Росіяни викрали пацієнтів з психлікарень Нової Каховки та Олешків. Відвезли на Арабатську стрілку
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Окупанти вивезли викрадених пацієнтів психіатричних лікарень Херсонщині на базі відпочинку на Арабатській стрілці.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Їх утримують на базі відпочинку "Геолог", яку росіяни захопили й обладнали там психлікарню. Більшість персоналу завезені з рф, але є й місцеві, хто погодився доглядати за пацієнтами", - йдеться у повідомленні.
В Центрі нацспротиву наголосили що такі дії окупантів є викраденням людей, які не можуть дати собі ради самостійно. Фактично пацієнтів утримують в заручниках.
У Спротиві нагадали, що росіяни також активно викрадають дітей з інтернатів для подальшого "всиновлення". Їх вивозять в віддалені райони РФ - до Ленінградської, Волгоградської, Новосибірської, Тюменської областей.
При цьому російська пропаганда використовує крадіжку дітей та пацієнтів як привід для створення емоційного фону, розповідаючи про "дітей, яких врятували від нацистів".
Будь ласка, зачекайте...
не зрозуміло...шось хитрує русня...щось мутить...
Запарилися чиновників з Уралу привозити. Будуть кувати кадри з місцевих?
Таке можуть лише терористи з московіі‼️
Вот и нету вожаков...