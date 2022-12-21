30 526 37
Ярмоленко показав російським зіркам, як батьки рятують доньку після обстрілу: "Ї####и, може якось прокоментуєте це відео?"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до російських футболістів Антона Шуніна та Дмітрія Тарасова, а також репера Тіматі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".
Ярмоленко опублікував відео, на якому видно, як після чергового російського обстрілу батьки намагаються врятувати свою доньку.
Андрій позначив в історії інстаграм-аккаунти Шуніна, Тарасова та Тіматі й написав: "Ї####и, може якось прокоментуєте це відео?"
Від позначених росіян - жодної реакції.
Топ коментарі
+41 Andrey Shevchenko f5154a7a
показати весь коментар21.12.2022 07:41
+38 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар21.12.2022 07:52
+30 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар21.12.2022 07:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а хто це , бл... ?
бо свині краще від москалєй.
Свиня не може вкрасти,свиня не може вбити,
кацап це може все зробити!
треба показувати відео про точіння леза ножа.
У них "баби ещйо нарожают" 🤬