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Україна має повну інформацію про поставки Іраном дронів для РФ, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Україна повністю володіє інформацією щодо постачання Іраном дронів для РФ. Якщо Іран наважиться постачати Росії ракети, це стане ще одним викликом для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми маємо чітке розуміння, за даними нашої розвідки і розвідки наших партнерів, що відбувається з Іраном. Ми більш ніж впевнені, що це іранські дрони. Вони їх поставляли Російській Федерації, на жаль, це відбувається і сьогодні. І для нас це є великим викликом. Більш того, нам достеменно відомо, що Російська Федерація веде з Іраном перемовини про постачання іншого озброєння на територію Росії. З одного боку, ми маємо радіти, що Російська Федерація не має внутрішньої спроможності перемогти у цій війні без залучення інших країн, а з іншого боку, для нас це буде додатковий виклик, якщо Іран наважиться поставити Росії вже не тільки дрони, а й ракети", – наголосив Данілов.

Він додав, що українські військові вже навчилися відбивати атаки дронів, однак, на жаль, є і випадки, коли вони досягають своєї мети, і це є виклик для нашої країни.

Що стосується 50% руйнування української енергетичної системи, від якої потерпає цивільне населення, то, за словами Данілова, РФ як країна-терорист обрала саме такий шлях війни.

Також читайте: Росія планує надати Ірану передові військові компоненти в обмін на 300 дронів-камікадзе, - Воллес

"На жаль, вони не знімають з порядку денного дуже просте питання, яке вони ставлять - це знищення нас як нації. Я більше, ніж впевнений, що вони нічим не відрізняються від Гітлера, який був у минулому столітті. Це сучасний такий же режим, такий же Гітлер. Якщо той знищував євреїв, то цей каже: "Я хочу знищити українців", – зазначив Данілов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Данилов! А где политическая воля разорвать дипотношения с Ираном и вышвырнуть из страны тысячи вонючих торговцев- персов? Или ******* проще ?
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21.12.2022 14:34
+9
Переробити "Зеніти" та по іранських заводах
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21.12.2022 14:29
+6
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21.12.2022 14:36
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21.12.2022 14:27 Відповісти
Переробити "Зеніти" та по іранських заводах
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21.12.2022 14:29 Відповісти
Данилов! А где политическая воля разорвать дипотношения с Ираном и вышвырнуть из страны тысячи вонючих торговцев- персов? Или ******* проще ?
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21.12.2022 14:34 Відповісти
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21.12.2022 14:36 Відповісти
І шо?
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21.12.2022 14:37 Відповісти
Як вже ці говорячі голови задовбали, один трандьож і 0 роботи.
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21.12.2022 14:43 Відповісти
А по сбитому самолёту Ираном тоже всё знали? И что было потом? А потом два года уже кажись прошло или меньше чуть. Знать и действовать разные понятия.
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21.12.2022 14:48 Відповісти
Треба було виробляти свою зброю,а зараз домовляйтеся з друзями,бо мами з дітками,які виїхали з України не захочуть повертатись під авіаудари....життя цінніше...
Цивільне населення виявилось абсолютно не захищене!Тепер включайте свої мізки і робіть щось!
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21.12.2022 14:52 Відповісти
Я правильно зрозумів з вашого повідомлення, що тих вонючих пенісоносців взагалі не шкода, хай собі виздохнуть в холоді без світла під ракетними ударами?
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21.12.2022 15:17 Відповісти
Пенсіонери теж виїхали,хто хотів.
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21.12.2022 15:19 Відповісти
Неуважно прочитали
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21.12.2022 16:01 Відповісти
и шо? мой Кот тоже знает что в доме есть сало-мясо-колбаса-котлеты-сметана....
с той разницей что от меня он не ждет подвоха))) и обстрелов (даже тапком ))))
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21.12.2022 14:57 Відповісти
Доцільно попередити Іран, що місця виробництва, логістичні ланцюжки постачань БПЛА "Шахед 131/136" та компонент до них, незалежно від дислокації ,Україна вважає законними цілями для ракет "Топірець (Томагавк)". Це рішення може бути переглянуто у разі надання ООН результатів розслідування масованого застосування країнами - спонсорами тероризму іранських БПЛА"Шахед - 136/131" (Герань-1/2) по інфрастуктурі України.
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21.12.2022 15:00 Відповісти
І шо, шо ви зробите? Будете бомбити? Ви сусідню "бульбярню'' звідки регулярно прилітає не обстрілюєте у відповідь!
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21.12.2022 15:06 Відповісти
Уже робиться, проектувати БПЛА Ірану тепер важче: https://www.youtube.com/watch?v=a4zSXcPWM0k&ab_channel=%D0%9E%D0%9F%D0%9A%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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21.12.2022 15:11 Відповісти
"Сусідня бульбарня" не завжди сама краща ціль для ударів у відповідь. Боєкомплекти треба витрачати ефективно, бо їх не вистачає.
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21.12.2022 18:25 Відповісти
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21.12.2022 17:51 Відповісти
значит потому нам патриоты и дали. Бал. ракеты по ходу уже на пути в рашу
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21.12.2022 23:04 Відповісти
 
 