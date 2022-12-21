Минулої доби вражено склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження ворога, - Генштаб

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів.

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