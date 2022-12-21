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війна (56641) ППО (1836) допомога (5100) США (14499)

Новий пакет допомоги від США для України буде на $1,8 мільярда. Його оголосять сьогодні, - AP

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрк,patriot

Новий масштабний пакет допомоги від США на 1,8 мільярда доларів включатиме техніку, що дозволить зміцнити протиповітряну оборону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Таке рішення є сигналом про розширення Сполученими Штатами видів сучасної зброї, яку надсилають Києву.

Про пакет буде оголошено 21 грудня. Він включатиме близько 1 мільярда доларів зброї зі запасів Пентагону і ще 800 мільйонів доларів через ініціативу сприяння безпеці України, що фінансує зброю, боєприпаси, навчання та іншу допомогу.

"Зеленський та інші українські чиновники тиснули на західних лідерів, щоб вони надали більш досконалу зброю, включно з Patriot, щоб допомогти своїй країні у війні з Росією", - додають ЗМІ.

За даними видання, пакет вперше включатиме системи ППО Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів.

Також читайте: США нададуть Україні комплекси ППО Patriot у наступному пакеті військової допомоги, - CNN

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Дякуємо США !!! Беже бережи Америку !!!
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21.12.2022 06:55
+6
Помагають . Не забувають . Дякуєм .
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21.12.2022 07:09
+5
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21.12.2022 07:35
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Отличные новости!

United we stand.
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21.12.2022 06:55 Відповісти
вже лендліз весною оголошували, з якого нічого не отримали і досі, а тренділи про той лендліз все літо , а ми мабуть нічого так і не отримаєм...
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21.12.2022 06:55 Відповісти
ні плач дівчонка, прайдут дажді,
все буде добре, ти толька жді!
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21.12.2022 07:15 Відповісти
ну, за ленд-ліз треба буде платити, а зі це - ні... чого плакати?
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21.12.2022 07:34 Відповісти
Яке промовисте в тебе прізвище! Чи поганяло?
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21.12.2022 08:35 Відповісти
ви крот отримаєте неодмінно-але спочатку по яйцях
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21.12.2022 08:51 Відповісти
Дякуємо США !!! Беже бережи Америку !!!
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21.12.2022 06:55 Відповісти
Помагають . Не забувають . Дякуєм .
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21.12.2022 07:09 Відповісти
Спасибо США!
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21.12.2022 07:28 Відповісти
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21.12.2022 07:35 Відповісти
Даёшь ракеты на 500 км!
Но Патриоты тоже норм....хотя чую дадут максимум 1 штуку.
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21.12.2022 07:35 Відповісти
God bless America!
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21.12.2022 07:37 Відповісти
 
 