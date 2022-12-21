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Російська ППО збила в Запорізькій області власний ударний гвинтокрил Ка-52. ФОТО
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20 грудня ППО росіян збила в Запорізькій області власний ударний гелікоптер Ка-52.
Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Першими про збиття повідомили самі російські пропагандисти. Один з їхніх каналів написав, що нещодавно у Запорізькій області самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" "успішно приземлив" повітряний об'єкт у нічний час.
Збитою ціллю виявився ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор" окупаційної армії.
У Страткомі ЗСУ підтвердили цю інформацію. Також повідомлення перепостили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Топ коментарі
+58 ьля
показати весь коментар21.12.2022 15:47
+57 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар21.12.2022 15:49
+49 Pavlik Morozov 606ce595
показати весь коментар21.12.2022 15:46
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В Москву он больше не вернется, оставил только карточку свою.
Молодці.