Маск хоче піти з посади голови Twitter. Шукає, "когось досить дурного, щоб взятися за цю роботу"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології
Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск заявив, що піде з посади генерального директора компанії, коли знайде собі наступника.
Про це він повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Я піду з посади генерального директора, щойно знайду когось досить дурного, щоб взятися за цю роботу. Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів", - пообіцяв Маск.
Кілька днів тому Маск запустив у Twitter опитування про те, чи має він піти у відставку з поста керівника компанії, і запевнив, що дотримається його результатів. 20 грудня стало відомо, що за відхід Маска виступили 57,5 відсотка з 17,5 мільйона акаунтів, які голосували.
Після цього він натякнув, що у хід голосування могли втрутитися боти. І заявив, що дозволить брати участь у голосуванні щодо політики Twitter лише передплатникам Twitter Blue.
Будь ласка, зачекайте...
Для контролю Твітера.
)))
Неблагополучний рік
Акції Tesla стрімко дешевшають. Наприкінці минулого року компанія оцінювалася в трильйон доларів і навіть трохи більше. Однак у середу акції Tesla подешевшали на 2,6%, внаслідок чого ринкова капіталізація компанії впала до 495 млрд. доларів - вперше з 2020 року. За рік компанія втратила 55% своєї вартості.
https://www.bbc.com/russian/news-63976305
І її цінність визначається Цінністю для людей..
і якщо маск зробить цю мережу НЕКОМФОРТНОЮ ,і,що гірше,НЕБЕЗПЕЧНОЮ через зливання персональних даних ФСБ (достатньо підозри) -втратить користувачів. А ЗНАЧИТЬ І БАБЛО.
ВСЕ просто.
А от ютуб потрібний і мабуть людей більше на ютубі