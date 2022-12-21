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Херсонський журналіст Костянтин Риженко заявив, що у нього стріляли в Києві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

убийство,оружие,пистолет

Херсонський журналіст Костянтин Риженко повідомив, що на нього було скоєно замах у Києві. За його словами, поблизу будинку, де він зараз мешкає, на нього із пістолетом напав невідомий. Риженко повідомив, що був у бронежилеті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Риженко написав у телеграмі.

Журналіст зазначив: "Вчора ввечері через неймовірні пробки поїхав на метро на полігон (я займаюсь зі знайомими силовиками, бо як показує час, зараз треба мати відповідну підготовку).

Аби не везти в руках бронік в якому займаюсь одягнув його на себе. Коли повертався вирішив зайти в аптеку, бо ще трохи маю застуду.

В найбільш темному кутку вулиці неподалік перехрестя біля аптеки до мене швидко наблизився чоловік і зробив два постріли в область грудної клітини. Після чого я впав, а чоловік швидко побіг в напрямку Овруцької.

Наразі в мене забій ребер та м'яких тканей, життю вже нічого не загрожує".

Він зазначив, що "за рекомендацією свого куратора написав заяву до СБУ. (Оскільки я таємно ще з часів окупації співпрацював з ними мені була надана рекомендація написати заяву саме у СБУ.) Наразі ведеться слідство".

Також, за його словами, "слідство шукає свідків".

Журналіст зазначив, що його "врятувало те, що ліньки було нести бронік в руках, а також врятувало що він був гарної якості".

На думку Риженка, причинами цього замаху могла бути його професійна діяльність, також можливий і "руський слід".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На трьох нардепів готувалися замахи, - Стефанчук

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
до того что русня среди нас живет
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21.12.2022 12:40
+5
Цин

@PesdukMuhtar

·

4 ч

Вчора закинув скрін про ситуацію з пекарнею Пороха у чат херсонського "опозиційного" журналіста Кості Риженка. Почекав, заходжу туди, а скріна там немає! Видалив! Попросив жінку закинути той самий скрін. Через деякий час відповідь типу "нічого не чув про це"

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21.12.2022 13:26
+4
Лень ужасное качество, но у всего есть обратная сторона медали,лень часто спасает жизнь)
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21.12.2022 12:45
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"Бронік ..віз..бо там десь займався....Бах ..Трах....Стріляли ...." Хто це взагалі такий і до чого вся ця історія?🤨
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21.12.2022 12:32 Відповісти
до того что русня среди нас живет
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21.12.2022 12:40 Відповісти
Сто баллов
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21.12.2022 13:21 Відповісти
нашо русні вбивати херсонського журналіста?
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21.12.2022 19:35 Відповісти
Історія ця до того, що цей чувак знає, як здавали Херсонську область...
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21.12.2022 15:30 Відповісти
А окрім нього більше ніхто не знає?
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21.12.2022 18:32 Відповісти
може знає більше інших, в нього робота така - журналіст
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21.12.2022 19:36 Відповісти
Який ще "руський" слід , журналист Риженко ? Російський слід !!! Безграмотний журналист Риженко ...
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21.12.2022 12:39 Відповісти
А чого се Ви його поправляєте? Не виключаю, що саме РУСЬКИЙ, а не російській слід він мав на увазі. Тобто людей з київської області (СБУ, патріотів України тощо). Тут треба пам'ятати настанову батька ******** психології Зигмунда Фрейда: слухайте обмовки! Я трошки почитав про цього персонажа і скажу так: там ще розбиратися необхідно де та за який бік він партизанив. І тоді автоматично знімається питання "хто робив замах?", а також інше: "навіщо організували виставу із замахом?".
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21.12.2022 14:34 Відповісти
Лень ужасное качество, но у всего есть обратная сторона медали,лень часто спасает жизнь)
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21.12.2022 12:45 Відповісти
ПРОГРЕСС ЗАВЖДИ ДВИГАЛА ЛІНЬ
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21.12.2022 13:23 Відповісти
Треба шукати кому він "перейшов дорогу".Звідти "вуха стримлять".І судячи з того що його не били-лякали за тим стоять які "відбиті" люди
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21.12.2022 12:49 Відповісти
Треба шукати списки , по яких дають завдання вбивати патриотів
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21.12.2022 13:24 Відповісти
С момента освобождения Херсона Рыженко пинками под зад гоняет местную власть. Возможно ноги растут оттуда.
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21.12.2022 14:45 Відповісти
100%
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21.12.2022 15:32 Відповісти
В тєлємарафоні не знімається значить некошерний журналіст
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21.12.2022 13:23 Відповісти
Цин

@PesdukMuhtar

·

4 ч

Вчора закинув скрін про ситуацію з пекарнею Пороха у чат херсонського "опозиційного" журналіста Кості Риженка. Почекав, заходжу туди, а скріна там немає! Видалив! Попросив жінку закинути той самий скрін. Через деякий час відповідь типу "нічого не чув про це"

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21.12.2022 13:26 Відповісти
так він же зараз в Києві, а не в Херсоні.
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21.12.2022 13:39 Відповісти
Дійсно. У Києві дроти до соцмереж не дістають. Із Києва риженко може тільки відповідати
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21.12.2022 14:37 Відповісти
У Києві вже третю добу мобільний та інтернет лежить. Чи ти з іншої планети?
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21.12.2022 15:34 Відповісти
Ще у вересні (ще в період окупації Херсону) в ЗМІ, якому можна з окремими пересторогами довіряти (а саме в НВ) з'явилася стаття про цього журналіста.
Прочитайте.
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21.12.2022 13:37 Відповісти
Не дивно, що його намагаються прибрати. Він найбільш популярна, і що головне, - проукраїнська людина в Херсоні
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21.12.2022 14:13 Відповісти
Мабуть озвучив правду про взяття Херсона на початку війни.
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21.12.2022 14:45 Відповісти
Ще не озвучив. Але багато знає. Можу передбачити, хто за ним полює. Теж саме сбу по херсонській області, яке у лютому злилось кацапам...
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21.12.2022 15:36 Відповісти
Адекватний журналіст. Думаю, що там реально вапріс серйозний, і стосується найпевніше здачі півдня та участі місцевого сбу в ньому, а сказане ним - не видумана сторі
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21.12.2022 16:45 Відповісти
яКЕ ТИ МУДРЕ, СЛІВ НЕ ВИСТАЧАЄ, ДАЛІ БУДЕ МАТОМ...
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21.12.2022 22:28 Відповісти
Тобто то й риженко- черговий зелений пухир? НІЦ ДИВНОГО, їх зеленка плодить як жаба в болоті.
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21.12.2022 22:26 Відповісти
 
 