Триває розслідування, завдяки кому ворог зумів швидко окупувати південь України, - Малюк
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Державне бюро розслідувань досліджує, яким чином російські окупаційні війська дуже швидко просунулися з окупованого Криму півднем України.
Як інформує Цензор.НЕТ в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для телеканалу "1+1"
"Відповідне кримінальне провадження перебуває в Державному бюро розслідувань. Вони здійснюють слідство, на сьогодні проводиться багато експертиз. Я не маю жодного права розкривати карти, то їхнє провадження. Ми не можемо порушити принцип таємниці слідства, разом з тим, наскільки мені відомо, слідство вже на завершальному етапі", - зазначив Малюк.
За словами Малюка, до цих подій дотичний і зрадник, викритий у лавах СБУ, - колишній керівник Кримського главку служби безпеки полковник Олег Кулініч. Він проводив там антитерористичні навчання, не погодивши це з керівником антитерористичного центру при СБУ.
Нагадаємо, влітку 2021 року на таємному засіданні РНБО було доручено забезпечити відповідний захист кількох областей України на випадок вторгнення противника. Чому в лютому 2022 року ворогу вдалося швидко просунутися Херсонщиною – ще належить з’ясувати, пояснював секретар РНБО Олексій Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
- Вільний прохід був не тільки на Півдні, а й на Півночі, де умови прохіду для росіян набагато більг несприятливі. Зупинили русню тільки на фінішній прямій перед КИєвом на р. Ірпінь у смт.Демидів, силами АТОшників та побратимів з діючих частин підірвавши міст, це була ініціатива знизу.
- головний удар русні буав націлений на Київ, тільки після зупинки на р.Ірпінь ті війська що призначались на Київ пішли вдоль річки - Гостоміль, Бородянка, Буча.
- США попереджали що русня пробиватиметься через ЧЗО ще у вересні, але як бачимо нічого не було зроблено - навіть місти не заміновані.
- Русня зробила ставку на удар на Київ і готувалася так наче була впевнена що коридор буде відкрито - тобто, їм дав гарантії хтось з військової верхівки.
- СБУ не могло бути основною дієвою силою зради - СБУ не має повноважень віддавати накази військовим щодо не замінування мостів, відведення військ, заборони готувати плани оборони.
- намагання звалити зраду на одну особу з СБУ чітко показує що зелені хочуть віддати "на растєрзаніє" якогось цапа-відбувайла і вважають що таким чином знову насцять у вічі довірливим 73%.
Ось інформація на "Суспільному" від 15
Аліна Мокляк
15 лютого, 12:22
З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Херсонській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на території регіону. Вони триватимуть до початку березня.
Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.
Тобто, вся країна знала про ці навчання, включаючи фейсбук сбу, а керівник атц при сбу не знав...
Ну, буває, буває...
А коли віддали? Аж на прикінці травня,після ТРЬОХ МІСЯЦІВ бомбардувань і ракетних атак!
Питаня: скільки громадян ВБИЛА ДБР?