"Вагнерівці" збираються імітувати обстріл Білорусі з боку України, - Центр національного спротиву
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські найманці ПВК "Ліга", що входить до складу ПВК "Вагнер", прибули на кордон з Україною з метою підготовки провокації. Одним зі сценаріїв є обстріл території Білорусі нібито бійцями ЗСУ.
Про це з посиланням на місцеве підпілля повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) й прибули в район села Крупейкі (Лоєвський район, Гомельська область) для виконання завдань. В розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Групи посилені інженерними підрозділами", - йдеться у повідомленні.
В Центрі нагадали, що водночас Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району Гомельської області.
"Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито з боку ЗСУ", - зазначили в Центрі нацспротиву.
Там також уточнили, що йдеться про тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області, повідомляє ЦНС.
В Центрі національного спротиву зауважили, що "ГардСервіс" - не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо все одно нас звинуватять в обстрілі, чому б превентивно не розмісить цих ********? А заодно і по всім тим влагаліщам-аероговнодромам, з яких вилітають кинджалоносці!
Дідько б їх вхопив!
Тьху гидота картопляно-кацапська🤮
Треба іпануть так, щоб " аж коні ригали"
@eternalrailway
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5 год
"Вагнерівці" в Україні: на фронті воюють члени ПВК, затримання яких зірвалось у 2020 році"
Привіт головному патріоту України ермаку. І всіх дегенератів які лайкають "щирі" "проукраїнські" пости цього крота.
330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"
Буде як в приказці- не мала баба клопоту-купила порося...