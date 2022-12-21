Делегація України під час візиту до США проситиме Вашингтон про постачання ракет ATACMS та безпілотників Grey Eagle та Reaper, - Politico
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Українська делегація під час візиту Зеленського до США має намір просити Вашингтон про постачання тактичних балістичних ракет ATACMS з дальністю застосування до 300 км, а також ударно-розвідувальних безпілотників Grey Eagle та Reaper.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на джерело.
"Очікується, що під час зустрічі з Байденом і його командою з питань національної безпеки українська делегація знову виступить із проханнями щодо армійських тактичних ракетних систем великої дальності (ATACMS) і безпілотників Gray Eagle і Reaper", - зазначає видання.
"Але офіційні особи США не готові поступитися. Білий дім Байдена категорично відхилив відправку ATACMS. Витрати на це є високими, кажуть офіційні особи США. Надсилання ракет великої дальності до Києва може спровокувати Путіна на використання потенційно ще більш смертоносної зброї всередині України", - додали автори матеріалу.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США.
Будь ласка, зачекайте...
путіну світить візит в Гаагу.....якщо руSSкі кріпостні ще зовсім не здуріли...то видадуть головного терориста самі...так як серби мілошевича....
А за передачу нам ATACMS путлер может ударить по объектам НАТО в Европе. НАТО хочется вступать в войну из-за передачи ракет, которые кардинально ничего не поменяют ни на фронте, ни в тылу (280 км - это не 1000)?
И напоминаю, что всего лишь 10 лет назад Украина была под пророссийским президентом и про членство в НАТО даже не задумывалась.
А всего 3 года назад Украина выбрала "перестать стрелять".
Обязано ли НАТО рисковать миллионами своих граждан ради такой страны? Кто скажет "да" - обратитесь к психиатру.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
на ЖАЛЬ шуфричі з бужанскіми, дубінськими, деркачами, партновими, арахаміями, єрмачками та різними татаровими з гундяєвським кривослав`ям ЩЕ бігають по Києву...
США имеют право заботиться, прежде всего, о безопасности НАТО. И ничего США Украине не обязаны. Ядерные угрозы ***** погасили - скажи спасибо, а для большего надо было в НАТО вступать.
Если со второго раза не понял - буду тебя поучать, курица, пока не поймёшь.
АЛЕ НА ВІЙНІ БЕЗ ДОПОМОГИ НЕМОЖЛИВО ОТРИМАТИ ПЕРЕМОГУ НАВІТЬ ЯКЩО ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦИВО Є.
Дехто пише що за передачу Україні США ракет ПУТЛЕР вдарить по НАТО ви в це впевнені? Ці ракети будуть миттєво збиті а по Росії дуже сильно вдарять бо в НАТО системи ПРО набагато сильніші і їх Росія не зиоже пробити. Навіть Україна вже багато ракет збиває а що говорити про НАТО.
ПУТЛЕР ЯКЩО І ПІДЕ НА КРАЇНИ НАТО -ЙОГО ЧЕКАЄ СМЕРТЬ БО ОДНОЗНАЧНО ЩО КРАЇНИ НАТО ПЕРЕМОЖУТЬ РОСІЮ ТУТ НЕ МОЖЕ БУТИ І СУМНІВІВ
По Белгороду и Курску прилетело больше 50 ракет...мабуть Бавовна лютує...🤣🔥🔥🔥💥💥💥
..🤣
Нежданчик от Японии мавзолєйним Обезьянам...👹