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В енергосистемі значний дефіцит потужності, ситуація у центральному регіоні, зокрема в Києві, складна, - "Укренерго"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

На ранок 21 грудня зберігаються значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.

У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, наразі працюють усі види генерації.

Водночас ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається все ще складною.

"Ворог вночі знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато. Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно. "Укренерго", оператори електростанцій та оператори систем розподілу роблять все можливе, щоб покращити ситуацію з електропостачанням у кожному регіоні України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: В енергосистемі значний дефіцит потужності, у Києві забезпечується менше половини потреби споживання, - "Укренерго"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
А марахвон працює на повну потужність і пофігу мороз.
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21.12.2022 11:27
+7
Настоятельно рекомендую посмотреть публичные данные в системе ENTSO-E.
Умник ты наш.
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21.12.2022 11:50
+4
То зробіть вже і останній крок, скажіть, як ви думаєте: чи випадково то, що кацапи зруйнували енергосистему саме в такий спосіб, щоб людям електроенергії не було, а бабосіки з експорту капали атдєльно взятим гудкам і бабломойським?
Додайте до цього ще купу новин про передачу Україні трансформаторів від купи країн... і результативність...
І зробіть логічний висновок, що насправді відбувається і хто винуватий.
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21.12.2022 12:13
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А марахвон працює на повну потужність і пофігу мороз.
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21.12.2022 11:27 Відповісти
Як же марафон працює, коли кияни його не дивляться?
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21.12.2022 12:16 Відповісти
Счетчик для будущих поколений россиян крутится. Захотят жить как в период с 2000 по 2022й - будут платить репарации, контрибуци, компенсации и часть дохода от продажи нефти и газа.
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21.12.2022 11:28 Відповісти
Марафон насипає -- ім же грошенят підкинули .
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21.12.2022 11:33 Відповісти
Проверим - каким по счёту будет комментарий, что Украине не хватает электричества якобы из-за его экспорта?
Таким дурачкам рекомендую для начала узнать, для чего были нужны взорванные кацапами трансформаторы и можно ли без них подать 220 В в розетки.
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21.12.2022 11:44 Відповісти
Настоятельно рекомендую посмотреть публичные данные в системе ENTSO-E.
Умник ты наш.
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21.12.2022 11:50 Відповісти
Повторю простой вопрос - можно ли было экспортированный объём поставить украинским потребителям сверх того, что и так было им поставлено? Учитывая уничтожение трансформаторов.

Подсказки:
1) Чтобы превратить 330 000 вольт в 220 вольт, нужны трансформаторы.
2) Чем больше мощности (в мегаваттах) нужно подать - тем больше нужно трансформаторов.
3) Большая часть трансформаторов взорвана.
4) Чтобы экспортировать электричество, нужна только высоковольтная линия.

Дядя Олег, начинай уже думать головой.
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21.12.2022 12:00 Відповісти
промышленность или уничтожена или стоит, основной потребитель, что не хватает на лампочки для народу, которого на 10 млн меньше стало(выехали)? ПРосто уничтожены не только трансформаторы, а и ТЭЦ и нет генерации.
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21.12.2022 12:13 Відповісти
ТЕС не знищені, вони простоюють. Не створили запаси вугілля і з газом та ж проблема.
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21.12.2022 12:33 Відповісти
А скільки саме простоюють? Нещодавно була інформація, що працюють 10 ТЕС в Україні
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21.12.2022 13:48 Відповісти
Та 9 блоків АЕС, один на ремонті
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21.12.2022 13:49 Відповісти
То зробіть вже і останній крок, скажіть, як ви думаєте: чи випадково то, що кацапи зруйнували енергосистему саме в такий спосіб, щоб людям електроенергії не було, а бабосіки з експорту капали атдєльно взятим гудкам і бабломойським?
Додайте до цього ще купу новин про передачу Україні трансформаторів від купи країн... і результативність...
І зробіть логічний висновок, що насправді відбувається і хто винуватий.
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21.12.2022 12:13 Відповісти
Конечно не случайно, кацапам намного выгодней ударить по истеричкам, которые бедненькие без света посидели сутки и уже воют так, что волки в лесу завидуют. Это истерички начнут бредить, что у них дома нет света, якобы потому что свет идёт на экспорт - наверное, из солидарности нужно погасить все "лишние" энергоблоки, чтобы генерация работала только на тех, кому можно поставить электричество через оставшиеся трансформаторы, а экспортировать и получать валюту в финансовую систему не нужно, зерно тоже не нужно экспортировать, надо жить только на валюту из США, ЕС и МВФ - они же нам обязаны!
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23.12.2022 15:21 Відповісти
Австрія, кончене падло, мова окупанта.
Ахмєтов, ****, це ти?
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23.12.2022 15:27 Відповісти

Бачиш, як швидко переїхав?
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23.12.2022 16:28 Відповісти
Добре коли є власний реактивний джет, і коли тобі можна за кордон під час війни)))
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23.12.2022 16:42 Відповісти
То есть, сам факт экспорта ты УЖЕ не отрицаешь, я все верно понял? Прогресс налицо.
А теперь предлагаю задуматься над следующим вопросом: "ДТЭК - коммерческая организация, принадлежащая некоему Р.Л. Ахметову. Который (по удивительному совпадению, не иначе) являлся основным спонсором ОПЗЖ. Как думаешь, что выгодней коммерческой организации с ТАКИМ собственником:
- просто продать э/э в Европу по более высокой цене
- вложить кучу сил, средств ... чтобы продать э/э в Украину по более низкой цене
Как думаешь - что выберет спонсор крупнейшей пророссийской партии - бабло для себя или благо для ... обычных граждан?
Вот тебе вопрос...

А про трансформаторы еще один: что, правда, большая часть? А чем? Сбивается же почти все.
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21.12.2022 12:48 Відповісти
Зачем добровольно работать в пользу кремлядской пропаганды? Принцип "разделяй и властвуй" придуман мильён лет назад и сейчас актуален так же, как и тогда. Давай вместо х.у.й.л.а обвинять других!?

Трансформаторы - товар очень дорогой и его обычно делают на заказ и не быстро. Пусть технические специалисты опровергнут, но говорили, что под нашу энергетику просто нельзя взять и поставить западный трансформатор. Потому так сложно просто взять и восстановить работу.

Сбивается немало, но трансформаторы стоят в составе отдельных подстанций, может быть достаточно и одной ракеты с большой БЧ, чтобы сделать оборудование неремонтопригодным, а замена - см. выше.

Сравни экспорт в ноябре-декабре этого года с таковым в прошлые годы - что, действительно очень подскочил? А потом сравни с объёмом, на который сейчас сокращают потребление - что, сопоставимы? Это чтобы авторитетно заявить, что всё, что могло пойти нашим потребителям, идёт иностранным, а трансформаторы типа нарочно не ремонтируют.
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23.12.2022 15:54 Відповісти
Зачем оправдывать спонсора на всю голову прорашистской ОПЗЖ?
Умные люди предупреждали задолго до. И заказывалось тоже заранее, наверняка.
У нас война. Дефицит э/э. Следовательно, даже 1квт/ч поставленный в принципе не нам - преступление.

Повторюсь. Кто виноват - было озвучено нашим премьером. И принятые меры лишь убеждают. Угроза - подействовала.
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26.12.2022 10:53 Відповісти
Кацапам нужно, чтобы украинцы пересрались друг с другом в поисках якобы "виноватых". Напомню, как провокаторы после 2014 раздували, что у Пороха бизнес на россии, что Порох наживается на войне. Нашли главного виновника внутри страны? Хорошо после этого проголосовали в 2019?

Срал я на спонсора и на ОПЗЖ, единственная мысль о нём после 2014 - почему он не осуждён. Но ладно бы нарыли реальные технические сведения, что оставшаяся сеть реально может пропускать 220В гораздо большему числу внутренних потребителей, и что этот недопоставленный объём реально идёт на экспорт. Нарыли?

"даже 1квт/ч поставленный в принципе не нам - преступление" - поинтересуйтесь, в каких странах производят трансформаторы, а после - какое у них в розетке напряжение и частота, а после - сколько времени и денег надо на производство нужных трансформаторов на замену взорванным.
И сама постановка вопроса - очень странная. Если этот 1 квт/ч невозможно поставить по сети 220В из-за отсутствия достаточного количества трансформаторов - куда его девать, в землю, чтобы только проклятым иностранцам не достался???
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30.12.2022 21:26 Відповісти
Нарыли. Кабмин нарыл. Заходи на их сайт и читай, там все написано.
Да-да-да, именно злобные москали поймали бедного ринатика, приставили ствол ему к башке и заставили, беднягу, приказать осуществить почти 200 нарушений в сфере распределения э/э. Так это - только тех, которых вынесли на КабМин! Ты же понимаешь, что туда попали только те которые ну совсем-совсем трындец. А те, которые тоже трындец но не апокалиптический - те не попали. Вот именно так все и было, да.
Да, конечно же трансформаторы не производятся по щелчку пальцев. Но их умные люди заказывают заранее и с запасом. И (о, чудо!) так и было. Вот прямо так наш премьер и сказал, и оснований ему не верить - нет. Потому как итог всех этих разборок - 31 и 1 э/э была постоянно. Еще раз. Постоянно! А мы оба помним, чего там летало в эти дни, да?
Так что... россказни про пропускную способность - это к рыбкам гуппи и фанатам секты невинно оговоренного ринатика. Им все обеспечили, даже с запасом. То, что этот запас им выгодней использовать для экспорта, придумывая сказки для рыбок гуппи - вот это иной вопрос. Над которым, впрочем, независимо от москалей или не москалей - могут задуматься люди, но не рыбки гуппи
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02.01.2023 10:41 Відповісти
Домыслы - это хорошо, домыслы народ любит. Начиная от самых глобальных - массоны, теневое правительство. Заканчивая более мелкими заговорами, вроде продажи электричества зарубеж в ущерб местным потребителям. А что до октября никакой экспорт не мешал нормальному электроснабжению - это не важно, главное, что домашних пользователей щимят именно ради экспорта.

Зачем интересоваться трансформаторами, напряжениями на выходе с электростанций, всё ведь так просто - это заговор! А если шапочку из фольги надеть, то всё ещё более ясно станет. Где-то в районе Одессы уже были протесты против отключений света - присоединяйтесь, полезные умники, это поможет.
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12.01.2023 22:27 Відповісти
А скажи-ка, мой американский друг (кстати, без шуток спасибо за пэтриоты и прочее).
А ты маску носил? Ну тогда когда все из-за их отсутствия морды били друг другу?
Так вот. Их с начала войны никто не носит. И ... ничего не произошло... представляешь?
Это к слову... большинства убитых трансформаторов.
И без учета поставок от наших союзников на восстановление и трансформаторов и ЛЭП и прочего
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21.12.2022 12:51 Відповісти
Лично знаю несколько человек (далеко не пожилых), которые чуть ласты не склеили от коронавирусной пневмонии. И есть знакомые, у которых близкие таки склеили ласты, к примеру, обратились в больницу уже с обширным поражением лёгких и их не успели спасти. О таких последствиях от "обычной простуды" не слышал никогда.
P.S. Не верь флагам.
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23.12.2022 16:09 Відповісти
А я шел по пешеходному переходу, и вдруг через полчаса узнал что там после меня сбили человека. Давай запретим автомобили. Или переходы.
А я лично был в пустом ковид-отделении больницы, когда с экранов вопили мол "все забито мест нет". Справочно: не болел, медсестру подвозил.
Вопрос в том, почему не болеют массово сейчас при огроменнейшем болте, положенном как на противоэпидемические меры, так и на санитарию (беженцы, война...). Ответ как бы очевиден... тем кто думает своей головой а не головой ляшка))
З.Ы.: В 2017 году от одного только гриппа, самого обычного гриппа склеило ласты не менее 600к. людей в мире - при чем само исследование утверждает что данные далеко не полны ибо в бедных странах нет точных данных...
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26.12.2022 10:47 Відповісти
А я довольно часто перебегаю оживлённое шоссе, где нет светофоров. И представь - ни разу не сбили! Потому перебегать дорогу в неположенном месте - безопасно.

И мне нравится логика "люди всё равно сдыхают, не от одного - так от другого, так зачем мешать природе" Или к чему "статистика про 600к" от гриппа?
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30.12.2022 21:34 Відповісти
Статистика к тому, что и до великого пиар-ивента под названием "пандемия" - погибало не сильно менее людей от респираторных заболеваний, одним из которых являются коронавирусы. Но масочек, карантинов - всем, в том числе и тебе, было плевать на это.
Т.о. ... подавляющее большинство населения - думать СВОЕЙ головой не способно в принципе. За него думают порох, арестович, телемарафон, пуйло и прочие.
Безопасно. Если принимать разумные меры предосторожности - по усмотрению перебегающего. Только и всего.
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02.01.2023 10:34 Відповісти
Считать чужие смерти - это так увлекательно, одной смертью меньше, тысячью смертей больше - не ты же сдох и не твои близкие, а чужих можно не считать.

Кароч, стираем наземные переходы, убираем светофоры для пешиков и подземные переходы, всё это пиар, главное - внимательно по сторонам смотреть и никогда не собьют.

Каска от падающего кирпича не спасёт, и как это дураки на стройках не додумались, что каску можно не носить?
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12.01.2023 22:35 Відповісти
ты на кого работаешь? подсказки: ДТЭК, Укрэнерго, ОПнутых представителей, ОПЗЖ, РФ.
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21.12.2022 12:59 Відповісти
Чтобы понимать, что уничтожение трансформаторов мешает поставке электричества потребителям от сети 220В, но не мешает экспорту, т.к. экспорт идёт по высоковольтным линиям, достаточно отучиться в школе и не ширяться по подворотням вместо уроков.
Чего и всем зомби желаю. А то так скоро докатитесь до того, что уже не х.у.й.л.о виновато в ударах по критической инфраструктуре, а некие "внутренние враги", так и перегрызётесь между собой, чего лилипутлеру и надо.
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23.12.2022 17:10 Відповісти
Смотри-ка. Даже Правительство - солидарно со мной. В том, что кое-кто кое-чего мягко говоря недорабатывает:
https://www.kmu.gov.ua/news/spravedlyvyi-i-rivnomirnyi-rozpodil-**************-mizh-spozhyvachamy-obhovoryly-na-zasidanni-antykryzovoho-enerhetychnoho-shtabu
Особенно интересно, что прямо говорят - что есть не вполне правильное отнесение объектов к критической инфраструктуре. И прочие интересные вещи.

И вуаля - среди нарушителей Киевэнерго. Удивительно, правда. И кол-во нарушений - внесенных в доклад впечатляет. Это ведь мы понимаем, что то что в докладе - то немногое, по сравнению со всем объемом. За то что НЕ договорились.

Так что извини, "дядя" с циферками вместо номера... но про БОЛЬШИНСТВО выбитых трансформаторов - ты это кому другому расскажи. Рыбкам гупи например, те оценят.
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21.12.2022 17:38 Відповісти
То есть, если какие-то облэнерго, ДТЭК, Киевэнерго и кто угодно не отключали каких-то потребителей - это значит, что они и трансформаторы специально не ремонтируют. Это на уровне "потому что гладиолус".

Если применять логику "им верить нельзя", то можно было и ссылку сюда не тащить. А если хочется говорить обоснованно, то какое отношение к трансформаторам имеет та ссылка?

Им наоборот выгодно, чтобы все потребители потребляли электричество, тогда с них всех можно требовать оплату. Даже если предположить, что бизнес платит за киловатт больше бытовых потребителей - бизнес жрёт столько же, сколько и раньше - зачем тогда "минусовать" бытовых потребителей, ведь с ними получишь ещё больше, чем если получать только с бизнеса? Или что, для бизнеса киловатт подорожал с октября настолько, что бизнес стал платить не меньше, чем раньше по старым тарифам платил и бизнес, и бытовые потребители вместе взятые? Иначе в чём логика?
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23.12.2022 16:27 Відповісти
Логику, повторяю, видно в системе ENTSO-E, в статистике датчиков пограничного контроля.
Бизнес НЕ жрет столько же, сколько и раньше. Ты не по офисам суди, а по энергопотребляющим предприятиям. Экспорт металла упал например - а ты в курсе, сколько потребляет меткомбинат? Я, если что, - да.
Минусовать ... да все просто. Опять же смотри систему ENTSO-E. Там дороже. Ничего личного, бизнес. Да еще ко всему прочему - ремонт реально поврежденного оборудования требует денег.

Удивительный факт: после "волшебного пенделя" от КМУ - темы восстановления прям... ударные. Вон не отключали на праздник (я не христианин).
Мне правда интересно... что озвучили 21 числа в плане "чини, а не то..."
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26.12.2022 10:50 Відповісти
четвертий
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21.12.2022 11:50 Відповісти
Нам вішають лапшу на вуха.Щоб взірвати потужні трансформатори при закольцьованій лінії,потрібно випустити не одну сотню ракет,адже там стоїть не один трансформато ,а кілька.
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21.12.2022 12:34 Відповісти
Не випустити, а влучити не однією сотнею. Випустили якраз сотні, а влучили лише одиниці
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21.12.2022 13:45 Відповісти
Казочки на заході прильотів було на порядок меньше а електроєнергію подають 6 годин на добу і щож заважає дати єлектроєнергію населенню бездарне керівництво мабуть
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21.12.2022 15:00 Відповісти
Ахметка їб на продає за кордон електроенергію а нам показують раєвську медалістку по марафону який ніхто недивиться . Треба забрати у рижого те що він украв у держави і світло появиться у людей
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21.12.2022 19:02 Відповісти
 
 