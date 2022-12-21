В енергосистемі значний дефіцит потужності, ситуація у центральному регіоні, зокрема в Києві, складна, - "Укренерго"
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На ранок 21 грудня зберігаються значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.
У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, наразі працюють усі види генерації.
Водночас ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається все ще складною.
"Ворог вночі знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато. Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно. "Укренерго", оператори електростанцій та оператори систем розподілу роблять все можливе, щоб покращити ситуацію з електропостачанням у кожному регіоні України", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Таким дурачкам рекомендую для начала узнать, для чего были нужны взорванные кацапами трансформаторы и можно ли без них подать 220 В в розетки.
Умник ты наш.
Подсказки:
1) Чтобы превратить 330 000 вольт в 220 вольт, нужны трансформаторы.
2) Чем больше мощности (в мегаваттах) нужно подать - тем больше нужно трансформаторов.
3) Большая часть трансформаторов взорвана.
4) Чтобы экспортировать электричество, нужна только высоковольтная линия.
Дядя Олег, начинай уже думать головой.
Додайте до цього ще купу новин про передачу Україні трансформаторів від купи країн... і результативність...
І зробіть логічний висновок, що насправді відбувається і хто винуватий.
Ахмєтов, ****, це ти?
Бачиш, як швидко переїхав?
А теперь предлагаю задуматься над следующим вопросом: "ДТЭК - коммерческая организация, принадлежащая некоему Р.Л. Ахметову. Который (по удивительному совпадению, не иначе) являлся основным спонсором ОПЗЖ. Как думаешь, что выгодней коммерческой организации с ТАКИМ собственником:
- просто продать э/э в Европу по более высокой цене
- вложить кучу сил, средств ... чтобы продать э/э в Украину по более низкой цене
Как думаешь - что выберет спонсор крупнейшей пророссийской партии - бабло для себя или благо для ... обычных граждан?
Вот тебе вопрос...
А про трансформаторы еще один: что, правда, большая часть? А чем? Сбивается же почти все.
Трансформаторы - товар очень дорогой и его обычно делают на заказ и не быстро. Пусть технические специалисты опровергнут, но говорили, что под нашу энергетику просто нельзя взять и поставить западный трансформатор. Потому так сложно просто взять и восстановить работу.
Сбивается немало, но трансформаторы стоят в составе отдельных подстанций, может быть достаточно и одной ракеты с большой БЧ, чтобы сделать оборудование неремонтопригодным, а замена - см. выше.
Сравни экспорт в ноябре-декабре этого года с таковым в прошлые годы - что, действительно очень подскочил? А потом сравни с объёмом, на который сейчас сокращают потребление - что, сопоставимы? Это чтобы авторитетно заявить, что всё, что могло пойти нашим потребителям, идёт иностранным, а трансформаторы типа нарочно не ремонтируют.
Умные люди предупреждали задолго до. И заказывалось тоже заранее, наверняка.
У нас война. Дефицит э/э. Следовательно, даже 1квт/ч поставленный в принципе не нам - преступление.
Повторюсь. Кто виноват - было озвучено нашим премьером. И принятые меры лишь убеждают. Угроза - подействовала.
Срал я на спонсора и на ОПЗЖ, единственная мысль о нём после 2014 - почему он не осуждён. Но ладно бы нарыли реальные технические сведения, что оставшаяся сеть реально может пропускать 220В гораздо большему числу внутренних потребителей, и что этот недопоставленный объём реально идёт на экспорт. Нарыли?
"даже 1квт/ч поставленный в принципе не нам - преступление" - поинтересуйтесь, в каких странах производят трансформаторы, а после - какое у них в розетке напряжение и частота, а после - сколько времени и денег надо на производство нужных трансформаторов на замену взорванным.
И сама постановка вопроса - очень странная. Если этот 1 квт/ч невозможно поставить по сети 220В из-за отсутствия достаточного количества трансформаторов - куда его девать, в землю, чтобы только проклятым иностранцам не достался???
Да-да-да, именно злобные москали поймали бедного ринатика, приставили ствол ему к башке и заставили, беднягу, приказать осуществить почти 200 нарушений в сфере распределения э/э. Так это - только тех, которых вынесли на КабМин! Ты же понимаешь, что туда попали только те которые ну совсем-совсем трындец. А те, которые тоже трындец но не апокалиптический - те не попали. Вот именно так все и было, да.
Да, конечно же трансформаторы не производятся по щелчку пальцев. Но их умные люди заказывают заранее и с запасом. И (о, чудо!) так и было. Вот прямо так наш премьер и сказал, и оснований ему не верить - нет. Потому как итог всех этих разборок - 31 и 1 э/э была постоянно. Еще раз. Постоянно! А мы оба помним, чего там летало в эти дни, да?
Так что... россказни про пропускную способность - это к рыбкам гуппи и фанатам секты невинно оговоренного ринатика. Им все обеспечили, даже с запасом. То, что этот запас им выгодней использовать для экспорта, придумывая сказки для рыбок гуппи - вот это иной вопрос. Над которым, впрочем, независимо от москалей или не москалей - могут задуматься люди, но не рыбки гуппи
Зачем интересоваться трансформаторами, напряжениями на выходе с электростанций, всё ведь так просто - это заговор! А если шапочку из фольги надеть, то всё ещё более ясно станет. Где-то в районе Одессы уже были протесты против отключений света - присоединяйтесь, полезные умники, это поможет.
А ты маску носил? Ну тогда когда все из-за их отсутствия морды били друг другу?
Так вот. Их с начала войны никто не носит. И ... ничего не произошло... представляешь?
Это к слову... большинства убитых трансформаторов.
И без учета поставок от наших союзников на восстановление и трансформаторов и ЛЭП и прочего
P.S. Не верь флагам.
А я лично был в пустом ковид-отделении больницы, когда с экранов вопили мол "все забито мест нет". Справочно: не болел, медсестру подвозил.
Вопрос в том, почему не болеют массово сейчас при огроменнейшем болте, положенном как на противоэпидемические меры, так и на санитарию (беженцы, война...). Ответ как бы очевиден... тем кто думает своей головой а не головой ляшка))
З.Ы.: В 2017 году от одного только гриппа, самого обычного гриппа склеило ласты не менее 600к. людей в мире - при чем само исследование утверждает что данные далеко не полны ибо в бедных странах нет точных данных...
И мне нравится логика "люди всё равно сдыхают, не от одного - так от другого, так зачем мешать природе" Или к чему "статистика про 600к" от гриппа?
Т.о. ... подавляющее большинство населения - думать СВОЕЙ головой не способно в принципе. За него думают порох, арестович, телемарафон, пуйло и прочие.
Безопасно. Если принимать разумные меры предосторожности - по усмотрению перебегающего. Только и всего.
Кароч, стираем наземные переходы, убираем светофоры для пешиков и подземные переходы, всё это пиар, главное - внимательно по сторонам смотреть и никогда не собьют.
Каска от падающего кирпича не спасёт, и как это дураки на стройках не додумались, что каску можно не носить?
Чего и всем зомби желаю. А то так скоро докатитесь до того, что уже не х.у.й.л.о виновато в ударах по критической инфраструктуре, а некие "внутренние враги", так и перегрызётесь между собой, чего лилипутлеру и надо.
https://www.kmu.gov.ua/news/spravedlyvyi-i-rivnomirnyi-rozpodil-**************-mizh-spozhyvachamy-obhovoryly-na-zasidanni-antykryzovoho-enerhetychnoho-shtabu
Особенно интересно, что прямо говорят - что есть не вполне правильное отнесение объектов к критической инфраструктуре. И прочие интересные вещи.
И вуаля - среди нарушителей Киевэнерго. Удивительно, правда. И кол-во нарушений - внесенных в доклад впечатляет. Это ведь мы понимаем, что то что в докладе - то немногое, по сравнению со всем объемом. За то что НЕ договорились.
Так что извини, "дядя" с циферками вместо номера... но про БОЛЬШИНСТВО выбитых трансформаторов - ты это кому другому расскажи. Рыбкам гупи например, те оценят.
Если применять логику "им верить нельзя", то можно было и ссылку сюда не тащить. А если хочется говорить обоснованно, то какое отношение к трансформаторам имеет та ссылка?
Им наоборот выгодно, чтобы все потребители потребляли электричество, тогда с них всех можно требовать оплату. Даже если предположить, что бизнес платит за киловатт больше бытовых потребителей - бизнес жрёт столько же, сколько и раньше - зачем тогда "минусовать" бытовых потребителей, ведь с ними получишь ещё больше, чем если получать только с бизнеса? Или что, для бизнеса киловатт подорожал с октября настолько, что бизнес стал платить не меньше, чем раньше по старым тарифам платил и бизнес, и бытовые потребители вместе взятые? Иначе в чём логика?
Бизнес НЕ жрет столько же, сколько и раньше. Ты не по офисам суди, а по энергопотребляющим предприятиям. Экспорт металла упал например - а ты в курсе, сколько потребляет меткомбинат? Я, если что, - да.
Минусовать ... да все просто. Опять же смотри систему ENTSO-E. Там дороже. Ничего личного, бизнес. Да еще ко всему прочему - ремонт реально поврежденного оборудования требует денег.
Удивительный факт: после "волшебного пенделя" от КМУ - темы восстановления прям... ударные. Вон не отключали на праздник (я не христианин).
Мне правда интересно... что озвучили 21 числа в плане "чини, а не то..."