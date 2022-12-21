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Twitter (77) соціальні мережі (409) Ілон Маск (159)

Маск хоче піти з посади голови Twitter. Шукає, "когось досить дурного, щоб взятися за цю роботу"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології

маск,твіттер

Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск заявив, що піде з посади генерального директора компанії, коли знайде собі наступника.

Про це він повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Я піду з посади генерального директора, щойно знайду когось досить дурного, щоб взятися за цю роботу. Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів", - пообіцяв Маск.

Кілька днів тому Маск запустив у Twitter опитування про те, чи має він піти у відставку з поста керівника компанії, і запевнив, що дотримається його результатів. 20 грудня стало відомо, що за відхід Маска виступили 57,5 відсотка з 17,5 мільйона акаунтів, які голосували.

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Після цього він натякнув, що у хід голосування могли втрутитися боти. І заявив, що дозволить брати участь у голосуванні щодо політики Twitter лише передплатникам Twitter Blue.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Трампа назнач, лучше кандидата не найти.
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21.12.2022 10:19
+11
Один теж казав,що піде з посади,коли порушить закон...
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21.12.2022 10:29
+10
Дурний, який твіттор купив, уже знайшовся..
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21.12.2022 10:37
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Трампа назнач, лучше кандидата не найти.
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21.12.2022 10:19 Відповісти
Думаю що таких кандидатів у світі дуже богато нажаль...
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21.12.2022 10:20 Відповісти
После того как спонсоры разбежались и основные творцы контента тоже, Маск понял, что запахло жареным и пора валить
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21.12.2022 10:24 Відповісти
а куди ж валити, якщо ввалив стільки грошей? 44 лярди. навіть уявити страшно. схоже, що Маск - просто лох.
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21.12.2022 10:25 Відповісти
Ти напевно не в курсі, але він написав та стаття про це
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21.12.2022 10:31 Відповісти
99 відсотків підозра,що бабло расєйське..

Для контролю Твітера.
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21.12.2022 11:08 Відповісти
Він в американських банках кредитів набрав перед підвищенням ставки ФРС. Як підвищили - він почав брикатися, як свиня на мотузці, намагаючись зіскочити з придбання, але не вийшло. Тоді він просто вирішив максимально обнести твітер на швидкогроші, щоб хоч краплю відбити перед тим, як він загнеться.
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21.12.2022 11:29 Відповісти
Що лоханувся, було понятно з початку.
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21.12.2022 11:09 Відповісти
Судя по его поступкам сам Маск не достаточно умён.
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21.12.2022 10:25 Відповісти
Якщо Маск для тебе недостаточноумен, то чому у тебе немає стільки мільярдів, скільки в нього🤔🧐😁 Маючи стільки бабла, мужичок розважається як хоче, ну хобі у нього таке,- друкувати 😝😝😝😝😝😜🤪
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21.12.2022 10:33 Відповісти
одне іншому не заважає..

)))
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21.12.2022 11:10 Відповісти
Мають мільярди тільки вумні? Вон ***** теж має 200 млд і що? Вумне чи *****?
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21.12.2022 11:12 Відповісти
У Трампа тоже куча бабла, однако возбуждено дело о мошенничестве, подстрекательстве к перевороту и неуплате налогов. Уверен что со временем и на этого делка что то найдут.
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21.12.2022 11:19 Відповісти
Там в Сети фоточка ходит, где наш любимый Маск рядом с Кушнером ( зятем Трампа) болеют ( или обсуждают что-то более серьёзное, чем футбол) на прошедшем ЧМ, а на переднем плане выглядывает ( конечно же совершенно случайно там оказавшаяся) мадам Наиля Аскер-заде ( дорогая корабельная сосна, а теперь вот бизнес-вумен с широкими связями в определённых кругах). Совпадение?...
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21.12.2022 10:27 Відповісти
цю мадам Илончику підложили. все в дусі кгб ) такий собі - красний воробей. я візьми, тай бовкни йому вчора - Илон, цій мадам в рот не давай. на ранок вже в тіньовому бані ))) демокрааатіііяяяя )))
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21.12.2022 10:32 Відповісти
Один теж казав,що піде з посади,коли порушить закон...
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21.12.2022 10:29 Відповісти
Так обісратись,- Ай-я-я-я-яй 🤔🧐😁 Розбіг на доллар, стрибок на тугрик 💩💩💩
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21.12.2022 10:30 Відповісти
есть там у нас один, как раз по дороге к вам...
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21.12.2022 10:32 Відповісти
Дурний, який твіттор купив, уже знайшовся..
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21.12.2022 10:37 Відповісти
Марс давай освоюй швидше. Хернею якоюсь займається вже рік. Чи цец весь шум і робиться,щоб прикрити лажу в космічній програмі?
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21.12.2022 10:45 Відповісти
там куди більша ЛАЖА з Теслою...

Неблагополучний рік
Акції Tesla стрімко дешевшають. Наприкінці минулого року компанія оцінювалася в трильйон доларів і навіть трохи більше. Однак у середу акції Tesla подешевшали на 2,6%, внаслідок чого ринкова капіталізація компанії впала до 495 млрд. доларів - вперше з 2020 року. За рік компанія втратила 55% своєї вартості.

https://www.bbc.com/russian/news-63976305
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21.12.2022 11:18 Відповісти
Илюха Максимов понял что вляпался в говно?
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21.12.2022 10:47 Відповісти
Макс-лох заплатив 44 млрд. за "Триппер" (за такі кошти можна було створити 500 таких нових платформ з нуля і розкрутити їх), який нікому не потрібний, частково продавши свої прибуткові акції тесла, та взявши в борг у банкірів на уолл стрит решту 13 млрд. під високі відсотки... він розуміє, який він в даному випадку лох і пробує, якось викрутитись, але постійно фартити не може, побачимо що у нього з цього вийде...
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21.12.2022 10:51 Відповісти
соціальна мережа -це ЛЮДИ.

І її цінність визначається Цінністю для людей..

і якщо маск зробить цю мережу НЕКОМФОРТНОЮ ,і,що гірше,НЕБЕЗПЕЧНОЮ через зливання персональних даних ФСБ (достатньо підозри) -втратить користувачів. А ЗНАЧИТЬ І БАБЛО.

ВСЕ просто.
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21.12.2022 11:13 Відповісти
Для мене твітер не цікавий навіть якщо його взагалі не буде
А от ютуб потрібний і мабуть людей більше на ютубі
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21.12.2022 11:02 Відповісти
Ты прав. Меня, к примеру, нет ни в одной социальной сети, только в YouTube есть акк.
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21.12.2022 11:53 Відповісти
Маск приколюється, а всі ведуться.
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21.12.2022 11:17 Відповісти
Маск провели опрос общественного мнения по факту,,большинство за его уход...це вам не Лохотрон марафон ЗеКодломойских Кучмистов ..
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21.12.2022 11:22 Відповісти
Маск вже кукурікає про ботів, а так званий "марафон", це взагалі не опитування, а тєлєпередача по бабушковізору.
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21.12.2022 11:32 Відповісти
Леваки в деле...их мутки....а Маск пешка
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21.12.2022 13:58 Відповісти
 
 