Спецслужби Латвії попередили політиків-популістів через інтерв’ю для російських і білоруських ЗМІ

Служба державної безпеки Латвії (VDD) винесла попередження парламентській політичній партії "За стабільність!" через спілкування з пропагандистськими медіа Росії та Білорусі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Попередження було винесено у зв'язку з висловлюваннями членів партії для інформаційних ресурсів, що використовуються в пропагандистських цілях Російською Федерацією та Республікою Білорусь, які перебувають під контролем осіб, проти яких Європейським Союзом запроваджено фінансово-економічні санкції", - йдеться в повідомленні VDD.

Латвійська спецслужба вказує, що депутати "За стабільність!" своїми інтерв’ю російським і білоруським ЗМІ порушують закон "Про політичні партії", який забороняє надання будь-якої підтримки, зокрема інформаційної, особам, що "підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності демократичних країн або конституційному ладу".

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Зазначається, що VDD поінформувала "За стабільність!" про результати перевірки й неприпустимість порушення закону. У протилежному випадку членам політсили може загрожувати відповідальність аж до кримінальної.

"За стабільність!" - це популістська антивакцинаторська партія, яка була заснована незадовго до парламентських виборів у Латвії в жовтні 2022 року. До партії переважно входять представники колись найбільшої проросійської політичної сили країни "Злагода", яка цього разу до латвійського Сейму не потрапила.

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Наразі "За стабільність!" має 11 мандатів у парламенті Латвії та є другою після Союзу "зелених" і селян найбільшою опозиційною фракцією.