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Ярмоленко показав російським зіркам, як батьки рятують доньку після обстрілу: "Ї####и, може якось прокоментуєте це відео?"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ярмоленко

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до російських футболістів Антона Шуніна та Дмітрія Тарасова, а також репера Тіматі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".

Ярмоленко опублікував відео, на якому видно, як після чергового російського обстрілу батьки намагаються врятувати свою доньку.

Андрій позначив в історії інстаграм-аккаунти Шуніна, Тарасова та Тіматі й написав: "Ї####и, може якось прокоментуєте це відео?"

Від позначених росіян - жодної реакції.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+41
Шуніна, Тарасова та Тіматі

а хто це , бл... ?
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21.12.2022 07:41
+38
Напевне якісь кацапи? 🤔 Хоча можливо і собаки. Якісь назви на клички схожі.
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21.12.2022 07:52
+30
Бензоколонка тупо не поймет. Они своих личинок не спасают
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21.12.2022 07:44
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Шуніна, Тарасова та Тіматі

а хто це , бл... ?
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21.12.2022 07:41 Відповісти
Напевне якісь кацапи? 🤔 Хоча можливо і собаки. Якісь назви на клички схожі.
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21.12.2022 07:52 Відповісти
! Дотепно.
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21.12.2022 08:44 Відповісти
тіматі, це ніби як більше до приматів
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21.12.2022 09:29 Відповісти
...а не их в начале своей каденции зебуины приглашали к нашей on stage?
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21.12.2022 10:10 Відповісти
я памятаю каральову, лабуду, сватів....з сивохами..
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21.12.2022 10:31 Відповісти
Та ні...то мабуть свино-собачі імена
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21.12.2022 23:16 Відповісти
Кто-то из его друзей, возможно бывших?
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21.12.2022 09:36 Відповісти
Бензоколонка тупо не поймет. Они своих личинок не спасают
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21.12.2022 07:44 Відповісти
у них нет времени , они на бутылку садятся
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21.12.2022 09:11 Відповісти
Краще ломаченку відбитому скиньте хай прокоментує.
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21.12.2022 07:48 Відповісти
Він не може. У нього мізки вкрали кацапські попи.
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21.12.2022 07:53 Відповісти
Кому там скидать, одна звивина та і та на сраці
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21.12.2022 08:36 Відповісти
От не можуть українці без реакції русні...
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21.12.2022 07:59 Відповісти
Як то кажуть: не намагайтесь вразити бісером свиней.
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21.12.2022 08:00 Відповісти
А тим паче свинособак
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21.12.2022 08:20 Відповісти
Люди не обзивайте свиней,
бо свині краще від москалєй.
Свиня не може вкрасти,свиня не може вбити,
кацап це може все зробити!
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21.12.2022 10:56 Відповісти
Свінособака - саме те. І не свиня, і не собака, а - продукт невдалої вязки
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21.12.2022 20:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xv4SQF5qC5E
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22.12.2022 22:00 Відповісти
Надо было ехать на ЧМ. Уэльс была самой убогой командой в Катаре. У Украины были 100% шансы выйти из этой группы.
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21.12.2022 08:01 Відповісти
і нахіба мені ці нерви та п'ятиступінчаті матюки в сторону наших незграбних мульйонерів? Тим паче, що не заслужили?
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21.12.2022 09:37 Відповісти
А чому звернувся лише до трьох "Ї####и"? Там уся країна така.
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21.12.2022 08:01 Відповісти
Для чого ? Щоб ми дізналися про праведне обурення ?
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21.12.2022 08:09 Відповісти
шукає співчуття у кацапів? рабська позиція.
треба показувати відео про точіння леза ножа.
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21.12.2022 08:18 Відповісти
надо было отметить захерову, пургоносца, лошадь - но так же остались бы без ответа
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21.12.2022 08:21 Відповісти
Яка різниця якого росіянина відмічати? Вони абсолютно всі однакові.
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21.12.2022 09:26 Відповісти
А хто вони і навіщо їхні коменти?
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21.12.2022 08:24 Відповісти
Так їм до п###ди!Вони скажуть ,що це ЗСУ обстрілює мирних.Я наприклад не витрачаю часу,щоб доказувати,цим дятлам щось...Вони справжні фашисти,і чудово розуміють,хто в цій війні агресор,і вони "тащаться"від чергових вбивств та руйнувань..
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21.12.2022 08:29 Відповісти
о, ще можна запитати,що може сказати тимощук - виплодок з Луцька, 'вєлікій футбаліст зєніта'
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21.12.2022 08:34 Відповісти
Тимощур-ганьба для мого міста!
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21.12.2022 08:49 Відповісти
співчуваю, такого воістину гандона по цілому вЗесвіту тільки двоє.
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21.12.2022 09:40 Відповісти
Ярмоленко - справжній козак. Молодець, синку!
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21.12.2022 08:49 Відповісти
Та що вони можуть зрозуміти?
У них "баби ещйо нарожают" 🤬
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21.12.2022 10:20 Відповісти
навіщо?, це ж не люди, це кацапи...
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21.12.2022 10:25 Відповісти
И що, прокоментували? Ярмоленко задоволений?
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21.12.2022 10:30 Відповісти
електорат цирку до пояса в крові стоять і все в очі заглядає, мир шукають, дебіли.
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21.12.2022 11:37 Відповісти
Шо, і навіть за восємь лет дамбілі бамбас не згадали?
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21.12.2022 16:10 Відповісти
 
 