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Звання Героя України просять присвоїти сержанту Ярославу Шинкаренку, який загинув у бою з окупантами, - петиція

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

шинкаренко,ярослав

На сайті Офісу Президента зареєстровано петицію із закликом присвоїти звання Героя України сержанту Ярославу Шинкаренку, який загинув у бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ярославу Шинкаренку 22 роки, він з Київщини, з родини військових. У жовтні 2020-го отримав звання Народного Героя України за врятовані людські життя.

"Чотири роки він був на війні в складі 131-го окремого розвідувального батальйону. Згодом звільнився із Збройних Сил, але 24 лютого о 8 ранку був у військкоматі. Його розподілили в 72-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ імені Чорних Запорожців. Cтав командиром відділення розвідувальної роти. Підрозділ брав участь у боях на Київщині, під Броварами.

В селі Плоске група "Ярика" потрапила під масований артилерійський обстріл в оточенні. Шинкаренко, єдиний серед всієї групи мав бойовий досвід і вивів з оточення 8 осіб, а потім повернувся по ще одну групу, і також вивів її.

"Потім був Ірпінь, Горенка, Димер, де він так само вправно і вміло воював і допомагав побратимам. А потім та ж Київщина, але під кордоном з Білоруссю. Поліське… Бойове патрулювання на автомобілі… Він був за кермом, їх було 4. Наїхав на ворожу міну ТМ своїм колесом і прийняв весь удар на себе… Він один загинув на місці", — розповіла про загибель свого сина мама військового Олена Кукла.

Це було 19 квітня — "Ярик" підірвався на ворожій міні. Матір поховала сина та нині є волонтером,яка намагається забезпечити усім необхідним підрозділи які звертаються до неї по допомогу", - йдеться в петиції.

Інтерв'ю з Ярославом Шинкаренком для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Також читайте: Зеленського просять присвоїти звання Героя України посмертно 22-річному захиснику Олександру Єлісєєву

Автор: Богдан Гуньковський
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Звання Героя України просять присвоїти сержанту Ярославу Шинкаренку, який загинув у бою з окупантами,

Щось НЕ ТЕ твориться в тилу, в штабах, з паркетними генералами...

Чому всяке г*вно в почЬОті, а героїв намагаються забути? Тіпа ! Я їх на фронт нє посилал...
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21.12.2022 09:50 Відповісти
Бо "всяке г*вно" наближене до відповідних ресурсів і рішень
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21.12.2022 11:37 Відповісти
Женя лисий з 95 кварталу орден отримав, а тут петицію потрібно якусь писати.
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21.12.2022 11:09 Відповісти
"Боевое патрулирование на автомобиле… Он был за рулем, их было 4. Наехал на вражескую мину ТМ своим колесом и принял весь удар на себя… Он один погиб на месте" Источник: https://censor.net/ru/n3388296

Обычно, звание "Герой Украины" присваивают за конкретные дела и именно на них делают акцент. При этом данные действия должны быть осознанными выдающимися, такими, которых нет или их число очень мало среди участников событий и они имеют особую значимость для государства.

Парня бесспорно жаль, но единичны ли случаи вывода групп из окружения ( тем более развед групп )? Единичны ли случаи подрыва на минах и гибели от этого ( тем более, что в этом случае нет вообще "осознанных жертвенных" действий ?

Увы, но описанное это обыденность на войне и она много с кем была и будет...
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21.12.2022 12:43 Відповісти
 
 