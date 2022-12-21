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Рашисти 71 раз впродовж доби обстрілювали Херсонщину: Загинула людина, 6 осіб дістали поранення
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російських обстрілів минулої доби загинула 1 особа, 6 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості.
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