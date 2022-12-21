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"Вагнерівці" збираються імітувати обстріл Білорусі з боку України, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вагнер,вагнера

Російські найманці ПВК "Ліга", що входить до складу ПВК "Вагнер", прибули на кордон з Україною з метою підготовки провокації. Одним зі сценаріїв є обстріл території Білорусі нібито бійцями ЗСУ.

Про це з посиланням на місцеве підпілля повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) й прибули в район села Крупейкі (Лоєвський район, Гомельська область) для виконання завдань. В розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Групи посилені інженерними підрозділами", - йдеться у повідомленні.

В Центрі нагадали, що водночас Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району Гомельської області.

"Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито з боку ЗСУ", - зазначили в Центрі нацспротиву.

Читайте: Білорусь обмежила доступ до трьох районів, які межують з Україною

Там також уточнили, що йдеться про тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області, повідомляє ЦНС.

В Центрі національного спротиву зауважили, що "ГардСервіс" - не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

Також дивіться: На фронті воюють члени ПВК "Вагнер", затримання яких зірвалось у 2020 році, - розслідування. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Стидоба.
Якщо все одно нас звинуватять в обстрілі, чому б превентивно не розмісить цих ********? А заодно і по всім тим влагаліщам-аероговнодромам, з яких вилітають кинджалоносці!
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21.12.2022 14:49
+18
Казус Бульбы!!!
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21.12.2022 14:46
+17
Какие идиоты... 21 век на дворе, а они в 1939 застряли...
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21.12.2022 15:02
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Казус Бульбы!!!
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21.12.2022 14:46 Відповісти
Стидоба.
Якщо все одно нас звинуватять в обстрілі, чому б превентивно не розмісить цих ********? А заодно і по всім тим влагаліщам-аероговнодромам, з яких вилітають кинджалоносці!
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21.12.2022 14:49 Відповісти
тільки вчора про це думав....все....кінчай бодягу, один хрін...суки
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21.12.2022 14:52 Відповісти
Зелені на це не підуть. Це ж не шашлики їсти.
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21.12.2022 15:46 Відповісти
Зеля не для того аідмазував Лукашенко в убивстві Шеремета, щоб звоа
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21.12.2022 21:26 Відповісти
Щоб зараз піти на це.
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21.12.2022 21:27 Відповісти
я батька пiде некоммерческий проект группы авторов, каждый из которых - безусловный эксперт в своей области: политологии, правоведении, финансовой сфере, .
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22.12.2022 04:46 Відповісти
Підтримую вашу думку набридло ниття як нападуть відібьємся пора бить на випередженя вже давно напали.
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21.12.2022 14:57 Відповісти
Нехай по мацквє іпануть.. точно "поведемся" що це ми..
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21.12.2022 14:50 Відповісти
Гляйвиць по мокшанськи? Чи по бульбостанськи?
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21.12.2022 14:53 Відповісти
Скоріше село Майніла, 1939 рік, фінсько-сов'єтський кордон. Арта по "прикордонній заставі"...
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21.12.2022 15:25 Відповісти
От блін "провокація".Тих бульбашів треба було місити після перших від них прильотів! Але ж ні-"ми жє нє агрєсарі"!
Дідько б їх вхопив!
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21.12.2022 15:02 Відповісти
Какие идиоты... 21 век на дворе, а они в 1939 застряли...
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21.12.2022 15:02 Відповісти
Да,здулися "деруни". Їх іруть в різних позах, а "картопляники" **********.
Тьху гидота картопляно-кацапська🤮
Треба іпануть так, щоб " аж коні ригали"
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21.12.2022 15:04 Відповісти
Ну що ж, якщо вам так сильно чешеться, тоді ЗСУ вийдуть на москву з білорусі
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21.12.2022 15:14 Відповісти
Спокійно! Резніков не бачить формування ударного угруповання. "Станом на сьогодні такого ударного угруповання не сформовано", - акцентує Резніков. Джерело: https://censor.net/ua/n3388177
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21.12.2022 15:29 Відповісти
Почитай що воно на початку року бачило , бо судячи з дій , то теж тільки мир в очах ***** (( Може пора до офтальмолога збігати , діоптрії підкоригувати ?
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21.12.2022 16:40 Відповісти
Eto kartinka dlia svojej publiki.Pust oni nezabyvajet sto Himarsami mozno streliat i po teritoriji Belorus jesli sto.Zdes zapreta netu
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21.12.2022 15:30 Відповісти
А Зе на другой континент поехал.И всем об этом объявил.Как бы в его отсутствие не подсуетились некоторые...
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21.12.2022 15:52 Відповісти
Бажано щоб у разі чого він залишився там , де ви сьогодні ; Україні від цього тільки краще буде , головне тільки щоб у разі такого розвитку подій ті щоденні мільйони , що на його утримання з бюджету ідуть , на зброю пустили , а не далі на нього витрачали !
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21.12.2022 16:44 Відповісти
Потом Зе скажет-"не виновата я".дома не был.
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21.12.2022 15:53 Відповісти
Видайте їм на рило по одному магазину,бо якщо більше відстрілюють то бульбоармію тільки за уралом і догонять.
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21.12.2022 15:56 Відповісти
Амінь ! ((
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21.12.2022 16:45 Відповісти
А для чого чекати ЗСУ?(Імітація буде безрезультатною щодо втрат,але розголосу буде((тому краще превентивно в..їб..ти й по вагнеріацях впершу чергу.
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21.12.2022 16:07 Відповісти
Herman Aksom

@eternalrailway

·

5 год

"Вагнерівці" в Україні: на фронті воюють члени ПВК, затримання яких зірвалось у 2020 році"

Привіт головному патріоту України ермаку. І всіх дегенератів які лайкають "щирі" "проукраїнські" пости цього крота.
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21.12.2022 17:18 Відповісти
Та нехай ! нам залишиться тільки добити !
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21.12.2022 17:40 Відповісти
а кому цей цирк
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21.12.2022 17:50 Відповісти
Пригадайте, скільки аналогічних новин було навесні та влітку?
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21.12.2022 18:22 Відповісти
Мелко... Если бы они Путлера грохнули, или на крайняк - Кремль уложили на грунт - вот это была бы провокация!
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21.12.2022 18:30 Відповісти
Як колись Вова Зе врятував Прігожина і його вагнер від міжнародного судилища - памятаємо про це
330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"
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21.12.2022 21:29 Відповісти
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21.12.2022 21:32 Відповісти
😆 😄 😆 😄



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21.12.2022 21:39 Відповісти
Єдине що дивує, то чому Аваков ще не в розшуку? Невже до нього питань нема стосовно "реформи поліції" в результаті якої ми бачимо стільки зрадників?.
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21.12.2022 23:37 Відповісти
Недарма улюблений співак авакова це Елтон Джон - Аваков вміє ублажати любу владу і підстраюватися під неї.
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22.12.2022 00:20 Відповісти
- бульбафюреру харакири не мешает сделать. ну так, тоже для реалистичности
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21.12.2022 22:54 Відповісти
Та нехай, пацани вже давно сидять та чекають, щоб той понос заворушився...
Буде як в приказці- не мала баба клопоту-купила порося...
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21.12.2022 23:33 Відповісти
 
 