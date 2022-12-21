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Спецслужби Латвії попередили політиків-популістів через інтерв’ю для російських і білоруських ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пропаганда

Служба державної безпеки Латвії (VDD) винесла попередження парламентській політичній партії "За стабільність!" через спілкування з пропагандистськими медіа Росії та Білорусі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Попередження було винесено у зв'язку з висловлюваннями членів партії для інформаційних ресурсів, що використовуються в пропагандистських цілях Російською Федерацією та Республікою Білорусь, які перебувають під контролем осіб, проти яких Європейським Союзом запроваджено фінансово-економічні санкції", - йдеться в повідомленні VDD.

Латвійська спецслужба вказує, що депутати "За стабільність!" своїми інтерв’ю російським і білоруським ЗМІ порушують закон "Про політичні партії", який забороняє надання будь-якої підтримки, зокрема інформаційної, особам, що "підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності демократичних країн або конституційному ладу".

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Зазначається, що VDD поінформувала "За стабільність!" про результати перевірки й неприпустимість порушення закону. У протилежному випадку членам політсили може загрожувати відповідальність аж до кримінальної.

"За стабільність!" - це популістська антивакцинаторська партія, яка була заснована незадовго до парламентських виборів у Латвії в жовтні 2022 року. До партії переважно входять представники колись найбільшої проросійської політичної сили країни "Злагода", яка цього разу до латвійського Сейму не потрапила.

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Наразі "За стабільність!" має 11 мандатів у парламенті Латвії та є другою після Союзу "зелених" і селян найбільшою опозиційною фракцією.

Автор: Ольга Лузан
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21.12.2022 09:26 Відповісти
Это точно. А наше СБУ сопли жует. ОПЗЖ в ПОЛНОМ СОСТАВЕ должна в СИЗО приговора ждать , а не голосовать в Раде. Смотрел стрим в Ю Тубе , стрим проукраинский , других не смотрю , и в рекламе Бойко ОПЗЖный подтягивается . Эта тварь за русню топила , ему в СИЗО или уже в колонии самое место , а он еще что-то вякает.
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21.12.2022 09:38 Відповісти
Unas legche sluzbam, tak kak Latvija malenkaja i mozna usledit za vatnimi kacapami, da i bolshenstvo ljubitelei *****-raciji roSSiji izvesni davno s 90godov.
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21.12.2022 11:25 Відповісти
Краще б вони "винесли" ту "парламентську партію" з парламенту.
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21.12.2022 12:38 Відповісти
 
 