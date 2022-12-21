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На фронті воюють члени ПВК "Вагнер", затримання яких зірвалось у 2020 році, - розслідування. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

вагнерівці

"Українська правда" ідентифікувала членів ПВК "Вагнер", які наразі воюють проти України і затримання яких було зірвано у 2020 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на розслідування Української правди "Оркестр" вбивць. Хто воює проти України в ПВК "Вагнер"

Як зазначається, невелике дослідження "Української правди" виявило, що серед найманців є ті, кого в 2020 році затримували в Мінську.

 Одним з бойовиків виявився 41-річний Максим Кошман на прізвисько "Коршун". З 2014-го він позаштатний боєць ПВК "Вагнера" і один з 33 найманців, яких у 2020 році затримали в Білорусі і віддали Росії.

На фронті воюють члени ПВК Вагнер, затримання яких зірвалось у 2020 році, - розслідування 01

В Україні проти Кошмана зареєстроване кримінальне провадження за фактом участі у незаконному збройному формуванні під час псевдореферендуму в Слов'янську в 2014 році.

Після встановлення контролю над містом українськими військовими, Кошман втік до окупованої Горлівки і продовжив участь у війні проти України. Згодом отримав він паспорт Росії.

Аналіз його соцмереж свідчить, що він досі проживає у так званій "ДНР", отримував нагороди від терористів.

Серед тих, кого затримували у Білорусі у 2020 році також Геннадій Фетісов. Раніше він служив в підрозділі "Беркут" української міліції. Наразі мешкає в терористичній "ДНР" та воює проти України.

На фронті воюють члени ПВК Вагнер, затримання яких зірвалось у 2020 році, - розслідування 02

Він активно підтримував у соцмережах початок "спецоперації" і псевдореферендум.

Ще один із колишніх затриманих у Мінську найманців "Вагнера" Володимир Селіхов також підтримує війну Росії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба негайно визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, - Кулеба

На фронті воюють члени ПВК Вагнер, затримання яких зірвалось у 2020 році, - розслідування 03

Він майже не публікує фото з війни. Лише кілька у формі та із російським прапором. Інші – у цивільному, але у коментарях він пояснює, що фото старі.

"Вагнерівець" Андрій Чернишов брав участь у захопленні Луганського аеропорту влітку 2014-го. Чотири роки потому потрапив до списку СБУ, як найманець, який був доставлений до Сирії на ракетному крейсері "Варяг" і воював у цій країні. В 2022-му повернувся воювати проти України і влітку загинув.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського просять нагородити всіх причетних до підготовки спецоперації "Авеню" по справі ПВК "Вагнер", - петиція

На фронті воюють члени ПВК Вагнер, затримання яких зірвалось у 2020 році, - розслідування 04

Уродженець Комі Антон Вахтуров також загинув на війні проти України. Про це свідчить запис у соцмережах та в місцевих новинах.

За даними колишніх працівників українських спецслужб, саме Антон Вахтуров був одним з учасників страти цивільного у Сирії.

Тоді "вагнерівці" закатували беззбройного чоловіка, відрізали йому голову, розтрощили її кувалдою та спалили тіло. Все це бойовики знімали на відео.

На фронті воюють члени ПВК Вагнер, затримання яких зірвалось у 2020 році, - розслідування 05

Детальныше: "Оркестр" вбивць. Хто воює проти України в ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських і українських спецслужб.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+62
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21.12.2022 11:51
+60
Не сорвалось а фсб предатели с дерьмаком сознательно все просрали
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21.12.2022 11:44
+57
Їх відпустив презедент України, а вони зараз вбивають українських війскових. Совпадєніє.
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21.12.2022 11:47
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Не сорвалось а фсб предатели с дерьмаком сознательно все просрали
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21.12.2022 11:44 Відповісти
Не зірвалося, а зелений з ярмаком злили оркам всю інфу !
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21.12.2022 16:26 Відповісти
Весело, зебобики? Наслаждайтесь.
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21.12.2022 11:46 Відповісти
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21.12.2022 11:47 Відповісти
Щось мені підказує, що Ви трошки не праві. Якщо наведемо лад на подвір'ї невже не зможемо навести порядок в хаті? Нас ще чекає великий "исход" цих продажних суддів, чинуш, мусорів, гебешних-фсбешних-сбушних щурів та іншої нечисті-буде велике ОЧИЩЕННЯ НАЦІЇ. Не можу повірити, що люди після цього жахіття знову схочуть "поржать, паприкаливатся". В іншому випадку нас чекає НАРОДНИЙ СУД з переходом в самосуд(що не дуже хочеться). Повірте-є ким і є ЧИМ.
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22.12.2022 05:02 Відповісти
шкільна подружка--------------я не голосувала за нього. Але тепер він мені подобається----зробився патріотом.
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22.12.2022 07:16 Відповісти
Їх відпустив презедент України, а вони зараз вбивають українських війскових. Совпадєніє.
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21.12.2022 11:47 Відповісти
Нехай дякують найвеличнішому довбодятлу який думав що за це ***** дозволить зазирнути йому вглаз.
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21.12.2022 11:49 Відповісти
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21.12.2022 11:49 Відповісти
Яке висміювання кацаваротки коли воно увесь час ошивалось в маасквє.
І не здивуюсь коли його там завербувало ФСБ.
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21.12.2022 12:03 Відповісти
Як неподобно вийшло...
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21.12.2022 11:50 Відповісти
Як невдобно вийшло...😁
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21.12.2022 21:12 Відповісти
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21.12.2022 11:51 Відповісти
особисто президент зірвав спецоперацію.
може особисто як головнокомандувач дав команду на розмінування Чонгару
особисто не почав випуск нептунів та другого озброєння
і особисто, вислухавши директора ЦРУ 12,01,2022 що 24,02 буде наступ, не роздав зарання зброї населенню
особисто зняв Гостомельську бригаду з Києва та відправив на схід
і ще, ще, ще докуя особистих рішень які привели до такої трагедії
і мабудь особисто найняв тисячі ботів, які пишуть що наш президент найнайнай окуітєльніший
найвпливовіший і найсміливіший
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21.12.2022 16:22 Відповісти
Давно це казав, висновків ніхто не робить, зрадники й далі на своїх місцях.
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21.12.2022 11:51 Відповісти
доки не буде висновків будуть біженці, вбиті і закатовані

"Бог не любить ідіотів" (с)
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21.12.2022 11:59 Відповісти
ННажаль, 73% досі не прозріли, -- клоунам вдається їх дурити.
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21.12.2022 16:53 Відповісти
які наразі воюють проти України і затримання яких було зірвано у 2020 році... Джерело: https://censor.net/ua/n3388324
В кінці фрази має стояти слово "Зеленським".
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21.12.2022 11:52 Відповісти
Людина року ....за таке державна зрада,але не з законом слуг
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21.12.2022 11:56 Відповісти
А про це на зелемарафоні вже розповіли?
Ну, в переррвах між Бахмутом і США
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21.12.2022 11:57 Відповісти
Хто ж росповість, скабейчучка ?
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21.12.2022 16:30 Відповісти
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21.12.2022 11:57 Відповісти
+ https://www.youtube.com/watch?v=r6We46wS-FI
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21.12.2022 16:43 Відповісти
Трапилось так шо зелений сам їх "амністірував". Гадаю, що провина у цьому - Порошенко) та папередники.
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21.12.2022 11:59 Відповісти
Дякую 73 % дебілам
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21.12.2022 12:00 Відповісти
дяка Зєлі та Дєрьмаку
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21.12.2022 12:00 Відповісти
Дякуємо Vові Zельонському і всій його челяді.
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21.12.2022 12:05 Відповісти
Там кто-то из СБУ что-то вякнул про очищение.
Уже поймали всех, кто помешал арестовать военных преступников путлерской кухарки?
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21.12.2022 12:10 Відповісти
окуїти
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21.12.2022 12:19 Відповісти
Погибают необученные зеки, а это были хорошо обученные специалисты. Ну и предлагаю тебе лично поехать в Бахмут, по следам твоего кумира, и замочить 30-40 вагнеровцев, коль это так просто. С нетерпением ждем фотоотчет.
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21.12.2022 12:36 Відповісти
Свідок секти "неначасі"? Потираєте руки і чекаєте коли зелена банда протягне всі закони по придушенню оппозиції і патріотів? Прибере до рук суди і інтернет (телебачення вже прибрала), а потім остаточно установить диктатуру і стане в позу перед рашкою, як і було всі часи до Майдану.
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21.12.2022 12:46 Відповісти
Партія Регіонів = Слуга народу
Тільки кольор помінявся з біло синього на зелений.
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21.12.2022 20:53 Відповісти
Лукашенко никогда бы не отдал вагнеровцев в Украину. 👻
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21.12.2022 13:04 Відповісти
так они тогда собирались лететь не в Украину, а в Турцию и дальше в Венесуєлу
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21.12.2022 13:19 Відповісти
Безуглу на гиляку ?
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21.12.2022 13:12 Відповісти
Після зливу операції по вагнерівцям, американці поставили ультиматум клоуну: або призначаєш Залужного міністром оборони або світ дізнається правду. Отже, Залужного призначили, а тепер Залужного клоуни приберуть, бо сильно заважає рейтингу найогиднішого лідора.
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21.12.2022 13:21 Відповісти
Что ты несёшь)
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21.12.2022 14:18 Відповісти
и до сих пор ни пары с уст дерьмака, былданова, зеленьськага...
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21.12.2022 13:25 Відповісти

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21.12.2022 14:39 Відповісти
Обидва клоуни !
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21.12.2022 14:49 Відповісти
***** в 2019-м говорил: "нас устроит любой президент кроме Порошенко". Т.е. все, кроме Пороха, работали на ослабление Украины.
Но "мудрому" народу было интересно поржать...
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21.12.2022 16:52 Відповісти
Дерьмачок може думає, що Українці це забудуть? Не вгадав !!!!!
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21.12.2022 15:24 Відповісти
Вгадав, ідіоти виберуть його повторно, все схоплено. Сценаристи ліплять з паяца образ гороя, лідера, в хід ідуть всі можливі методи НЛП, він не буде бити студентів на майдані 100%, а буде пристосовуватись і мінятись, а ідіоти хавають...
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21.12.2022 22:15 Відповісти
Privit ermaku !
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21.12.2022 17:22 Відповісти
Уважаемые редакторы (если таковые имеются)!

НЕ пишите про наемников и убийц "погиб"!
Погибают люди, герои.
Эти подонки - НЕЛЮДИ

Пишите - "убит", "застрелен".
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21.12.2022 17:45 Відповісти
Ликвидирован, зачищен, задвухсочен, окобзонен, перевоспитан в хорошего русского.
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21.12.2022 18:37 Відповісти
Про гундосого уйобка і його шоблу згадали майже всі. А як там довбойоби, що привели цю рашистську ******* до влади? Подобається? Хоть смєйотєсь?
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21.12.2022 20:12 Відповісти


СКIЛЬКИ ВЖЕ ЗЛОЧИНIВ СКОIЛИ БУБА ТА ДЕРЬМАК ??? ТУТ НЕ ТIЛЬКИ ВАГНЕРГЕЙТ...

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21.12.2022 20:16 Відповісти
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21.12.2022 20:47 Відповісти
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21.12.2022 21:37 Відповісти
На фото петух с наколками Только Бог может судить. У этого пдра бох -сатана. По плодам и дерево познается. Харя наглая и на чёрта похож. Проклятые ублюдки Чмошной Вагинной Калупальни. У всех вагинеровцев - вагины ссзади, а у их мамки жени пригожиной и ссзади и в голове. Проклятые спермотоглоты, чтоб вы были прокляты ублюдки и подохли как скот и трупы ваши поганые жрали бы собаки и свиньи. Недолюди- черти
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21.12.2022 22:46 Відповісти
Зрада зрадная, если бы мы повязали этих тридцать дятлов, расеи не было бы чем нападать на Украину и план путлера бы сорвался!
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21.12.2022 23:03 Відповісти
Дерьмаку подякувати,за срыв операции.Российское ЧМОдо сих пор гадит,где только может
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22.12.2022 00:22 Відповісти
 
 