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Рашисти 71 раз впродовж доби обстрілювали Херсонщину: Загинула людина, 6 осіб дістали поранення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Російські загарбники обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів минулої доби загинула 1 особа, 6 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Автор: Богдан Гуньковський
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