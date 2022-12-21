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опитування (1405) Чернігів (584) Атрошенко (88)

Мешканці Чернігова підтримали мера Атрошенка та виступили проти усунення його з посади, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

атрошенко

Роботою мера Чернігова Владислава Атрошенка задоволені понад 80% містян. Чернігівці виступають проти рішення суду призупинити його повноваження на рік та вважають це тиском на місцеву владу.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

"83% чернігівчан задоволені роботою мера Атрошенка, 11% - не задоволені, 6% не змогли дати йому оцінку", - йдеться у дослідженні.

Так само, більшість чернігівцв виступає проти призупинення повноважень міського голови та створення у місті ВЦА.

"Дві третини негативно ставляться до ідеї створення у місті Чернігові військово-цивільної адміністрації та призупинення повноважень міського голови та міської ради на час дії воєнного стану в Україні. Підтримують таку ініціативу – 18%", - зазначає "Рейтинг".

Читайте: Мер Чернігова Атрошенко заявив, що за ним стежать

Мешканці міста обізнані у подіях, які розгортаються навколо міського голови Владислава Атрошенко, та виступають за те, щоб він залишився на посаді. Понад 60% містян вважають, що на місцеву владу чиниться тиск.

"71% опитаних добре знають про рішення Яворівського районного суду, згідно з яким мера Чернігова Владислава Атрошенка на рік позбавили права обіймати посаду міського голови. 22% – щось чули про це. 73% чернігівчан не підтримують таке судове рішення, лише 14% – підтримують. 62% переконані, що таке рішення суду є тиском на місцеву владу, 18% вважають, що це є боротьбою з корупцією", - зазначили соціологи "Рейтингу".

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Мешканці Чернігова підтримали мера Атрошенка та виступили проти усунення його з посади, - опитування 01
Мешканці Чернігова підтримали мера Атрошенка та виступили проти усунення його з посади, - опитування 02
Мешканці Чернігова підтримали мера Атрошенка та виступили проти усунення його з посади, - опитування 03
Мешканці Чернігова підтримали мера Атрошенка та виступили проти усунення його з посади, - опитування 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Чернігівчани мокнули у лайно клоунів
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21.12.2022 15:12
+21
Зе влада - шах і мат
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21.12.2022 15:03
+19
зе влада ненавидить українців ще більше чим мера Атрошенка.
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21.12.2022 15:13
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Зе влада - шах і мат
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21.12.2022 15:03 Відповісти
Чернігівчани мокнули у лайно клоунів
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21.12.2022 15:12 Відповісти
Ми чернігівці. Хоч пишіть правильно. І не підтримуємо НІКОГО в цій історії. Тут обидві сторони погані. Схоже, що ваші знання про Чернігів дорівнюють нулю.
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03.01.2023 17:52 Відповісти
зе влада ненавидить українців ще більше чим мера Атрошенка.
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21.12.2022 15:13 Відповісти
Треба розуміти що Атрошенко для чергігівців- просто менше з двох зол.
Він посуті робив аналог 'великого крадівництва' ще до того як це почали ообити ЗЕлені. Але він при цьому більше робив для міста тому населенню Ок. А ЗЕлені крадуть бездумно, навіть дороги нові роблять не там де це було б критично зробити.
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21.12.2022 18:57 Відповісти
Не треба тут писати дурню від імені чернігівців
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21.12.2022 19:04 Відповісти
"при цьому більше робив для міста " - даже не смешно как-то, Пабло Эскобар тоже много чого "робив"
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22.12.2022 09:25 Відповісти
Неправда. Чернігівці в цій історії не підтримують нікого. Не брешіть. Знову переконуюся в тому, що те, як живе моє місто насправді - не знає ніхто.
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03.01.2023 17:51 Відповісти
Війна показала що таке зелена влада і що вона зробила
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21.12.2022 15:14 Відповісти
Пора остановить произвол Банковой и "зеленых" гнид
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21.12.2022 15:47 Відповісти
Зато меру Мелітополя - орден .....
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21.12.2022 15:55 Відповісти
Від Зеля чи від Путлера ?
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21.12.2022 16:45 Відповісти
Всем уже понятно что во время войны кто то из опы решает свои шкурные интересы.
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21.12.2022 16:27 Відповісти
ох уж эти заказный "опитування" - в рашке у пути тоже 80 процев поддержки
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21.12.2022 16:34 Відповісти
Заказані опитування, лише опудало зелене проводить.
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21.12.2022 17:56 Відповісти
а ти звідки сам, щоб таке стверджувати?
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21.12.2022 18:10 Відповісти
в отличии от тебя из Чернигова
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22.12.2022 09:19 Відповісти
як в народі називають парк біля пивзаводу "десна"?
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22.12.2022 20:39 Відповісти
какой может быть парк в промзоне??? ну разве что для какого-нить лыгана после работы пара деревьев
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23.12.2022 11:41 Відповісти
пнх, тврь п3длива кончена
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23.12.2022 13:28 Відповісти
"шановний" , вы по-себе всех не судите p.s. следи за языком
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23.12.2022 14:39 Відповісти
пнх, пот*роча
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23.12.2022 17:08 Відповісти
я не могу - там тобой давно все занято
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02.01.2023 11:14 Відповісти
узкоязикий=узкомислячий
парашею тхне 🤮
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02.01.2023 12:13 Відповісти
Ні, я звичайно розумію, що тут майже всі ******* гетьмана та не ******* Зе, але чого тут очікують?

Чернігівці виступають проти рішення суду... ну то оскаржуйте ... в апеляції. Президент нен апеляційний суд, чи тут хочуть, щоб вся влада була у Зе ? Щоб він вершив правосуддя замість судів чи до чого ви ведете? )))

А в Києві введено військову адміністрацію і нічого так. Не бачу проблеми. А якщо 5 % не довірятиме ЗСУ , чи 95 (у що я не вірю, але я не знаю, хто робив це опитування, хто рахував... )то що, може і ЗСУ виведемо з Чернігова? Поки що я довіряю ЗСУ, та, відповідно військовій адміністрації. Мирного дня!
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21.12.2022 16:37 Відповісти
хай оскаржують одразу у судді Вовка
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21.12.2022 19:31 Відповісти
Зе-опи самі провокують людей, що б потім почати вішати ярлики колоборантів, не згідними з їхніми рішеннями, і по що війна,
їм все на часі....
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21.12.2022 16:49 Відповісти
На того львівського суддю треба відкрити кримінальну справу за неправомірне рішення .
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21.12.2022 17:36 Відповісти
Голови запорізької та дніпропетровської ОВА "прославились" розкраданням бюджетних коштів і гуманітарної допомоги. Дєрьмак торгівлею посадами, татаров розправами над майданівцями та хабарництвом, тимошонка кірюша збагаченням на крові. Але ці виплядки цілковито влаштовують зеленого гівнюка і яворівських свиней в мантіях!
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21.12.2022 18:04 Відповісти
у нас зелений Чаус також приватні склади "бомбив"
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21.12.2022 18:13 Відповісти
В Чернігові теж гуманітарка по складах гнила поки мешканці в оточенні голодували
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21.12.2022 18:59 Відповісти
Потрібно виконувати рішеня суду, або подати апеляцію, а не скавчати та волати
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21.12.2022 18:06 Відповісти
в суді сам був? Суд дозволяє в людей красти зарплату до копійки і не дозволяє робити апеляцію! То був суддя Бечко з Чернігова
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22.12.2022 00:20 Відповісти
Давйте чернігівці! Якщо зелена наволоч обломиться це буде прецедент.
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21.12.2022 19:29 Відповісти
Єдиний вихід- направити на копання шанців в Бахмуті весь Яворівський суд (в повному складі) на додаток всіх наймитів, які рахують себе Зе-владою, та застосувати до них новітній закон стосовно невиконанню наказів , який вони прийняли!
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21.12.2022 23:46 Відповісти
p.s судя по-комментам, любит наш нарід верить всему что на заборах понаписанно
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22.12.2022 09:22 Відповісти
А Ви читали рішеня суду , чи просто звикли пердіти губами?
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22.12.2022 09:54 Відповісти
Ну по-перше, ми такі чернігівці, як би кому не хотілося. По-друге, опитування АБСОЛЮТНО маніпулятивне і замовне. Бо в цій історії чернігівці не підтримують НІКОГО. В З А Г А Л І. Тому, топ-коментаторам варто прикрутити свій вентиль борзоти.
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03.01.2023 17:49 Відповісти
 
 