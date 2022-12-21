Угорщина і в 2023-му "триматиметься подалі" від війни в Україні, - Орбан
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обіцяє зберегти і в наступному році підхід, за якого Угорщина залишатиметься максимально осторонь від війни в Україні.
Про це він сказав на підсумковій пресконференції у середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на Європейську правду.
Орбан назвав одним із визначних досягнень свого уряду цьогоріч те, що Угорщині вдалось "триматись подалі" від війни в Україні. За його словами, у цій війні є тільки переможені, якими Орбан вважає Україну та Росію, а також Європу, що страждає від санкцій та переживає економічний спад.
"Європа вже дрейфує до війни. Той, хто постачає зброю - по щиколотку у ній, той, хто тренує солдатів - по пояс, той, хто тренує цілу воюючу країну - по вуха у війні", - сказав Орбан, висловивши сподівання, що Європа не опиниться "по шию у війні".
За його словами, наступного року Угорщина й надалі буде залишатися осторонь, але надаватиме гуманітарну допомогу біженцям з України.
На запитання про те, планує він у наступному році відвідати Київ, Орбан відповів, що це питання "не перебуває у його програмі".
Орбан також повторив свою минулу заяву, що вважає існування незалежної та суверенної України національним інтересом Угорщини.
Будь ласка, зачекайте...
Або щось на зразок.
С тобой Украина разбереться потом. После Победы.
Все ходы записаны…
Дорогие подписчики и гости канала! Злые языки утверждают, что для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана последние десять месяцев прошли очень успешно. Так, хоть Орбан до сих пор и не обзавелся «новыми территориями» за счёт Украины, как обещал ему Путин, и даже был подписан двусторонний секретный документ в начале февраля 2022 года, где обтекаемыми формулировками, но вполне конкретно российский президент обещает содействовать венгерскому премьер-министру в восстановлении «исторической справедливости» и территориальной целостности, однако свое финансовое положение улучшил заметно. Так с марта по декабрь этого года «друг Виктор» получил от «друга Владимира» не менее ста миллионов долларов в криптовалюте. Кому война, а кому мать родна!
хто закриває очі на пожежу в сусідній хаті, може прогавити коли вогонь перекинеться на його дах,
більш того - може просто задихнутись або від диму або від зловтіхи...
Не знаю ні одного нормального угорця/угорського походження, ну, хіба, що Василь Рац...
Робимо висновки.
Про "хороших руських" ми знаємо вже багато чого.
А про "хороших мад'яр" я ще нічого не чув.
Короч, там нормальна така диктатура в центрі Європи, і нічо, ЄС хаває. Саме тому давно назріла зміна формату зі зміщенням центру ваги на схід та переглядом правил де рішення приймаються винятково одноголосно.