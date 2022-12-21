Росія хоче збільшити армію до 1,5 млн. Для цього підвищують вік призову і кількість контрактників
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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців. Він розповів про плани підвищити граничний вік призову та збільшити кількість контрактників в РФ.
Про це Шойгу сказав під час виступу на колегії Міноборони Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
За словами міністра оборони РФ, чисельність Збройних сил РФ необхідно довести до 1,5 млн військовослужбовців. Він уточнив, що 670 тисяч із цих півтора мільйона мають становити контрактники.
Шойгу додав, що в Росії планують поетапно збільшити вік призову громадян на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний - підвищити до 30 років.
Шойгу доручив до кінця року довести кількість контрактників до 521 тис. з урахуванням заміни в угрупованнях мобілізованих і комплектування нових формувань. Президент РФ Володимир Путін заявив, що згоден із пропозиціями Шойгу щодо "подальших структурних змін у Збройних силах РФ".
Нагадаємо, в серпні Путін встановив штатну чисельність Збройних сил Росії у кількості 2 млн 39 тисяч 758 осіб, з яких 1 млн 150 тисяч 628 - військові.
Будь ласка, зачекайте...
Ну то все відступ від теми , для того щоб убити десяток кацапів з мосінками комусь із українців доведеться пожертвувати власним життям ..... ти особисто коли ідеш кацапів із мосінками мочить , аніка -воїн , готовий їх степами України без уніформи поганяти ?
Правда в тому, що "граничний розмір" взагалі ні про що. В Україні розмір "сектору оборони" - "біля 1 мільйону осіб". І що? На передку реально десь біля 120'000. Всі інші - обслуга, навчання, забезпечення, ротації, блокпости ТРО, поліція, прикордонники, охорона всіх об'єктів...
В засрашці "всіх об'єктів" - на порядки більше. Будьте певні - 90% цього "збільшення армії" піде на доукомплектацію охоронних підрозділів. Бо ЗСУ почало лупити в бази типу Енгельса під Саратовом. А це означає - високу ймовірність роботи ДРГ. Отже - будуть насичувати "місцеву охорону" в полосі "2000 км від України" в першу чергу. А на фронт, реально, будуть гнати те, що їм вдається хоч якось навчати в системі призову. А чого і як там навчають - ми з 24 лютого бачимо.
Тож ЯКІСНОЇ зміни, та й великої кількісної, на фронті не слід. Просто реально немає чим їх озброювати, окрім калашів...
Мій батько воював з 1942 (різниця в нас більше 40 років) . Так ось - на фронті абсолютно уся їжа була американського походження . Й м"ясно це усім відомо . Але борошно (не зерно а саме борошно) усе було американська . Усі каши були теж з "НЕрадянських" круп . Про це усі софкоїди завжди замалкували . Тепер про порох й набої -- як потім в архівах з"ясувалося , теж сраліниський режим вироблял не більше 10% від того, чим вони воювали . Паливо - теж було на 50% звіти , бо значна частина нафтаперегоних заводів були під окупацією . А йще дуже важливо , що янки йще перебудували свої заводи під виробництво запчастин для софкової техніки . Увесь поворотний механізм знаменитою Т-34 вироблявся саме в США . Я вже не кажу про станки , з яких 90% були нерадянського походження ... Я вже не кажу про легку промисловість -- то є одяг для армії . Там до 80% усе було несАфєцькага походження !
P/S. Погоджуся з тими експертами які зауважують ,що мовляв Т-34 не був крайщим зразком танків .
Але інші кажуть , що "Тигри" а особливо "Королевські" були навіть кращі за ІСі ... але , але , але увага софок їх за ту війну "виробив" 75 тисяч . А "Тигрів" у наці було лише 2 тисячи й йще "Пантер" десь так 3 тисяч . Та й уся "панцир-груп" не наліковувала у Вермахта більше 8 тисяч .
А сраліністи мали в "бронєтанкових вАйсках" більше 90 тисяч одиниць й усе це виробленно за переважною допомогою США !
Єдиний парітет , який був саме у сраліна то було гарматне м"ясо . Але , що воно в першу ж ніч перед боєм не замерзло як цуценятко під парканом янки виробляли бавовну й інші тканини !
Єдине , що
Так софкоїди захопили ту ж Польшу , Чехословакію ... усі балтійскі держави ...
Але давайте порівняймо з владою наци . Вони ліквідували Польшу як державу . Чехословатчину .
Українці тільки об"явили про свою державність як наци усе керівнцтво відправило у концтабор .
Ніяких держав й навіть республік національних нацисти не планували . Усе вони називали райхом . Й головна причина війни й захопленнь була ліквідація цілих націй . Слов"ян й навіть романські народи вони рахували второсортними й пропонувалося залишити лише неосвітчених -- інших ліквідувати .
Сралінський режим с точки зору національної свідомості аж ніяк не був гірший за нацисткий .
Я він залишив Польшу полякам (керівникам , хоч й червонодупим) , Чехословатчину чехам й словакам . Умгарію умгарам , Румунію румунам . Й навіть в межах "країни софкоїдів" були національні республіки , хоч й бутафорські . Але Шелест й Кравчук (українці свідомі) якось теж протерлися до влади . Й саме національні республіки стали грунтом для незалежності .
В режимі нацистів ніякого шляху до самовизначення когось іншого крім дойче не могло існувати аж ніяк . Й в разі гіпотетичної перемоги 3-го райху бесперечно були б потім поглинуті й інші "союзникі" фюрера . Ну може Беніто він не чепав би й Франка залякався . Але Умгарія , Болгарія й особливо Румунія були б захопленні по сценерію аншлюза за 5 днів !
У усе б було Дойче -- абсолютно усе !
Тому Ви плутаєте ідеалогічний грунт диктаторського режиму в яких було закладен класова діскрімінація й геноцид з дискрімінацією суто на етнічному грунті й примітиву расової теорії . Ви плутаєте особливі збочені уявлення сраліна , його природний расизм й мізантропію з теорією , яку він збочив до рівня фетіша таких же ж як він збоченців - Івана четвертого й Петра Першого . Так я й сам стверджую , що 8 млн. українців , що померли від Голодомору аж ніяк не тепло від того , що Сралін був садистом , шовіністом й збоченцєм , а ні справжнім соціал-демократом , хоча й вийшли комуняки з більшовиків , а більшовики цілих 25 років називали себе СДРПб -- тобто соціал-демократами . Ті ж самі соціал-демократи в Шведції були безперервно при владі з 1937 по 1998 рік (61 рік) . Й зараз вони при владі . Соціал-демократи сбудували в Шведції міні-едем . Там навіть до злочинців відносятся толерантно й не генерують ненависть один до іншого . Тобто тіж самі соціал-демократи (як ідеалогія) на європейському класичному грунті збудували супер-дупер- гуманістичний державний устрій . А в тому ж самому Камбоджі знищили усе міське населення . Так що , збоченці бувають йще й такими ... (гіршими за Сраліна) .
Й ідея зкорочення соціальної нерівності сама по собі не носить ніяких людожерських принципів . Вони (людожери) з"являються лише там де комунізм вступає в резонанс в збоченність прихильників й збоченність національних особистостей . В Московії був шовінізм . А в Кампучії владу захопили селяни-комуняки , які люто ненавиділи усі міста , інтелігенцію особисто . Якщо той же Бокасо раптом би виявився ліваком , то в його виконанні б комунізм був би з рітуальним пожиранням класових ворогів .
Півторюю - Сралін був захопленний шовінізмом . Светлана Алілуєва стверджувала , що батько її був відвертим антисемітом й призирливо ставився до грузинської інтелігенцію . Ась українофобом він був дуже латентним й через певні обставини й саме ті обставини стали першопричиною , що від організував Голодомор . В першу чергу через те , що україїнське село ніяк не вписувалося в комуняцьки схеми "класових відносин" -- там абсолютно не існувало "бідноти" й "злиднів" як класу . Не було п"яниць , не було ледащо . Майже усі стали заможніми після НЕПа . Бо до жовтневого заколоту єдине джерело класової нерівності в Україні була наявність панства як класа .
Як тільки Члєнін роздав панську землю селянам вони миттєво усі в Україні стали заможніми . Який їм нахер був потрібен колгосп ?!
А в Сраліна йще з 1919 року була особиста образа на українців . До речі , що до чеченців , кримли , турків месхітинців сралін встиг зробити геноцид через примусову депортаці , а ось до євреїв дуже своєчастно зконав . Але теж готував . До речі євреї були в поздні радянськи часи єдиною національністю через яку чорнодупа влада ніколи не соромилася демонструвати відверте й відкрите порушення своїх же ж принципів т.з. інтернаціоналізма . Причому , це росповсюджувалось навіть на дітей .
А ось українофобія у КПРС була латентна й виключно не на рівні національної ідентичності , а на рівні культурно-ідеалогічної . Тобто , поки ти Ротару , чи Бондарчук - тебе обожнюють , бо ти визнаєшь московита "старшим братом" . А ось до "українських націоналістів" (комедно було називати ліваків Левко Лук"яненка чи Василя Стуса - "націоналістами") було справжне людожерство . Бо інших дісидентів когось навіть висилали за кордон . Броцького на рік умовно посадили , а "націоналістів" українців саджали на десятиріччя й по кілька раз й Стуса та Марченка закатували до смерті вже в часи Горбачова ... Але моя думка -- це вони з переляку . Бо українці то не кримли чи євреї . То 50 млн. населення й свого часу навіть в Гулазі колишні УПІвці поставили на коліна "еліту" криміналітету . Й їх (московитів) латентна (а зара вже й відкрита) українофобія це жах грішника до того , хто долею призначенний карати грішника "на страшному суді" . Українці це саме той народ який остаточно й беззворотньо поховає їх шовінізм й т.з. "рюзззззкий мір" . Вони на півсвідомому рівні це відчувають й тому так бісяться . Й чим близче до їх останньої точки , тім вони більше скаженіють !
Розумієте , шановний , свого часу друзі з академічного середовища мене переконували захищати дісер на тем порівняння тоталітарних режимів , злочинів , теорій й практик . Нацистів я вивчав особливо ретельно , різні матеріали . Інші мене звинувачували за висловлення мої що по практиці , а не по теорії сралінський режим був більш кривавим навіть за нацистів . Особливо по крітерію ставлення до властних громадян . Тобто до етнічних дойче гітлеровці були навіть не зовсім тоталітарним режимом . Й саме тому на Гітлера було 7 замахів (а на сраліна - 0) . Наци до "арійців" були настільки толерантними , що навіть Ернста Тельмана -- лідера КПГ вони стратили лише в квітні 1945 року . Тобто він сидів у концтаборі для віп-персон майже 11 років . Бо він за їх теорією був арійцєм ... тобто представником висшої раси , а раса за їх ідеалогією була висша за будь які переконання . Й тому , вбивши до 500 тисяч дітей ідуєїв й ромів вони головного комуняку Дойча Тельмана не страчували . Тобто те , що комуняки завди стверджували , що мовля будь де нацисти в першу чергу розтрілювали комуняк й євреїв -- повна брехня . Власов теж був комунякою .
Один з керівників "Валькірії" генерал (й барон) фон-Трескофф майже відверто призирливо ставився до Гітлера й вів постійні розмови з критикою ідей фюрера . А Сралін міг ростріляти на те , що хтось там недостатньо щиро й довго апладував на з"їзді .
Але якщо брати джерела нацизму й комуняцтва й порівнювали . То усе різне . Тобто з точки зору теорії ("Майн кампф") , то практика була спочатку в рази більш гуманою , ніж програма . Та йще "ліберали на місцях" - той же гауляйтер в Білорусі вселяко саботував "програму" по відправці євреїв в контабори смерті . Десь якись піхотний полковник попередив квартирантів , що за ним йде "зондер-команда" й требо ховатися . Хтось з родини пасторів теж був за Германію, але як христ"янин -- зрозуміло ... Десь до речі (як потім з"ясувалось британський агент) адмірал Канарис проводив колаборацію з УПА не повідомивши про свої обіцянки лідерам УПА свого боса -- Гітлера . Де потім увесь уряд Стецька опинився ?! Але може іншим вдалося переконати й Гітлера на колаборацію (тимчасову - розумово) зі слов"янами Львіва (й Галичини в цілому) . Але програма наци на перспектуву є відомою й ніяке майбутнє покоління слов"ян в їх програмі не пропонувалось вчити більші ніж до 5-го класу . Ніякої висшої освіти , за дребне порушення -- рабство . Й Гітлер доводив , що з кожним роком він наближався повного слідування своїм програмним положенням . А вони по суті були людожерські . Й тому ніякої "зливи" уявити собі в межах переможного нацисткого режиму уявити собі неїмовірно .
Й тим більш -- "перебудови" й "гласності" . Бо є джерела й тому комуняцкий режим завжди схильний для лібералізації -- тобто наближення реальності до гуманістичних декларацій й режим такий й був сдібен самоліквідуватися .
А ось щирий нацист відкриває своє джерело й що він бачить ? Що дійсність не достаньо людожерська до ідеалів джерела . Требо йще більше знищити низчих рас , більше призначити низшими расами . Требо йще тим слов"янам заборонити навіть народні пісні співати . Требо для їх інший одяг . Требо їм заборонити вільно вступати в шлюби . Тільки по рекомендації гауляйтера ...
хремль хоче сховати свої ЗЛОЧІНИ ? Нехай світ дивиться на їх перші 100 000
Но оленевод-чурка и кэгэбэшный шнырь сопромат и металловедение не учили.....
дезертиріврозумних кацапів там буде відсотків немало. сундукавтомат мертвеца"?
"Сим победиши", да?
Правда?
Или закупите трехлинеек в Зимбабве?
і не знає що їх там півтора мільярда
а в оркостані 140 лямів
І як, вже вишикувалася черга охочих?
Настрої в раші такі,що ***** незабаром порвуть на колорадську стрічку
"- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал сто тысяч
Отличных лохов?
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких лохов!"