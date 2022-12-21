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Новини За кордоном
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Конгрес США (852) Росія (47279) США (14499) тероризм (2786)

Конгрес США збирається визнати РФ державою агресором. Це альтернатива визнанню спонсором тероризму, - The Hill

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкції

Керівництво Конгресу США працює над швидким внесенням законопроєкту, який засудить Росію як державу-агресора. Про визнання РФ спонсором тероризму не йдеться.

Про це із посиланням на текст законопроєкту повідомило американське видання The Hill, передає Цензор.НЕТ.

керівництво Конгресу США та Білий дім працюють над якнайшвидшим внесенням законопроєкту, який засуджує Росію як державу-агресора під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона 21 грудня.

Ухвалення законопроєкту надасть Байдену нові повноваження щодо санкцій проти російських чиновників, проте помічник Палати представників Республіканської партії назвав це "напівфабрикатною" відповіддю на заклики Зеленського, щоб США оголосили Росію державою-спонсором тероризму.

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"Зеленський запросив статус державного спонсора тероризму, а натомість адміністрація Байдена сказала їм, що не підтримає його, але вигадала альтернативний статус, якого навіть не існує ні в національному, ні в міжнародному законодавстві США - немає жодних правових підстав для цього. Це недопрацьований піар-захід, який не покарає Росію і не допоможе українському народу", - сказав помічник конгресмена, знайомий з обговореннями.

У проєкті тексту сказано, що президент має право позначити державою-агресором будь-яку країну, якщо вона причетна до актів агресії проти України, а також карати будь-кого, хто причетний до агресії.

Критики тексту кажуть, що ці санкційні органи зайві, оскільки адміністрація Байдена наклала санкції на Путіна та багатьох його високопосадовців та членів родини з того часу, як Москва розпочала вторгнення в Україну в лютому.

Організації, що базуються в США та підтримують Україну, виступили зі спільною заявою, в якій висловились проти законопроєкту. Заяву підписали Український комітет конгресу Америки, Об'єднаний балтійсько-американський національний комітет та Razom for Ukraine.

"Це руйнівна концепція, яка підриває поточні зусилля Конгресу з підтримки України. Наразі Росія веде нещадну війну та геноцид проти України та її народу. Це призначення не змінить дії РФ, не заволодіє її активами або не призведе до осмисленого притягнення до відповідальності російського уряду, і просто покладається на розсуд виконавчої влади у визначенні того, коли закінчиться російська агресія проти України", - йдеться у спільній заяві.

Також читайте: Польський сейм визнав Росію державою - спонсором тероризму

Групи висловили побоювання, що оголошення РФ державою-агресором дозволить пом'якшити санкції та повернути заморожені активи воєнним злочинцям у рамках можливих передчасних переговорів із Росією.

"Хоча уряд США, Конгрес і президент Байден багато зробили для підтримки України, пропозиція держави-агресора контрпродуктивна і не повинна бути ухвалена", - написали вони.

Українські чиновники визнали The Hill, що статус держави-агресора не відповідає їхнім запитам про визнання Росії терористичною державою, але підтримують цей захід як спосіб описати РФ як таку, що здійснює терористичні акти, і загалом можуть підтримати введення окремого терміну, якщо він надає додаткові інструменти для покарання держав-агресорів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
Скажу прямо, кацапы нам никогда не заплатят репараций, максимум нам передадут их заграничные активы. Для того что бы были репарации нужно что бы москва капитулировала, а для этого нужно переносить боевые действия на их территорию. Как думаете Невмы бы капитулировали в 1945, если б зоюзники не дошли до Берлина или на територии Рейха не было боевых действий?
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21.12.2022 11:03
+11
Моя особиста думка-амери знов намагаються прапєтлять...нажаль...
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21.12.2022 11:00
+10
Штош. Очередная обеспокоенность... нельзя злить *****, а то нападет.
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21.12.2022 10:59
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Штош. Очередная обеспокоенность... нельзя злить *****, а то нападет.
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21.12.2022 10:59 Відповісти
Це все чисто сімволічна допомога. Потрібно у ДЕСЯТКИ разів більше! Поки ми не скажемо про відновлення своєї ЯЗ, нічого не рушить з місця.
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21.12.2022 14:45 Відповісти
Супер !!! паРаша ***** має бути розвалена !!!
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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21.12.2022 10:59 Відповісти
Моя особиста думка-амери знов намагаються прапєтлять...нажаль...
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21.12.2022 11:00 Відповісти
Скажу прямо, кацапы нам никогда не заплатят репараций, максимум нам передадут их заграничные активы. Для того что бы были репарации нужно что бы москва капитулировала, а для этого нужно переносить боевые действия на их территорию. Как думаете Невмы бы капитулировали в 1945, если б зоюзники не дошли до Берлина или на територии Рейха не было боевых действий?
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21.12.2022 11:03 Відповісти
Идеально точно!
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21.12.2022 11:07 Відповісти
До Токіо ніхто не доходив після Хіросіми і Нагасакі, Японія підписала капітуляцію у другій світовій, СССР розпався під впливом економічних санкцій, так що варіанти є різні...
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21.12.2022 11:35 Відповісти
У Японии не было ядерного оружия, так бы США не рескнули бы мутить Хиросиму и Нагасаку. Не корректное сравнение. СССР развалился да, но перед этим была война в Афганистане и Чернобыль, что были одними из причин развала. А это десятки лет ждать пока они развалятся. У нас нету столько времени...
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21.12.2022 11:45 Відповісти
У нас нету столько времени... - сорі, на що час треба ?

Будемо далі жити, Світ допоможе. Аби рашисти бомбу не кинули.
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21.12.2022 11:59 Відповісти
Ага, нам разфигачят энергетику и промышленность полностью. Я про это. Пока этого не произошло нужно удавить кацапов окончательно. Не нужно строить себе иллюзий главное. Ибо в конце тоннеля нас будет ждать нищета и разруха и куча эмигрантов.
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21.12.2022 13:31 Відповісти
Це так. Але життя не зупиняється, ніяк. За будь яких обставин.

З емігрантами звідкиля ?
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21.12.2022 21:56 Відповісти
Затяжна війна вигідніша кацапам, тому їх треба вигнати з нашої землі в наступному році, а інакше це вже буде сценарій не на нашу користь.
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21.12.2022 14:41 Відповісти
Хех ... До березня ... Мантра така є. А ще було до листопада 22 р. І така мантра була.
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21.12.2022 21:57 Відповісти
Мир изменился. Сейчас это не так работает. После победы Украины и смены власти в московии, где-то в дали от журналистов, на лазурных берегах встретятся серьезные "дяди", фамилии которых, возможно, нам ни о чем и не скажут.
Дяди объяснят своим "мокшанским коллегам", что в результате попытки "поиграть в войнушки" европейские, американские и т.д. и т.п. компании потеряли/не дополучили прибыль на столько и столько. Ну и Украина пострадала там на "жалкий триллион"
Хотите возобновление сотрудничества, открытие рынка углеводородов, сокращение/исчезновение санкций, снятие блокировок с ваших офшоров, возврат крупных компаний на территорию раши? Вот вам официальный счет, который будет называться СМИ как выплата репараций. И вот вам общая сумма потерь наших компаний.
И никто там не будет крутить носом. Основную сумму размажут по времени в гарантированных больших скидках на газ (к примеру), долгосрочных контрактах и т.д. Повторюсь, мы об этом не узнаем. Но свое, что можно официально озвучивать, получим
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21.12.2022 12:07 Відповісти
Что есть победа? Границы 91го года (они не прекратят стрелять со своей территории)? Капитуляция расеи (но тогда это война на их территории) ? Или типа что она развалится в ближайшей перспективе (что маловероятно) ?
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21.12.2022 13:36 Відповісти
Я думаю вы задаете вопрос, на который однозначно вам не ответят и во всяких аналитических центрах Пентагона.
Для обычных украинцев да, это возвращение к границам 91-го года. Что будет просходить с РФией в течении этого процесса не известно. Возможно изменится власть и отношение к войне. Возможно изменится власть, но война продолжится. Возможно ничего не изменится. И т.к. россияне это не нация и не народ, а рабское тупое стадо, этот вариант вполне себе вероятен. Тут уже придется смотреть по обстоятельствам.
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21.12.2022 16:54 Відповісти
Це так,є відчуття що декому на Заході непотрібна капітуляція москви

..
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21.12.2022 14:25 Відповісти
Мені глибоко байдуже , як США назвуть РФ, державо агресором, терористом тощо... головне, щоб це зобов'язало США, ЄС та інші прозахідні країни вводити санкції, проти третіх країн таких як Китай, Індія, Туреччина..., які продовжують купувати в РФ нафту, газ, добрива, тощо... і в такий спосіб фінансують війну РФ проти України...
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21.12.2022 11:12 Відповісти
А забов'язать таке хотя бы США может только признание ими ********* спонсором терроризма. Все остальные признания как написано в статье ничего не означают.
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21.12.2022 11:21 Відповісти
Якби ціллю було все, що ви назвали, то достатньо було б визнати рашу країною-терористом, а не вигадувати як би так її назвати, щоб і рибку з'їсти і...
Але цього якраз і не роблять.
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21.12.2022 11:23 Відповісти
Я думаю штаты так до конца и не смогли за эти годы понять психологию русских. Причем она у них неизменна вне зависимости от социального статуса.
Всё оставляют некую лазейку, шанс РФии вернуться в нормальное общество. Типо смотрите, вы давайте там меняйте власть, становитесь на демократические рельсы и со временем все забудется.
Но с этими дебилами так не сработает. Они понимают только сапогом по роже.
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21.12.2022 17:00 Відповісти
Изобретают велосипед....
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21.12.2022 11:13 Відповісти
Russia is a terrorist state! 😨
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21.12.2022 11:16 Відповісти
Ну блін. Все по краплинці.
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21.12.2022 11:18 Відповісти
Это все ровно что потрахаться но не кончить.
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21.12.2022 11:21 Відповісти
- Папа меня бьют.
- Спокойно сына. Мы скажем что он дурак.
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21.12.2022 11:28 Відповісти
Запоздалые признания.
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21.12.2022 11:49 Відповісти
Параллельная реальность, чтобы не злить путлера 😂
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21.12.2022 12:13 Відповісти
Ну да. Со страной-террористом низзя поддерживать торговые связи, а с "агрессором" - можно. Война войной, а кушать хочется.
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21.12.2022 13:22 Відповісти
от нехай Зе і переконує Конгрес у своєму виступі, щоб визнали касапів і ***** не просто окупантами та агресорами, а й терористами і спонсорами терористів (структур на зразок Вагнера).
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21.12.2022 13:58 Відповісти
Це буде "струс повітря" - там уже все давно вирішено.
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21.12.2022 14:43 Відповісти
США ще не визнали РФ країною терористом чи спонсором ,тому що тоді по закону вони будуть зобов'язані вводити санкції до третіх країн які ведуть торгівлю з рф..
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21.12.2022 14:29 Відповісти
Это все до лампочки.
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21.12.2022 14:32 Відповісти
а Беларусь хорошая значит
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21.12.2022 14:40 Відповісти
 
 