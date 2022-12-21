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війна (56641) Генштаб ЗС (4534) знищення (4144) техніка (1326) втрати (3827)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 99 740 осіб (+510 за добу), 267 гелікоптерів, 282 літаки, 3002 танки, 1972 артсистеми, 5979 броньованих машин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Втрати російських окупантів станом на ранок 21 грудня становлять приблизно 99 740 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, майже 100 000 осіб та вже понад 3000 танків втратила росія в Україні на сьогодні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 99740 (+510) осіб ліквідовано,

танків - 3002 (+7) од,

бойових броньованих машин - 5979 (+5) од,

артилерійських систем - 1972 (+12) од,

РСЗВ - 412 (+2) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 282 (+1) од,

гелікоптерів - 267 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 1688 (+8),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4608 (+9) од,

спеціальна техніка - 178 (+1).

Також читайте: Минулої доби вражено склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження ворога, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 99 740 осіб (+510 за добу), 267 гелікоптерів, 282 літаки, 3002 танки, 1972 артсистеми, 5979 броньованих машин 01

Дані уточнюються

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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21.12.2022 09:15
+29
наближається свято ! по 100 не чокаясь!
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21.12.2022 09:14
+29
Запомним эту дату: 21.12.22 - перемололи/утилизовали первые 100 тысяч !
Начинает работу над второй сотней тысяч !
Слава ЗСУ !!!
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21.12.2022 09:15
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наближається свято ! по 100 не чокаясь!
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21.12.2022 09:14 Відповісти
у танчиків "ювілей" сьогодні, у чмобіків - завтра, у ББМів і арти - скоро.
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21.12.2022 12:42 Відповісти
Завтра вже буде соточка.
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21.12.2022 09:15 Відповісти
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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21.12.2022 09:15 Відповісти
Борисові Джонсонюку теж Слава!!
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21.12.2022 09:32 Відповісти
Tak oto zh!
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21.12.2022 13:03 Відповісти
Завтра ювілей зашкварених орків
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21.12.2022 09:15 Відповісти
ну так !!! не пагано !!! практично 10 місяців війни і 100 тис. дохлих кацапів - в середньому по 10 тис. доглих кацапів на місяць !!!
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21.12.2022 09:19 Відповісти
Війна триває майже 9 років, а не 10 місяців.
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21.12.2022 09:36 Відповісти
а рахунок кацапів з 24.02.2022
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21.12.2022 09:47 Відповісти
Карабаса і єнота завтра на форум!!!
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21.12.2022 09:42 Відповісти
Запомним эту дату: 21.12.22 - перемололи/утилизовали первые 100 тысяч !
Начинает работу над второй сотней тысяч !
Слава ЗСУ !!!
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21.12.2022 09:15 Відповісти
Вітаю ЗСУ з 3000-им танком.
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21.12.2022 09:28 Відповісти
Та ще й більше 400 затрофеєно. А було, станом на 2021 рік, у строю в усіх родах військ РФ - 3330 танків, та ще 10 000 антикваріату на базах зберігання. Скоро Царь-пушку викотять.
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21.12.2022 10:57 Відповісти
на завтра шампусік я вже приготував СЛАВА ЗСУ!!!!💛💙
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21.12.2022 09:30 Відповісти
Жаль, що "Артемівського" шампанського зараз нема в продажу.
На День Великої Перемоги над кацапами хорошо було б пляшку "Артемівського" випити.
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21.12.2022 11:59 Відповісти
Покупал пару дней назад в розетке
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21.12.2022 21:20 Відповісти
Танчиків більше 3000, ББМ під 5000, і під 2000 артсистем - от що тішить. Чмобиків з зеками ще нагонять, але ржавими калашамттсильне не повоюєш
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21.12.2022 09:32 Відповісти
а десь по посадці або в окопі бігає стотисячний юбіляр і не знає ще, що будуть вітати його родину - Паздравляем, ваш син пагиб за родіну...
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21.12.2022 09:34 Відповісти
😁
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21.12.2022 09:37 Відповісти
Uze doxliji jubeljar 100 000, tak kak podshtjot idjot opazdaniem po texnicheskim prichinam...
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21.12.2022 11:10 Відповісти
12 артсистем! Літак, ватальот, пів тищі лаптів!!!
Добряче хлопці Миколая відсвяткували!
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21.12.2022 09:36 Відповісти
Рубеж 100К будет пройден!
К концу дня зимнего солнцестояния ( дек 21)
К Рождеству( дек. 25)
К окончанию Хануки ( дек. 26)
К Новому Году (дек 31/2022 -янв 2023)

танков - 3002 (+7) ед,! рубеж 3000 пройден!

боевых бронированных машин - 5979 (+5) ед,
артиллерийских систем - 1972 (+12) ед,
К Новому Году можно успеть пересечь рубеж 6000
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21.12.2022 09:40 Відповісти
Сьогодня!
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21.12.2022 10:40 Відповісти
3000 ворожих танків!💪
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21.12.2022 09:48 Відповісти
Виходить, москалота втрачала в середньому по 10 танків за день (!)
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21.12.2022 13:04 Відповісти
Да,славно попрацювали ,що з мертвими душами,що х їх технікою. Боріться і перемагайте. Україна понад усе.
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21.12.2022 09:49 Відповісти
100тыс - Франция во 2 мировую
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21.12.2022 10:18 Відповісти
Так французи ж на чолі з петеном шукали мир в баньках біснуватого адіка.При цьому маючи непогану армію і надійних союзників.
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21.12.2022 10:34 Відповісти
''Pjatjiljetku v 3 goda! Davatj stranje uglja!''
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21.12.2022 10:23 Відповісти
І я свої п"ять - 3000 танків - 400 = 2600 (400 - то ленд ліз кацапський) 2600 - десять дивізій, 10, Карл!
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21.12.2022 11:08 Відповісти
Трофейные танки в уничтоженые не пишут. Так что 3000+400
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22.12.2022 01:01 Відповісти
Не знаю
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22.12.2022 01:14 Відповісти
Сьогодні можно й бухнкть трохи за ювілей у чмобиків
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21.12.2022 12:44 Відповісти
Вы бухнуть - и мы бухнуть!
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21.12.2022 13:05 Відповісти
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21.12.2022 13:14 Відповісти
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21.12.2022 13:16 Відповісти
Запомните дату!
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21.12.2022 13:59 Відповісти
100 тысяч дохлых кацапов менее чем за год!
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21.12.2022 14:49 Відповісти
арта знову радує
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21.12.2022 15:04 Відповісти
Ювілейного орка треба відзначити державною нагородою! Родині також надати квиток до цирку, 5 кг риби, 1 кубометр деревини та звісна річ куб льоду! Ну і обов'язково святковий унітаз!
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21.12.2022 16:43 Відповісти
За кожного українця серце стікає кров'ю.. А цих потвор окупантів і мільйону буде мало за цей *******....
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21.12.2022 22:10 Відповісти
Да...
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22.12.2022 01:09 Відповісти
 
 