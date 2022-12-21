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Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на майже $2 млрд. Серед іншого дадуть Patriot, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Білому домі офіційно підтвердили плани президента США Джо Байдена оголосити про пакет безпекової допомоги України на суму майже $2 млрд.
Про це заявив на брифінгу представник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Він (пакет допомоги. - Ред.) міститиме дуже важливу нову здатність: ракетну батарею Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України", - зазначив він.
США навчатиме українських військових, як керувати батареєю ракет Patriot у третій країні.
"Це займе деякий час, але українські війська повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю", - пояснили у Білому домі.
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