щоб позбавити себе та міністерство оборони РФ від постійної критики. Церемонія нагородження додатково вказує на бажання Путіна представити себе учасником війни", - зазначили в ISW.
У звіті підкреслили, що рішення Путіна нагородити членів свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в боях, на відміну від візиту Зеленського біля лінії фронту в Бахмуті, викликало критику серед росіян.
"Окрім цього, у РФ заявили, що диктатор нагороджує "своїх героїв в Кремлі", а не солдат, які беруть участь у бойових діях на передовій, а також додали, що він не відвідував окуповані території", - підсумовують фахівці.
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Только на си...ьках Кабаевой герой.
НЕ сумніваюся - ближче сотні кілометрів від Бахмута його не бачили
Що робить цей ЛІДОР ми всі добре бачимо і розуміємо, у нього і його шобли одна задача втриматися при владі і для цього він буде робити все можливе, він буде піаритися у Бахмуті і в цей же час підписувати закон, який дозволить йому взяти під контроль Конституційний суд. Він буде тяжко стогнати і казати, що в нас не вистачає зброї, а в цей самий час будуть виділяти мільйони на будівництво доріг. Звичайні пункти обігріву, які щороку в мирний час відкривали по містах ДСНС, будуть пафосно називати пунктами незламності, транслюючи по них телелайно і списуючи на все це шалені кошти.
Він брехав, бреше і буде брехати далі. Я впевнений лише в одному, що перемогу ми здобудемо не завдяки цьому нікчемі, а всупереч його діям та бажанні.