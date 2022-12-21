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Російська ППО збила в Запорізькій області власний ударний гвинтокрил Ка-52. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ка,гелікоптер,вертоліт

20 грудня ППО росіян збила в Запорізькій області власний ударний гелікоптер Ка-52.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Першими про збиття повідомили самі російські пропагандисти. Один з їхніх каналів написав, що нещодавно у Запорізькій області самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" "успішно приземлив" повітряний об'єкт у нічний час.

Збитою ціллю виявився ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор" окупаційної армії.

У Страткомі ЗСУ підтвердили цю інформацію. Також повідомлення перепостили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Дивіться: "Це схоже на полювання". Командир взводу ЗСУ розповів про роботу української аеророзвідки. ВIДЕО

Російська ППО збила в Запорізькій області власний ударний гвинтокрил Ка-52 01
Російська ППО збила в Запорізькій області власний ударний гвинтокрил Ка-52 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+58
ну от, а казали, що "панцир" лайно! працює ж!
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21.12.2022 15:47
+57
маладцы русофашисты)))
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21.12.2022 15:49
+49
Ай малацццца, премію Дарвіна оператору кацапського ЗРК в студію Ги-ги-ги Ржунімагускацаполаптєщіхлєбатєля
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21.12.2022 15:46
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Ай малацццца, премію Дарвіна оператору кацапського ЗРК в студію Ги-ги-ги Ржунімагускацаполаптєщіхлєбатєля
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21.12.2022 15:46 Відповісти
ну от, а казали, що "панцир" лайно! працює ж!
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21.12.2022 15:47 Відповісти
Кацапи бьют сваіх а чужиє іх всьо равно нє баяцца...
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21.12.2022 15:48 Відповісти
А кому сейчас легко?
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21.12.2022 15:55 Відповісти
автогол ))) бувает))) давайте ешшо!!!
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21.12.2022 15:48 Відповісти
маладцы русофашисты)))
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21.12.2022 15:49 Відповісти
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21.12.2022 19:10 Відповісти
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21.12.2022 15:52 Відповісти
френдлифайер ))) работайте, братья )))
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21.12.2022 15:52 Відповісти
Собутильники "алігаторів" просто зобов'яні нанести удари у відповідь по всяким панцирям,інакше вони перші вас переб'ють.
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21.12.2022 15:53 Відповісти
надо павтаріть
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21.12.2022 15:54 Відповісти
этавамзапацанофф )))
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21.12.2022 15:54 Відповісти
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21.12.2022 15:56 Відповісти
Вот милый мой уехал, не вернется, уехал он, как видно, навсегда.
В Москву он больше не вернется, оставил только карточку свою.
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21.12.2022 15:58 Відповісти
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21.12.2022 15:58 Відповісти
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21.12.2022 16:02 Відповісти
Гениально Где это?
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21.12.2022 16:09 Відповісти
Этот памятник уже снесли. Стоял в Киеве.
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21.12.2022 16:32 Відповісти
Фотошоп...
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21.12.2022 17:12 Відповісти
Памятник стоял на бывшей площади Дзержинского.
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21.12.2022 19:54 Відповісти
Зараз Либідська площа.
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21.12.2022 20:02 Відповісти
Так. На Либідській. Але тут його відфотошопили.
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21.12.2022 21:15 Відповісти
Это что, серьёзно, что-ли? )
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21.12.2022 16:14 Відповісти
Фотомонтаж. Обличчя - взято з реального пам'ятника чекістам в Києві (знесено 2016 року), а нижня частина - невідомо
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21.12.2022 16:38 Відповісти
А як живi..))
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21.12.2022 18:25 Відповісти
А запах до сих пор.
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21.12.2022 19:55 Відповісти
Экипаж летающего крокодила задолжал операторам панциря ящик самогона. И не отдали.
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21.12.2022 16:07 Відповісти
Вот ведь могут, если захотят
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21.12.2022 16:07 Відповісти
Якщо вони мають мету повбивати один одного та знищити всю свою зброю, нехай собі знищать напараші та не суються в Україну.
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21.12.2022 16:07 Відповісти
Сьогодні Січеславські десантники збили кацапський штурмовик Су-25.
Молодці.
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21.12.2022 16:08 Відповісти
Це як у футболі - гол все одно зараховується.
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21.12.2022 16:08 Відповісти
кацапи хочуть ще збільшити цифри знищеної рашистської техніки.
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21.12.2022 16:11 Відповісти
"Кракадили нє лєтают"!
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21.12.2022 16:18 Відповісти
Літають. Тільки низенько-низенько.
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21.12.2022 16:40 Відповісти
Правильным путем идете, козломордые репоеды. Главное не останавливайтесь, как грыцца, бей своих, чтобы чужие смеялись.
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21.12.2022 16:19 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Talzak/status/1605077682122792967
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21.12.2022 16:32 Відповісти
Пилоты здохли я надеюсь.
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21.12.2022 16:32 Відповісти
Hi (((
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21.12.2022 16:56 Відповісти
Свои, не свои - главное, что попали. Всех наградить. 2 раза.
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21.12.2022 16:33 Відповісти
Умеют когда надо. Ещё и медальку получат за сбитый вертолёт. Так держать. Главное не останавливаться. В россии этого дерьма ещё много.
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21.12.2022 16:35 Відповісти
Своих не сбиваем!
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21.12.2022 17:03 Відповісти
Ну вот могут же, когда хотят ))))
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21.12.2022 17:05 Відповісти
Плоти отримали квитки на концерт до Кобздона?
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21.12.2022 17:05 Відповісти
Зав кафедрой в нашем универе, на экзаменах любил спрашивать: "Может ли крокодил, делать сальто?" Вот и ответ
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21.12.2022 17:25 Відповісти
Только крутоє пікє.
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21.12.2022 17:45 Відповісти
а ведь с Хйлом тоже так же может быть, почему нет? или там патронов не выдают?
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21.12.2022 17:26 Відповісти
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21.12.2022 18:32 Відповісти
за байпас, за 88LED
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21.12.2022 18:36 Відповісти
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21.12.2022 21:47 Відповісти
вот це я розумію,спеціалісти високого готунку,продовжуйте товарищі в томуж дусі.
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21.12.2022 21:47 Відповісти
 
 