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Голова ради адвокатів Херсонської області Мокіна закликала колег переходити на бік РФ, - юрист Костін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова ради адвокатів Херсонської області Інна Мокіна та її син Ігор активно закликали юристів переходити на бік окупантів.

Про це повідомив у фейсбуці Партнер у ЮК "Правовой Альянс" Ілля Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна зрада в адвокатурі виглядає так. Грудень 2022. Під час засідання Ради адвокатів України 16 грудня 2022 року Голова Ради адвокатів Херсонської області Інна Мокіна детально розповіла про діяльність адвокатури Херсонщини під час окупації. А це жовтень 2022. Голова ради адвокатів Херсонської області Інна Мокіна та її син Ігор ведуть активну агітаційну та розʼяснювальну роботу серед колег, закликаючи їх переходити на бік Росії та починати працювати за законами країни-окупанта", - пише він.

За його словами, про це МОСТу розповіли адвокати, які були учасниками перемовин, зборів та інших заходів, де обговорювалася співпраця з росіянами.

Також читайте: Оголошено про підозру мешканцю Херсонщини, який сприяв розселенню окупантів у покинутих домівках, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Голова ради адвокатів Херсонської області Мокіна закликала колег переходити на бік РФ, - юрист Костін 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Просто эта Чмокина - генетическая кацапка, со всеми вытекающих последствиями. Не важно в какой стране они могут оказаться, настоящими её гражданами они никогда не становятся и всегда мечтают погрузить в говно, под названием "руццкий мир".
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21.12.2022 09:05
+16
Ніби ж освічена. Знає яка буде відповідальність, але стромляє голову в петлю. То треба оту петлю тугіше затягнути!
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21.12.2022 08:59
+13
Табуретку вибити з під ніг - петля сама затягнеться.
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21.12.2022 09:03
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Ідіотів не сіють, не жнуть, - вони на мокрому місці виводяться й розплоджуються.
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21.12.2022 08:48 Відповісти
Особливо таких, як ця СМокіна
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21.12.2022 10:43 Відповісти
Ну и рожа - типичная предательница *************
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21.12.2022 11:40 Відповісти
От за шо я люблю адвокатів .
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21.12.2022 08:55 Відповісти
Ніби ж освічена. Знає яка буде відповідальність, але стромляє голову в петлю. То треба оту петлю тугіше затягнути!
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21.12.2022 08:59 Відповісти
Табуретку вибити з під ніг - петля сама затягнеться.
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21.12.2022 09:03 Відповісти
Просто эта Чмокина - генетическая кацапка, со всеми вытекающих последствиями. Не важно в какой стране они могут оказаться, настоящими её гражданами они никогда не становятся и всегда мечтают погрузить в говно, под названием "руццкий мир".
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21.12.2022 09:05 Відповісти
Ну чому вони ні їхали з України до руцького миру? Що тримало? Підраша велика, усім би місця хватило. Ні, сидять тута і скиглять, як тута погано. А зараз і тім паче можливість така є, хоч в Сибір, хоч на Колиму...Тім, кому не до вподоби Україна - валить туди, де вам краще, а ми якось самі собі раду дамо.
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21.12.2022 09:34 Відповісти
Їм тут сповна комфортно жити! Навіщо їм росія! І тут вони будують своє майбутнє, таке, в которому їм зручно. А українців треба винищити, щоб не плутулись під ногами, тим більше, що вони, українці, такі поблажливі до них!
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21.12.2022 12:15 Відповісти
нажаль як адвокат вона добре розуміє як пропетляти
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21.12.2022 09:11 Відповісти
Наверное действительно знает, что в этой стране ей ничего не будет 😂
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21.12.2022 09:33 Відповісти
Але потім не буде місця в Україні для цих адвокатів або в'язниця або Росія якщо встигнуть втекти.
А все тому що в них коріння з Росії тому і прагнуть до Росії. Після війни в Україні будуть переповнені в'язниці
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21.12.2022 09:09 Відповісти
Якщо ввести смертну кару за держзраду, то кладовища.
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21.12.2022 10:11 Відповісти
А нащо в Кацапії, де нема суду, потрібні адвокати?
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21.12.2022 09:10 Відповісти
А в Херсонской обл столько этих плятей и тварей прокацапских....
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21.12.2022 09:13 Відповісти
На гіляку запроданку кацапську !!!
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21.12.2022 09:16 Відповісти
Ай-яй-яй! Як невдобно плучилося!
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21.12.2022 09:17 Відповісти
Так в Херсоні вся верхушка була проросійська. За цю пані нічого не знаю, а от СБУ, поліцію, прокуратуру і свох "намісників" особисто ставив Президент. Та і сьогодні бувші "риги" є основною владою "слуг" в цьому місті і миттєво побачили "кримінал" в тому, що сім'я Порошенків привезла мініпекарню, щоб безкоштовно випікати хліб. Знову ті "патріоти" після звільнення міста, яке самі чомусь здали .
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21.12.2022 09:48 Відповісти
...по предателям висилица плачет,рюзке коллоборанты
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21.12.2022 09:50 Відповісти
Вислати на московію.
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21.12.2022 09:59 Відповісти
5-а колона в дії.....це Найстрашніша зброя руSSкіх терористів...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.12.2022 10:22 Відповісти
курва, а син її - син курви...
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21.12.2022 10:24 Відповісти
Нє,ну хіба не можна простіше-курва мать,курви син...
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21.12.2022 10:35 Відповісти
Колись за часів совєцько-китайського конфлікту на о. Даманський китайози закликали солдат СА переходити на їх бік. У якості "заманухи" (з огляду на тодішні китайські статки) пропонувалися: велосипед, наручний годинник і щоденна "большая булка бєлого хлєба".
Тодішні китайські принади були просто забавними, а от сьогоднішні рузьге - то просто пізичний дець.
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21.12.2022 10:45 Відповісти
Нічого страшного, завтра вона перефарбується, і у складі ЗЕлених 'слуг' буде на новій керівній посаді розповідати нам всім як треба бути патріотом, і співати 'червону калину'.
Чого дивуватись чиновникам- вони просто зріз нашого суспільства, такі самі як і пів країни лохторату- вчорашні ватники
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21.12.2022 10:55 Відповісти
Пани лінгвісти, підкажіть як перекласти з російської "призвал" и "призывал" відповідно.
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21.12.2022 11:34 Відповісти
Закликав або викликав, залежно від змісту
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21.12.2022 14:23 Відповісти
Викликав це вызывал, не те.
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21.12.2022 15:47 Відповісти
Мокшина она....
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21.12.2022 15:04 Відповісти
 
 