Триває розслідування, завдяки кому ворог зумів швидко окупувати південь України, - Малюк

Державне бюро розслідувань досліджує, яким чином російські окупаційні війська дуже швидко просунулися з окупованого Криму півднем України.

Як інформує Цензор.НЕТ в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для телеканалу "1+1"

"Відповідне кримінальне провадження перебуває в Державному бюро розслідувань. Вони здійснюють слідство, на сьогодні проводиться багато експертиз. Я не маю жодного права розкривати карти, то їхнє провадження. Ми не можемо порушити принцип таємниці слідства, разом з тим, наскільки мені відомо, слідство вже на завершальному етапі", - зазначив Малюк.

За словами Малюка, до цих подій дотичний і зрадник, викритий у лавах СБУ, - колишній керівник Кримського главку служби безпеки полковник Олег Кулініч. Він проводив там антитерористичні навчання, не погодивши це з керівником антитерористичного центру при СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Першочергове завдання СБУ - викриття держзрадників та самоочищення Служби, - Малюк

Нагадаємо, влітку 2021 року на таємному засіданні РНБО було доручено забезпечити відповідний захист кількох областей України на випадок вторгнення противника. Чому в лютому 2022 року ворогу вдалося швидко просунутися Херсонщиною – ще належить з’ясувати, пояснював секретар РНБО Олексій Данілов.