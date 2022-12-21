Ворог обстрілює Харківщину, в Ізюмському районі пожежа на промисловому об’єкті, - ОВА

Російські окупанти продовжують обстріли мирних мешканців прифронтових та прикордонних територій Чугуївського, Куп’янського, Харківського та Ізюмського районів області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харкіської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора вдень внаслідок ворожого обстрілу в м. Вовчанськ зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

"Триває пожежа на цивільному промисловому об'єкті в Ізюмському районі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару. Вогонь локалізований. На місці продовжують працювати пожежники, які роблять усе можливе для остаточної ліквідації займання", - йдеться у повідомленні.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 305 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався піти в наступ в районі села Масютівка Куп'янського району, але зазнав невдачі та відступив з втратами. Наші захисники надійно тримають позиції та нищать живу силу і техніку ворога. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на Перемогу", - резюмує очільник регіону.

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