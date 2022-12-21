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Делегація України під час візиту до США проситиме Вашингтон про постачання ракет ATACMS та безпілотників Grey Eagle та Reaper, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ракети,atacms

Українська делегація під час візиту Зеленського до США має намір просити Вашингтон про постачання тактичних балістичних ракет ATACMS з дальністю застосування до 300 км, а також ударно-розвідувальних безпілотників Grey Eagle та Reaper.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на джерело.

"Очікується, що під час зустрічі з Байденом і його командою з питань національної безпеки українська делегація знову виступить із проханнями щодо армійських тактичних ракетних систем великої дальності (ATACMS) і безпілотників Gray Eagle і Reaper", - зазначає видання.

"Але офіційні особи США не готові поступитися. Білий дім Байдена категорично відхилив відправку ATACMS. Витрати на це є високими, кажуть офіційні особи США. Надсилання ракет великої дальності до Києва може спровокувати Путіна на використання потенційно ще більш смертоносної зброї всередині України", - додали автори матеріалу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США.

Також читайте: Візитом у Бахмут Зеленський підірвав спроби Кремля зобразити Путіна учасником війни, - ISW

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Да что этот выскочка себе позволяет? То Бахмут, то Вашингтон. Вон Владимир Владимирович 22 года в бункере сидит, и ничего!
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21.12.2022 09:39
+10
Беспілотник Ріпер - це взагалі тема! Там ***** навіть з бункера не вийде ніколи, бо з нього того самогоСулеймані точково ліквідували
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21.12.2022 09:43
+10
Сподівабся, у США ткнуть найвеличнішого носом у підписаний ним попри негативні висновки Венеційської комісії про Конституційний суд.
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21.12.2022 09:56
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Нк єслі делегація -- повинні вболтати .
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21.12.2022 09:38 Відповісти
Да что этот выскочка себе позволяет? То Бахмут, то Вашингтон. Вон Владимир Владимирович 22 года в бункере сидит, и ничего!
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21.12.2022 09:39 Відповісти
Беспілотник Ріпер - це взагалі тема! Там ***** навіть з бункера не вийде ніколи, бо з нього того самогоСулеймані точково ліквідували
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21.12.2022 09:43 Відповісти
Путину визит в Вашингтон больше не светит - ростом маловат.
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21.12.2022 09:43 Відповісти
"путину визит в Вашингтон больше не светит - ростом маловат"...
путіну світить візит в Гаагу.....якщо руSSкі кріпостні ще зовсім не здуріли...то видадуть головного терориста самі...так як серби мілошевича....
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21.12.2022 10:09 Відповісти
За передачу Ираном "летающих мопедов" многие украинцы не на шутку разозлились на Иран. Думаю, граничь Иран с Украиной - эти же украинцы призывали бы взрывать объекты на территории Ирана. Или представьте, если бы Молдова имела подобные технологии и передала их путлеру - разве не захотелось бы бить по территории Молдовы за это?

А за передачу нам ATACMS путлер может ударить по объектам НАТО в Европе. НАТО хочется вступать в войну из-за передачи ракет, которые кардинально ничего не поменяют ни на фронте, ни в тылу (280 км - это не 1000)?

И напоминаю, что всего лишь 10 лет назад Украина была под пророссийским президентом и про членство в НАТО даже не задумывалась.
А всего 3 года назад Украина выбрала "перестать стрелять".
Обязано ли НАТО рисковать миллионами своих граждан ради такой страны? Кто скажет "да" - обратитесь к психиатру.
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21.12.2022 09:46 Відповісти
В 2008 році збирались подавати заяву про вступ до НАТИ, але риганали з камуняками верещали НАТО нєт.
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21.12.2022 09:54 Відповісти
5-а колона в дії.....це Найстрашніша зброя руSSкіх терористів...а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
на ЖАЛЬ шуфричі з бужанскіми, дубінськими, деркачами, партновими, арахаміями, єрмачками та різними татаровими з гундяєвським кривослав`ям ЩЕ бігають по Києву...
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21.12.2022 10:11 Відповісти
*любезный*, сходи ка ты вслед за хрюсским кораблем,вся эта ваша болтовня уже не о чем, отмотать назад время и забыть все преступления ваши невозможно как и запугать после всего этого
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21.12.2022 11:00 Відповісти
Объясняю: США не обязаны рисковать ради Украины. О своей безопасности надо было думать, когда отдавали ЯО, когда отдавали стратегическую авиацию и ракеты дальностью 2500 км, когда выбирали кремлядскую марионетку бандюковича в 2010 и когда выбрали Владимира "надо перестать стрелять" Зеленского президентом в 2019.

США имеют право заботиться, прежде всего, о безопасности НАТО. И ничего США Украине не обязаны. Ядерные угрозы ***** погасили - скажи спасибо, а для большего надо было в НАТО вступать.
Если со второго раза не понял - буду тебя поучать, курица, пока не поймёшь.
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21.12.2022 11:41 Відповісти
А де ж наше озброєння?
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21.12.2022 09:46 Відповісти
и к этому еще бы F16,напалма побольше,и абрамсов, шоб вата 🔥
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21.12.2022 09:47 Відповісти
Нічого не можу сказати, але на мій погляд наша влада перетворилася на попрошайок і вимагачів. Розуміють,що потрібно якось захищатися і це правильно, але чому вся команда три роки не робила зброю, свою новітню і якісну зброю? Не нападайте, я поставив правильне запитання.
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21.12.2022 09:52 Відповісти
Наша влада не перетворилась, вони такими і були, просто до 19 року ці люди не вирішували нічого, а після виборів вони стали головними у цій країні
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21.12.2022 10:06 Відповісти
На тому ні натиріть. Вот асфальт - це тема
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21.12.2022 10:07 Відповісти
Ви ціну цієї зброї прочитали? Так чому ви вирішили що потрібно просити а не самим фінансувати. Забрати зарплату і премії усіх депутатів і уряду, все для фронту, все для Перемоги. Не потрібно одному Порше,а у іншого не має на шматок хліба
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21.12.2022 10:21 Відповісти
Сподівабся, у США ткнуть найвеличнішого носом у підписаний ним попри негативні висновки Венеційської комісії про Конституційний суд.
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21.12.2022 09:56 Відповісти
беню обменяйте. впрочем, они беню и бесплатно отберут.
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21.12.2022 09:59 Відповісти
дЕрмака Штирлица продать Байдену за 1 доляр🤣
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21.12.2022 10:05 Відповісти
і деркача з шуфричем в добавку віддати....
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21.12.2022 10:13 Відповісти
Деркач под колпаком ФБР. Удрал к мавзолейным обезьянам путлера🦍👹
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21.12.2022 10:15 Відповісти
Тут дивні коментарі дехто пише що влада перетворилася на попрошайок.
АЛЕ НА ВІЙНІ БЕЗ ДОПОМОГИ НЕМОЖЛИВО ОТРИМАТИ ПЕРЕМОГУ НАВІТЬ ЯКЩО ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦИВО Є.
Дехто пише що за передачу Україні США ракет ПУТЛЕР вдарить по НАТО ви в це впевнені? Ці ракети будуть миттєво збиті а по Росії дуже сильно вдарять бо в НАТО системи ПРО набагато сильніші і їх Росія не зиоже пробити. Навіть Україна вже багато ракет збиває а що говорити про НАТО.
ПУТЛЕР ЯКЩО І ПІДЕ НА КРАЇНИ НАТО -ЙОГО ЧЕКАЄ СМЕРТЬ БО ОДНОЗНАЧНО ЩО КРАЇНИ НАТО ПЕРЕМОЖУТЬ РОСІЮ ТУТ НЕ МОЖЕ БУТИ І СУМНІВІВ
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21.12.2022 10:06 Відповісти
Щось отой випадок у Польщі та розмови про озброєння у Німеччині не дуже надихають....Не все так однозначно. Мабуть знають, що базикають
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21.12.2022 10:12 Відповісти
в Європі дуже сильна агентура у рашистів.... шрьодери, нігамери, кнайселі, олланди,...чого одна меркель вартує.... і вони, на жаль, ще відпрацьовують 30-срібних від газпрому.....
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21.12.2022 10:17 Відповісти
А ви голова ПЕНТАГОНУ ? А базікають такі як ви проросійські провокатори
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21.12.2022 10:59 Відповісти
Так це ви голова? Вот несподіванка.
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21.12.2022 11:41 Відповісти
А январе соберётся новый состав Конгресса США ...ещё неизвестно что будет .... Трамписты собираются блокировать любые поставки в Украину...
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21.12.2022 10:12 Відповісти
трмписты уже по сути в прошлом. от Трампа, на которого сейчас заведут уголовку, будут все убегать. республиканец Борис Пинкус говорит, что наоборот с приходом большинства республиканцев в палату представителей с нового года могут даже усилить поставку оружия в Украину. так что будем посмотреть. есть сдержанный оптимизм в этом направлении.
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21.12.2022 13:50 Відповісти
https://youtu.be/m_d1vcj1_0w...

По Белгороду и Курску прилетело больше 50 ракет...мабуть Бавовна лютує...🤣🔥🔥🔥💥💥💥
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21.12.2022 10:22 Відповісти
поставлять батареi щоб прикривати Польщу щоб ще одна рашина ракета не впала?
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21.12.2022 10:38 Відповісти
В чому проблема наприклад узгоджувати цілі для атакамсів із США. Не хочуть бити по території РФ, хрін з вами, але нам нічим достати навіть в Крим. Саки це була одинична акція, очевидно, що часто наносити удари (а цілей там вистачає) нічим.
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21.12.2022 10:47 Відповісти
Дякую що ти потопив крейсер Москва та ще 13 малесеньких лодочок путлера..у Чорному морі...Снайпер

..🤣
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21.12.2022 11:11 Відповісти
https://youtu.be/fEVtXHeR4e4...

Нежданчик от Японии мавзолєйним Обезьянам...👹
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21.12.2022 11:04 Відповісти
Дуже добре, попросіть асфальт, мало, невистачає
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21.12.2022 11:10 Відповісти
Як каже голова Пентагону Ллойд Остин,українські бійці вивчили усю техніку країн НАТО без проблем. . включаючи танки Abrams та винищувачі F-15...
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21.12.2022 11:14 Відповісти
Борис Джонсонюку на базі НАТО в Шотландії навчив українців багато чому..вишкіл пройшли більше 20 000 українців за майже півроку...🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇮🇦🇮🇦🇮
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21.12.2022 11:19 Відповісти
Нужно упрашивать, понимаете?
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21.12.2022 13:59 Відповісти
 
 