Голова ради адвокатів Херсонської області Мокіна закликала колег переходити на бік РФ, - юрист Костін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова ради адвокатів Херсонської області Інна Мокіна та її син Ігор активно закликали юристів переходити на бік окупантів.
Про це повідомив у фейсбуці Партнер у ЮК "Правовой Альянс" Ілля Костін, інформує Цензор.НЕТ.
"Державна зрада в адвокатурі виглядає так. Грудень 2022. Під час засідання Ради адвокатів України 16 грудня 2022 року Голова Ради адвокатів Херсонської області Інна Мокіна детально розповіла про діяльність адвокатури Херсонщини під час окупації. А це жовтень 2022. Голова ради адвокатів Херсонської області Інна Мокіна та її син Ігор ведуть активну агітаційну та розʼяснювальну роботу серед колег, закликаючи їх переходити на бік Росії та починати працювати за законами країни-окупанта", - пише він.
За його словами, про це МОСТу розповіли адвокати, які були учасниками перемовин, зборів та інших заходів, де обговорювалася співпраця з росіянами.
Будь ласка, зачекайте...
А все тому що в них коріння з Росії тому і прагнуть до Росії. Після війни в Україні будуть переповнені в'язниці
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Тодішні китайські принади були просто забавними, а от сьогоднішні рузьге - то просто пізичний дець.
Чого дивуватись чиновникам- вони просто зріз нашого суспільства, такі самі як і пів країни лохторату- вчорашні ватники