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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Нова Каховка (168) окупація (5860) викрадення (771) Херсонщина (4355) психіатрія (89) Олешки (53) психлікарня (85)

Росіяни викрали пацієнтів з психлікарень Нової Каховки та Олешків. Відвезли на Арабатську стрілку

Новини Цензор.НЕТ Події

психлікарня

Окупанти вивезли викрадених пацієнтів психіатричних лікарень Херсонщині на базі відпочинку на Арабатській стрілці.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Їх утримують на базі відпочинку "Геолог", яку росіяни захопили й обладнали там психлікарню. Більшість персоналу завезені з рф, але є й місцеві, хто погодився доглядати за пацієнтами", - йдеться у повідомленні.

В Центрі нацспротиву наголосили що такі дії окупантів є викраденням людей, які не можуть дати собі ради самостійно. Фактично пацієнтів утримують в заручниках.

У Спротиві нагадали, що росіяни також активно викрадають дітей з інтернатів для подальшого "всиновлення". Їх вивозять в віддалені райони РФ - до Ленінградської, Волгоградської, Новосибірської, Тюменської областей.

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При цьому російська пропаганда використовує крадіжку дітей та пацієнтів як привід для створення емоційного фону, розповідаючи про "дітей, яких врятували від нацистів".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Это так, их подлости нет предела. Не удивлюсь, если они их переоденут в орков и на позиции выставит под предлогом оздоровительной прогулки или ещё какоую гадость придумают
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21.12.2022 14:07
+12
А зачем они им нужны? Опыты будут проводить над душевно больными людьми? Своих психов мобилизированых чтоли не хватает?
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21.12.2022 13:55
+10
Кацапи викрали майбутніх депутатів "госдумі" в їх розумінні.
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21.12.2022 14:05
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А зачем они им нужны? Опыты будут проводить над душевно больными людьми? Своих психов мобилизированых чтоли не хватает?
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21.12.2022 13:55 Відповісти
Будут держать своих орков рядом или в больницах, прикрываясь ими, чтоб наши не стреляли
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21.12.2022 13:57 Відповісти
тоді чому саме таких хворих...а не просто цивільних , якщо для прикриття?
не зрозуміло...шось хитрує русня...щось мутить...
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21.12.2022 14:01 Відповісти
Это так, их подлости нет предела. Не удивлюсь, если они их переоденут в орков и на позиции выставит под предлогом оздоровительной прогулки или ещё какоую гадость придумают
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21.12.2022 14:07 Відповісти
бо терористи ,живий щит
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21.12.2022 14:16 Відповісти
Люди хворі. Дадуть цукерок і навчать розповідати, що над ними знущалися в українській психлікарні. Прибіжуть воєнкори і рознесуть по *********!
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21.12.2022 15:35 Відповісти
У них критический недостаток умных людей. Вот зачем
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21.12.2022 16:17 Відповісти
Тю, да хоть в "Госдуму" пойдут от ЛДПР
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21.12.2022 17:15 Відповісти
Кацапи викрали майбутніх депутатів "госдумі" в їх розумінні.
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21.12.2022 14:05 Відповісти
"Настоящіх буйних мало, вот і нєту вожаков" (С)
Запарилися чиновників з Уралу привозити. Будуть кувати кадри з місцевих?
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21.12.2022 14:07 Відповісти
Ани сваіх не брасают.
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21.12.2022 14:17 Відповісти
Диверсантів готуватимуть. Хворим людям свої дебільні ідеї будуть впарювати.
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21.12.2022 14:26 Відповісти
Все іде по одній методі . В лікарні тепер великій воєнний об'єкт 100% . (в харківській обл. там були склади ) А далі як що наші його знешкодять , то буде матеріал для росіії24 . Самі лікарні були об'єктами посиленої охорони і переробляти нічого не треба .
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21.12.2022 14:27 Відповісти
Рашисти *****🐷 прикриваються💯 дітьми та хворими🤷‍♂️ з України на фронті ‼️🤬😠😡
Таке можуть лише терористи з московіі‼️
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21.12.2022 14:32 Відповісти
...из психушек. Не корректн
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21.12.2022 15:05 Відповісти
Настоящих буйных мало?
Вот и нету вожаков...
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21.12.2022 15:42 Відповісти
Это для того, что бы смешаться с реальными психами и откосить от суда.
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21.12.2022 18:26 Відповісти
А чого доброго можна чекати від москаля? Хіба сам закопає себе в землю...
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21.12.2022 23:28 Відповісти
 
 