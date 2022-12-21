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"Росія не може диктувати умови", - Кірбі відреагував на погрози РФ через ППО Patriot для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

patriot

Сполучені Штати не зважають на погрози РФ щодо поставок в Україну оборонних озброєнь, у тому числі передових систем Patriot, та наголошують, що Росія не може диктувати будь-які умови, оскільки вона - агресор, що розв’язав жорстоку війну.

З такою заявою виступив у вівторок під час телефонного пресбрифінгу координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія не може диктувати умови для оборонної допомоги, яку ми надаємо Україні", - наголосив представник Білого дому.

Він підкреслив, що саме РФ є країною-агресором у цій війні.

Кірбі також зауважив, що Сполучені Штати залишаються занепокоєними ескалацією конфлікту, що також не відповідає інтересам українського народу. Водночас, за його словами, у Вашингтоні не вважають, що зараз ведеться війна між Росією і Заходом, "як заявляв Путін, і що є неправдою".

При цьому представник Білого дому не став коментувати намірів адміністрації США надати Україні системи протиповітряної й протиракетної оборони Patriot. Він зазначив, що бачив повідомлення провідних медіа про те, що такі розмови ведуться, однак не коментуватиме, де зараз перебувають США в цьому питанні.

Також читайте: США нададуть Україні комплекси ППО Patriot у наступному пакеті військової допомоги, - CNN

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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21.12.2022 07:37
+22
КАцапська "щука" образилася за те, що американці дали Україні "колючки" і "український карась" перетворився на "йоржа" що засів у неї в пащі - ні проковтнуть, ні виплюнуть!
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21.12.2022 07:41
+21
Ты, *****, вступай в ряды чмобов-спецоператоров, приезжай и посмотри сам, кто, кого и чем "лупит", это будет последнее, что ты увидишь в своей никчемной жизни. Вы, дети колхозных шлюх и вертухаев, неспособны воевать с реальной армией, кошмарить мирное население - это ваш удел. кацапы - это нация примитивных ублюдков.
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21.12.2022 07:59
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Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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21.12.2022 07:37 Відповісти
скоріше за все, ці іграшки мають посилити ппо України саме від можливої ескалації зимою та участі в ній бойової авіації (а того залізяччя, яке ще треба приземлити, там ще вистачає)...
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21.12.2022 08:04 Відповісти
Якби ти знало чмо сруське , як тут всім до 3.14зди якісь там - заяви паРаші . .
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21.12.2022 08:17 Відповісти
Я лягаю спати і просинаюсь з дружиною , йолоп ..!! Тут тобі не кацапія .
Це для вас там - якесь ***** - бох .
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21.12.2022 08:36 Відповісти
спалився ти новорос-хуйло з великої літери написав
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21.12.2022 08:40 Відповісти
росія з великої літери, другой уровєнь і т.п. одразу видно Вєлікоє ЧСВ...

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21.12.2022 08:24 Відповісти
Ця твоя ахінея має насмішити чи налякати?
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21.12.2022 08:56 Відповісти
КАцапська "щука" образилася за те, що американці дали Україні "колючки" і "український карась" перетворився на "йоржа" що засів у неї в пащі - ні проковтнуть, ні виплюнуть!
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21.12.2022 07:41 Відповісти
Это тебе товариш прапорщик такую муйню рассказал за рюмкой шмурдяка?
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21.12.2022 07:52 Відповісти
Автопортрет гімном жбан в жбані
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21.12.2022 08:29 Відповісти
Ты, *****, вступай в ряды чмобов-спецоператоров, приезжай и посмотри сам, кто, кого и чем "лупит", это будет последнее, что ты увидишь в своей никчемной жизни. Вы, дети колхозных шлюх и вертухаев, неспособны воевать с реальной армией, кошмарить мирное население - это ваш удел. кацапы - это нация примитивных ублюдков.
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21.12.2022 07:59 Відповісти
Ти говнюк касабский
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21.12.2022 08:17 Відповісти
адміни, забаньте цього підара, будь ласка
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21.12.2022 08:25 Відповісти
Такице ж оборонна зброя. Чого кацапи бояться?
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21.12.2022 07:46 Відповісти
Представляю якби гітлер під час другої світової війни диктував умови.
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21.12.2022 07:47 Відповісти
Бо формула не повна. Щоб була повна, до Петріотів слід додати балістичні ракети і бойову авіацію і відняти заборону на їх застосування ЗСУ по території кацапів. Інша формула не працюватиме.
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21.12.2022 07:59 Відповісти
Не кормите этого зауральского заробитчанина, в спам, а там модер придет и наведет порядок.
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21.12.2022 08:00 Відповісти
Формула в тому, кацапчику, що якщо дадуть Patriot-и, то за всю іншу номенклатуру ППО та важкого озброєння можна просто не хвилюватися - буде багато та різноманітно...

Бо тільки в уяві кацапського лайна - 2-3 батареї Patriot-ів (читай - якихсь "вундервафель") щось реально вирішують.

Зрозумій, дурбецало, Україна витримала перші удари та гонить загарбника зі своєї землі тому, що допомога іде системно, якісно та різноманітно. А не тому що США надали Україні пару вундервафель. Кацапську наволоч з харківщини вигнали не петріотами, а звитягою та бригадним комплектом колісних бойових машин, яким, формально, по 20+ років.
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21.12.2022 08:19 Відповісти
ватное чмо, как там Энгельс и Рязань, защитил дырявый своими с-500-600-1000 и т.д. ? ))
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21.12.2022 08:31 Відповісти
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21.12.2022 08:36 Відповісти
Адмін тут якийсь кацап виліз з під кадирівця і почав строчити коментарі. Приберіть цього опущеного.
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21.12.2022 08:15 Відповісти
та кому ти треба, підарас
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21.12.2022 08:27 Відповісти
Звісно не стоїть. Бо складові С400 в Україні "виносяться" системно, десятками і чи не сотнями ракетами HARM 40-річної давнини розробки. А ні один Patriot ще ні одною ракетою совквої розробки - не вражений.

Тож порівнювати НУЛЬОВУ КПД С400 з 100% КПД Patriot-ів - реально важкувато...
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21.12.2022 08:22 Відповісти
Шо таке - с400 .? Та та х..ня яка навіть не зреагувала , коли українські дрони літали біля Енгальса і Рязані ??
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21.12.2022 08:23 Відповісти
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21.12.2022 08:29 Відповісти
США знову довели усьому світу, що вони - справжня демократична сверхдержава. Боже, Америку бережи.
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21.12.2022 08:46 Відповісти
Ну так давайте оті "Патріоти"! І тема закрита. А ЗСУ ними буде виносити "мізки" і все інше кацапні!
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21.12.2022 08:46 Відповісти
Собака гавкає, а караван йде.
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21.12.2022 08:51 Відповісти
Послати какцапа -це вже заробити боже благословіння один раз. Розбити йому писятник - вартує двох балів. Амери вже напрацювали на вічне життя. Давайте ще ATACMS, Grey Eagle та Reaper і місце в раю за вами буде заброньоване споконвічно.
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21.12.2022 11:23 Відповісти
 
 