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Угорщина і в 2023-му "триматиметься подалі" від війни в Україні, - Орбан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обіцяє зберегти і в наступному році підхід, за якого Угорщина залишатиметься максимально осторонь від війни в Україні.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції у середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на Європейську правду.

Орбан назвав одним із визначних досягнень свого уряду цьогоріч те, що Угорщині вдалось "триматись подалі" від війни в Україні. За його словами, у цій війні є тільки переможені, якими Орбан вважає Україну та Росію, а також Європу, що страждає від санкцій та переживає економічний спад.

"Європа вже дрейфує до війни. Той, хто постачає зброю - по щиколотку у ній, той, хто тренує солдатів - по пояс, той, хто тренує цілу воюючу країну - по вуха у війні", - сказав Орбан, висловивши сподівання, що Європа не опиниться "по шию у війні".

За його словами, наступного року Угорщина й надалі буде залишатися осторонь, але надаватиме гуманітарну допомогу біженцям з України.

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На запитання про те, планує він у наступному році відвідати Київ, Орбан відповів, що це питання "не перебуває у його програмі".

Орбан також повторив свою минулу заяву, що вважає існування незалежної та суверенної України національним інтересом Угорщини.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
Мерзота
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21.12.2022 13:18
+16
Ти ***** мадярское в по вуха в ЛАЙНІ !!!
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21.12.2022 13:21
+16
дебіл. В тебе війна під твоїм носом. циган урасльський
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21.12.2022 13:27
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Мерзота
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21.12.2022 13:18 Відповісти
Точніше ************ vulgaris.
Або щось на зразок.
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21.12.2022 14:01 Відповісти
ПНХ кацапская подстилка!

С тобой Украина разбереться потом. После Победы.

Все ходы записаны…
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21.12.2022 14:45 Відповісти
Ти ***** мадярское в по вуха в ЛАЙНІ !!!
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21.12.2022 13:21 Відповісти
дебіл. В тебе війна під твоїм носом. циган урасльський
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21.12.2022 13:27 Відповісти
орбан Падлюка ПНХ
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21.12.2022 13:27 Відповісти
Сильно головою вдарився .
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21.12.2022 13:28 Відповісти
Той, хто постачає зброю - по щиколотку у ній, той, хто тренує солдатів - по пояс, той, хто тренує цілу воюючу країну - по вуха у війні" - той, хто ніуя не робить, той допомагає та "мирно" чекає на агресора... тримати би вас подалі від Європи... але як?!...
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21.12.2022 13:29 Відповісти
А якщо транзит нафти і газу легенько перекрити? 🤔 Скажімо зіслатися на форс-мажор, пов'язаний з обстрілами інфраструктури? І для певності піьірвати перекачувальну станцію? Орбан і надалі буде таким категоричним?
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21.12.2022 13:29 Відповісти
GeneralSVR(reserv)

Дорогие подписчики и гости канала! Злые языки утверждают, что для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана последние десять месяцев прошли очень успешно. Так, хоть Орбан до сих пор и не обзавелся «новыми территориями» за счёт Украины, как обещал ему Путин, и даже был подписан двусторонний секретный документ в начале февраля 2022 года, где обтекаемыми формулировками, но вполне конкретно российский президент обещает содействовать венгерскому премьер-министру в восстановлении «исторической справедливости» и территориальной целостности, однако свое финансовое положение улучшил заметно. Так с марта по декабрь этого года «друг Виктор» получил от «друга Владимира» не менее ста миллионов долларов в криптовалюте. Кому война, а кому мать родна!
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21.12.2022 13:30 Відповісти
вот еще одна дешевая придорожная шалава... итого - мадьярщина, китай, индия и бульбодония оказались рваными изделиями "2" с которыми надо рвать все отношения...
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21.12.2022 13:30 Відповісти
Добре, звичайно, сидіти і *******, в центрі Європи, бо воно впевнено, що до них не достане. Але ж не факт, якщо Україна, не дай Боже, програє. А на твою мадярська душу, все одно, щось бумерангом прилетит, ублюдок
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21.12.2022 13:31 Відповісти
Краще б подалі від європейського корита ця московська свиняча консерва тримала своє рило
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21.12.2022 13:31 Відповісти
***
хто закриває очі на пожежу в сусідній хаті, може прогавити коли вогонь перекинеться на його дах,
більш того - може просто задихнутись або від диму або від зловтіхи...
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21.12.2022 13:31 Відповісти
недалёкий Орбан - это Лукашенка 2, просто защищён Украиной от Орды, поэтому может себе позволить быковать, пока что
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21.12.2022 13:33 Відповісти
Дерьмо оно такое всегда воняет точнее смердить
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21.12.2022 13:35 Відповісти
Краще, щоб і від ЄС подалі трималася, мерзенна нація....

Не знаю ні одного нормального угорця/угорського походження, ну, хіба, що Василь Рац...
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21.12.2022 13:44 Відповісти
Та да.Мадьяры-мерзкий народец.Всю свою историю оказываются на стороне зла.Не случайно во время Второй мировой их в плен не брали.Даже добровольно сдавшихся частенько расстреливали,узнав что плененный-мадьяр.Орбан-верный слуга *****.
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21.12.2022 14:08 Відповісти
Пройде час і в історії Світу Угорщина займе своє жалюгідне місце поряд з злочинцями
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21.12.2022 13:50 Відповісти
і за нього мад'яри проголосували чуть з меншим процентом, ніж за *****...
Робимо висновки.
Про "хороших руських" ми знаємо вже багато чого.
А про "хороших мад'яр" я ще нічого не чув.
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21.12.2022 13:50 Відповісти
як закон про мови під час війни, то ви тут як тут, а як ваші угорці мерзнуть без світла на Закарпатті, то ви чим далі від війни... молодець ***** з *******
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21.12.2022 13:51 Відповісти
угорщина у будь-якому році триматиметься подалі від війни, навіть якщо ворог нападе на страну NATO
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21.12.2022 14:06 Відповісти
Дивись орбан, щоб твоя країна із за тебе не опинилася поза ЄС, це більше виглядає на правду, чмо ти монголоїдне!!!!
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21.12.2022 14:23 Відповісти
Орбан переможець, я хохочу і плачу...
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21.12.2022 14:33 Відповісти
І поближче до Пукіна
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21.12.2022 14:51 Відповісти
Ми зла не пам'ятаємо, ми його записуємо, ****** мадьярський.
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21.12.2022 15:02 Відповісти
Дуже"достойна"позиція..Хоча Угорщина завжди була ,або у ролі агресора,або на боці..
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21.12.2022 15:12 Відповісти
Шлюха!
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21.12.2022 15:28 Відповісти
орбан, подалі тобі це нах#й
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21.12.2022 16:07 Відповісти
Окрім того, що багато угорців дійсно має щодо України шовіністичне відношення, конкретно Орбан - ще й класичний інформаційний автократ а-ля х..ло. Популістська політика, утиски громадського супротиву, а наближені орбана скупили десятки тисяч онлайн і офлайн угорських змі (так, саме десятки тисяч).

Короч, там нормальна така диктатура в центрі Європи, і нічо, ЄС хаває. Саме тому давно назріла зміна формату зі зміщенням центру ваги на схід та переглядом правил де рішення приймаються винятково одноголосно.
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21.12.2022 16:30 Відповісти
очень правильно, подальше и с надетым памперсом. Украине это не еврочиновники, которых венгрия научилась разводить на деньги.
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21.12.2022 16:53 Відповісти
Так цигани і так нічого не вирішують у цій війні
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21.12.2022 18:08 Відповісти
тобто блокуватиме рішення ЕС
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21.12.2022 19:33 Відповісти
 
 