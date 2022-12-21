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Із небезпечних регіонів України за останні місяці евакуювали 87 тисяч осіб, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,евакуація

З небезпечних регіонів України за останні місяці евакуювалися близько 87 тисяч громадян.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні місяці з небезпечних регіонів Запорізької області виїхали понад 43 тисячі осіб. З Херсонщини - близько 34 тисяч, з Донеччини та Луганщини - орієнтовно 5 тисяч, з Харківщини - понад 5 тисяч громадян", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що евакуація зі звільнених територій триває. Зокрема, з Херсонської області, за даними міністерства, евакуювалися більш як 12 тисяч людей, з Харківської області - близько 23 тисяч.

Також триває обов’язкова евакуація з Донецької області. Від її початку в безпечніші регіони вже перемістилися понад 33 тисячі громадян, серед них – близько 5 тисяч дітей і майже 2 тисячі маломобільних людей.

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Автор: Ірина Дашківська
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А де в нас безпечно? Ну, крім бункеру, звісно.
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21.12.2022 08:33 Відповісти
 
 