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Росія хоче збільшити армію до 1,5 млн. Для цього підвищують вік призову і кількість контрактників

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців. Він розповів про плани підвищити граничний вік призову та збільшити кількість контрактників в РФ.

Про це Шойгу сказав під час виступу на колегії Міноборони Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

За словами міністра оборони РФ, чисельність Збройних сил РФ необхідно довести до 1,5 млн військовослужбовців. Він уточнив, що 670 тисяч із цих півтора мільйона мають становити контрактники.

Шойгу додав, що в Росії планують поетапно збільшити вік призову громадян на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний - підвищити до 30 років.

Читайте: Шойгу натякнув про новий наступ на Україну

Шойгу доручив до кінця року довести кількість контрактників до 521 тис. з урахуванням заміни в угрупованнях мобілізованих і комплектування нових формувань. Президент РФ Володимир Путін заявив, що згоден із пропозиціями Шойгу щодо "подальших структурних змін у Збройних силах РФ".

Нагадаємо, в серпні Путін встановив штатну чисельність Збройних сил Росії у кількості 2 млн 39 тисяч 758 осіб, з яких 1 млн 150 тисяч 628 - військові.

Також читайте: Російська ППО збила в Запорізькій області власний ударний гвинтокрил Ка-52. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
От в чому між нами і різниця .. . Кацапи хочуть більше - м'яса , а ЗСУ хочуть більше - Хаймарсів , авівції , танків , ракет , артилерії , снарядів і т.д. .
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21.12.2022 16:50
+24
а озброювати вони цих вояк чим будуть ??? карабінами мосіна розробки кінця XIX сторіччя ??? а одягати, годувати ??? чи як у 1 та 2Світові війни - "деди ваєвалі" ...
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21.12.2022 16:48
+24
Якщо кацапи не хочуть забирати своїх 200х , то може фотогрувати ціх 200х и размещати фото в інтернеті? Нехай родня вбивц дивиться сайт і шукає своїх.

хремль хоче сховати свої ЗЛОЧІНИ ? Нехай світ дивиться на їх перші 100 000
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21.12.2022 17:22
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а озброювати вони цих вояк чим будуть ??? карабінами мосіна розробки кінця XIX сторіччя ??? а одягати, годувати ??? чи як у 1 та 2Світові війни - "деди ваєвалі" ...
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21.12.2022 16:48 Відповісти
Шапками- ушанками .. .
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21.12.2022 16:52 Відповісти
Будьоновками!
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21.12.2022 16:57 Відповісти
Шапками-ушапками
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21.12.2022 17:17 Відповісти
Оленья башка ваши за 50 уже половину сдохли половину смерть посрать отпустила --- вырывайте их и везите уже сразу в мешках а бабки на карман Лайфак для пидоров
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21.12.2022 16:57 Відповісти
Палками . Как фильме цитадель михалкова .
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21.12.2022 17:16 Відповісти
Приємно читати ваш оптимістичний коментар , особливо коли поруч пишуть що кацапи у обхід санкцій вільно купують комплектуючі до зброї і знаєш що жоден кацапський оборонний завод на повітря не злетів (( Саме смішне , що у 2014 на гвинтівки мосіна українці ставили приціли і за точністю та далекобійністю цей столітній екземпляр не поступався новим ((
Ну то все відступ від теми , для того щоб убити десяток кацапів з мосінками комусь із українців доведеться пожертвувати власним життям ..... ти особисто коли ідеш кацапів із мосінками мочить , аніка -воїн , готовий їх степами України без уніформи поганяти ?
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21.12.2022 17:27 Відповісти
Особисто я піду, коли віськомат подзвонить. Сунувся пару раз ще в лютому-березні. Мені сказали - дядьку, ти дурний? В нас тут всі шатати двократно заповнені, іди - працюй. Працюю.

Правда в тому, що "граничний розмір" взагалі ні про що. В Україні розмір "сектору оборони" - "біля 1 мільйону осіб". І що? На передку реально десь біля 120'000. Всі інші - обслуга, навчання, забезпечення, ротації, блокпости ТРО, поліція, прикордонники, охорона всіх об'єктів...

В засрашці "всіх об'єктів" - на порядки більше. Будьте певні - 90% цього "збільшення армії" піде на доукомплектацію охоронних підрозділів. Бо ЗСУ почало лупити в бази типу Енгельса під Саратовом. А це означає - високу ймовірність роботи ДРГ. Отже - будуть насичувати "місцеву охорону" в полосі "2000 км від України" в першу чергу. А на фронт, реально, будуть гнати те, що їм вдається хоч якось навчати в системі призову. А чого і як там навчають - ми з 24 лютого бачимо.

Тож ЯКІСНОЇ зміни, та й великої кількісної, на фронті не слід. Просто реально немає чим їх озброювати, окрім калашів...
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21.12.2022 21:48 Відповісти
Це те, що жоден московит не росповідає , коли згадує прА "дєди ваєвалі" ...

Мій батько воював з 1942 (різниця в нас більше 40 років) . Так ось - на фронті абсолютно уся їжа була американського походження . Й м"ясно це усім відомо . Але борошно (не зерно а саме борошно) усе було американська . Усі каши були теж з "НЕрадянських" круп . Про це усі софкоїди завжди замалкували . Тепер про порох й набої -- як потім в архівах з"ясувалося , теж сраліниський режим вироблял не більше 10% від того, чим вони воювали . Паливо - теж було на 50% звіти , бо значна частина нафтаперегоних заводів були під окупацією . А йще дуже важливо , що янки йще перебудували свої заводи під виробництво запчастин для софкової техніки . Увесь поворотний механізм знаменитою Т-34 вироблявся саме в США . Я вже не кажу про станки , з яких 90% були нерадянського походження ... Я вже не кажу про легку промисловість -- то є одяг для армії . Там до 80% усе було несАфєцькага походження !

P/S. Погоджуся з тими експертами які зауважують ,що мовляв Т-34 не був крайщим зразком танків .
Але інші кажуть , що "Тигри" а особливо "Королевські" були навіть кращі за ІСі ... але , але , але увага софок їх за ту війну "виробив" 75 тисяч . А "Тигрів" у наці було лише 2 тисячи й йще "Пантер" десь так 3 тисяч . Та й уся "панцир-груп" не наліковувала у Вермахта більше 8 тисяч .
А сраліністи мали в "бронєтанкових вАйсках" більше 90 тисяч одиниць й усе це виробленно за переважною допомогою США !

Єдиний парітет , який був саме у сраліна то було гарматне м"ясо . Але , що воно в першу ж ніч перед боєм не замерзло як цуценятко під парканом янки виробляли бавовну й інші тканини !

Єдине , що
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22.12.2022 12:52 Відповісти
ну так !!! 2Світову виграла коаліція народів очолювана США та В.Британією, а червоні кацапо-совети, комуно-нацисти вгробили в цій війні 50 мільйонів громадян окупованих ними країн !!! Як би не допомога США, В.Британії червоним кацапо-совітам, усі б ми, скоріш за все, зараз жили у Великому 3Рейху !!! не знаю чи цьому, чи ...
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22.12.2022 12:59 Відповісти
Радіти , Ви про що ...

Так софкоїди захопили ту ж Польшу , Чехословакію ... усі балтійскі держави ...

Але давайте порівняймо з владою наци . Вони ліквідували Польшу як державу . Чехословатчину .
Українці тільки об"явили про свою державність як наци усе керівнцтво відправило у концтабор .
Ніяких держав й навіть республік національних нацисти не планували . Усе вони називали райхом . Й головна причина війни й захопленнь була ліквідація цілих націй . Слов"ян й навіть романські народи вони рахували второсортними й пропонувалося залишити лише неосвітчених -- інших ліквідувати .
Сралінський режим с точки зору національної свідомості аж ніяк не був гірший за нацисткий .
Я він залишив Польшу полякам (керівникам , хоч й червонодупим) , Чехословатчину чехам й словакам . Умгарію умгарам , Румунію румунам . Й навіть в межах "країни софкоїдів" були національні республіки , хоч й бутафорські . Але Шелест й Кравчук (українці свідомі) якось теж протерлися до влади . Й саме національні республіки стали грунтом для незалежності .
В режимі нацистів ніякого шляху до самовизначення когось іншого крім дойче не могло існувати аж ніяк . Й в разі гіпотетичної перемоги 3-го райху бесперечно були б потім поглинуті й інші "союзникі" фюрера . Ну може Беніто він не чепав би й Франка залякався . Але Умгарія , Болгарія й особливо Румунія були б захопленні по сценерію аншлюза за 5 днів !

У усе б було Дойче -- абсолютно усе !
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22.12.2022 13:27 Відповісти
червоні комуно-кацапи були такіж нацисти !!! коричневі нацисти знищували євреїв, циган, кацапів, червоні комуно-нацисти знищували українців, казахів, татар, чеченців, поляків, балтійців тощо !!!
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22.12.2022 17:48 Відповісти
Шановний пан , Ваше уявлення про різні режими дуже поверхневе й спрощенне до непристойності . Вам не вистачає історичних знань .
Тому Ви плутаєте ідеалогічний грунт диктаторського режиму в яких було закладен класова діскрімінація й геноцид з дискрімінацією суто на етнічному грунті й примітиву расової теорії . Ви плутаєте особливі збочені уявлення сраліна , його природний расизм й мізантропію з теорією , яку він збочив до рівня фетіша таких же ж як він збоченців - Івана четвертого й Петра Першого . Так я й сам стверджую , що 8 млн. українців , що померли від Голодомору аж ніяк не тепло від того , що Сралін був садистом , шовіністом й збоченцєм , а ні справжнім соціал-демократом , хоча й вийшли комуняки з більшовиків , а більшовики цілих 25 років називали себе СДРПб -- тобто соціал-демократами . Ті ж самі соціал-демократи в Шведції були безперервно при владі з 1937 по 1998 рік (61 рік) . Й зараз вони при владі . Соціал-демократи сбудували в Шведції міні-едем . Там навіть до злочинців відносятся толерантно й не генерують ненависть один до іншого . Тобто тіж самі соціал-демократи (як ідеалогія) на європейському класичному грунті збудували супер-дупер- гуманістичний державний устрій . А в тому ж самому Камбоджі знищили усе міське населення . Так що , збоченці бувають йще й такими ... (гіршими за Сраліна) .
Й ідея зкорочення соціальної нерівності сама по собі не носить ніяких людожерських принципів . Вони (людожери) з"являються лише там де комунізм вступає в резонанс в збоченність прихильників й збоченність національних особистостей . В Московії був шовінізм . А в Кампучії владу захопили селяни-комуняки , які люто ненавиділи усі міста , інтелігенцію особисто . Якщо той же Бокасо раптом би виявився ліваком , то в його виконанні б комунізм був би з рітуальним пожиранням класових ворогів .

Півторюю - Сралін був захопленний шовінізмом . Светлана Алілуєва стверджувала , що батько її був відвертим антисемітом й призирливо ставився до грузинської інтелігенцію . Ась українофобом він був дуже латентним й через певні обставини й саме ті обставини стали першопричиною , що від організував Голодомор . В першу чергу через те , що україїнське село ніяк не вписувалося в комуняцьки схеми "класових відносин" -- там абсолютно не існувало "бідноти" й "злиднів" як класу . Не було п"яниць , не було ледащо . Майже усі стали заможніми після НЕПа . Бо до жовтневого заколоту єдине джерело класової нерівності в Україні була наявність панства як класа .
Як тільки Члєнін роздав панську землю селянам вони миттєво усі в Україні стали заможніми . Який їм нахер був потрібен колгосп ?!
А в Сраліна йще з 1919 року була особиста образа на українців . До речі , що до чеченців , кримли , турків месхітинців сралін встиг зробити геноцид через примусову депортаці , а ось до євреїв дуже своєчастно зконав . Але теж готував . До речі євреї були в поздні радянськи часи єдиною національністю через яку чорнодупа влада ніколи не соромилася демонструвати відверте й відкрите порушення своїх же ж принципів т.з. інтернаціоналізма . Причому , це росповсюджувалось навіть на дітей .
А ось українофобія у КПРС була латентна й виключно не на рівні національної ідентичності , а на рівні культурно-ідеалогічної . Тобто , поки ти Ротару , чи Бондарчук - тебе обожнюють , бо ти визнаєшь московита "старшим братом" . А ось до "українських націоналістів" (комедно було називати ліваків Левко Лук"яненка чи Василя Стуса - "націоналістами") було справжне людожерство . Бо інших дісидентів когось навіть висилали за кордон . Броцького на рік умовно посадили , а "націоналістів" українців саджали на десятиріччя й по кілька раз й Стуса та Марченка закатували до смерті вже в часи Горбачова ... Але моя думка -- це вони з переляку . Бо українці то не кримли чи євреї . То 50 млн. населення й свого часу навіть в Гулазі колишні УПІвці поставили на коліна "еліту" криміналітету . Й їх (московитів) латентна (а зара вже й відкрита) українофобія це жах грішника до того , хто долею призначенний карати грішника "на страшному суді" . Українці це саме той народ який остаточно й беззворотньо поховає їх шовінізм й т.з. "рюзззззкий мір" . Вони на півсвідомому рівні це відчувають й тому так бісяться . Й чим близче до їх останньої точки , тім вони більше скаженіють !
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22.12.2022 21:17 Відповісти
Що до особисто нацистів ...
Розумієте , шановний , свого часу друзі з академічного середовища мене переконували захищати дісер на тем порівняння тоталітарних режимів , злочинів , теорій й практик . Нацистів я вивчав особливо ретельно , різні матеріали . Інші мене звинувачували за висловлення мої що по практиці , а не по теорії сралінський режим був більш кривавим навіть за нацистів . Особливо по крітерію ставлення до властних громадян . Тобто до етнічних дойче гітлеровці були навіть не зовсім тоталітарним режимом . Й саме тому на Гітлера було 7 замахів (а на сраліна - 0) . Наци до "арійців" були настільки толерантними , що навіть Ернста Тельмана -- лідера КПГ вони стратили лише в квітні 1945 року . Тобто він сидів у концтаборі для віп-персон майже 11 років . Бо він за їх теорією був арійцєм ... тобто представником висшої раси , а раса за їх ідеалогією була висша за будь які переконання . Й тому , вбивши до 500 тисяч дітей ідуєїв й ромів вони головного комуняку Дойча Тельмана не страчували . Тобто те , що комуняки завди стверджували , що мовля будь де нацисти в першу чергу розтрілювали комуняк й євреїв -- повна брехня . Власов теж був комунякою .
Один з керівників "Валькірії" генерал (й барон) фон-Трескофф майже відверто призирливо ставився до Гітлера й вів постійні розмови з критикою ідей фюрера . А Сралін міг ростріляти на те , що хтось там недостатньо щиро й довго апладував на з"їзді .
Але якщо брати джерела нацизму й комуняцтва й порівнювали . То усе різне . Тобто з точки зору теорії ("Майн кампф") , то практика була спочатку в рази більш гуманою , ніж програма . Та йще "ліберали на місцях" - той же гауляйтер в Білорусі вселяко саботував "програму" по відправці євреїв в контабори смерті . Десь якись піхотний полковник попередив квартирантів , що за ним йде "зондер-команда" й требо ховатися . Хтось з родини пасторів теж був за Германію, але як христ"янин -- зрозуміло ... Десь до речі (як потім з"ясувалось британський агент) адмірал Канарис проводив колаборацію з УПА не повідомивши про свої обіцянки лідерам УПА свого боса -- Гітлера . Де потім увесь уряд Стецька опинився ?! Але може іншим вдалося переконати й Гітлера на колаборацію (тимчасову - розумово) зі слов"янами Львіва (й Галичини в цілому) . Але програма наци на перспектуву є відомою й ніяке майбутнє покоління слов"ян в їх програмі не пропонувалось вчити більші ніж до 5-го класу . Ніякої висшої освіти , за дребне порушення -- рабство . Й Гітлер доводив , що з кожним роком він наближався повного слідування своїм програмним положенням . А вони по суті були людожерські . Й тому ніякої "зливи" уявити собі в межах переможного нацисткого режиму уявити собі неїмовірно .
Й тим більш -- "перебудови" й "гласності" . Бо є джерела й тому комуняцкий режим завжди схильний для лібералізації -- тобто наближення реальності до гуманістичних декларацій й режим такий й був сдібен самоліквідуватися .
А ось щирий нацист відкриває своє джерело й що він бачить ? Що дійсність не достаньо людожерська до ідеалів джерела . Требо йще більше знищити низчих рас , більше призначити низшими расами . Требо йще тим слов"янам заборонити навіть народні пісні співати . Требо для їх інший одяг . Требо їм заборонити вільно вступати в шлюби . Тільки по рекомендації гауляйтера ...
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23.12.2022 12:16 Відповісти
От в чому між нами і різниця .. . Кацапи хочуть більше - м'яса , а ЗСУ хочуть більше - Хаймарсів , авівції , танків , ракет , артилерії , снарядів і т.д. .
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21.12.2022 16:50 Відповісти
Якщо кацапи не хочуть забирати своїх 200х , то може фотогрувати ціх 200х и размещати фото в інтернеті? Нехай родня вбивц дивиться сайт і шукає своїх.

хремль хоче сховати свої ЗЛОЧІНИ ? Нехай світ дивиться на їх перші 100 000
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21.12.2022 17:22 Відповісти
+ Згідний з Вами на усі 100%.Контрпропаганда велика справа ! Свинопси повинні знати всі справжні перспективи контрактної служби,а не тільки обіцянки кремля.Яке б кацапонаселення упоротим не було, назбирати кремлю сотні тисяч потенційних 200х буде досить важко.
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21.12.2022 20:22 Відповісти
Їда, одяг, ********** - всього цього нема. Якщо витягнуть тоді відповідь одна - Китай
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21.12.2022 16:51 Відповісти
+Іран...але Іран і так вже постачає кацапам обмундирування, як і Північна Корея.
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21.12.2022 17:15 Відповісти
Тупа кацапня так і не зрозуміла, що важлива не кількість
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21.12.2022 16:55 Відповісти
Хаймарсам всеравно СКОЛЬКО ! 😁
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21.12.2022 19:16 Відповісти
Рано или поздно, как не затягивай резьбу, она обязательно сорвётся !
Но оленевод-чурка и кэгэбэшный шнырь сопромат и металловедение не учили.....
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21.12.2022 17:04 Відповісти
чорнозем в Україні буде найкращий в світі на довгі і довгі покоління Українців
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21.12.2022 17:05 Відповісти
В бой ідут адні старікі?
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21.12.2022 17:13 Відповісти
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21.12.2022 17:17 Відповісти
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21.12.2022 17:23 Відповісти
ого, бити ціх потвор доведеться довго
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21.12.2022 17:19 Відповісти
Не дуже. Їх треба ж забезпечувати чимось й дезертиріврозумних кацапів там буде відсотків немало.
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21.12.2022 17:28 Відповісти
Багато ще ЗСУ роботи, довести чисельність з 2 млн 39 тисяч 758 до 1,5 млн.
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21.12.2022 17:22 Відповісти
Ти диви, як ху@ло не хоче Нюрнбергу, але як там воно казало"нравіца, нєравца..."
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21.12.2022 17:27 Відповісти
Чого так слабо? Вже б повертали "Ваєнную повіннасть" на 25 років чи як там було на Засрашці при сЦарях....
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21.12.2022 17:27 Відповісти
Что, рузьге, будет почти как в песне "Пятнадцать человек на сундук автомат мертвеца"?
"Сим победиши", да?
Правда?
Или закупите трехлинеек в Зимбабве?
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21.12.2022 17:29 Відповісти
Це все щоб не було питань чому черговому Івасіку прийшла повістка, вони будуть ставити в орду стільки рабів скільки виловлять.
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21.12.2022 17:32 Відповісти
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21.12.2022 17:32 Відповісти
а в них і так було 1,5
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21.12.2022 17:35 Відповісти
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21.12.2022 17:37 Відповісти
Так Си всё таки алкашу велел очистить территорию России от людей для заселения китайцами.
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21.12.2022 17:50 Відповісти
Надивились власних же фільмів про війни минулих століть))Пудуть шеренгами наступати під звуки барабанного бою))А хаймарсу то пох..й))
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21.12.2022 17:53 Відповісти
А що сі стресло?
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21.12.2022 18:10 Відповісти
А то і стресло, що зара 80+ призив...
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21.12.2022 18:28 Відповісти
***** хоче як в китаї
і не знає що їх там півтора мільярда
а в оркостані 140 лямів
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21.12.2022 18:46 Відповісти
Типу, раніше вони відмовлялися брати більше контрактників, ніж встановлено лімітом, а тепер можна?

І як, вже вишикувалася черга охочих?
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21.12.2022 18:51 Відповісти
ШО? І СОЛОВЙО ПІДЕ НА ВОЙНУ?
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21.12.2022 19:29 Відповісти
НАСТРОЇ

Настрої в раші такі,що ***** незабаром порвуть на колорадську стрічку
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21.12.2022 20:06 Відповісти
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21.12.2022 21:40 Відповісти
ничего хорошего
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21.12.2022 22:48 Відповісти
Світ повинен бути в неоплатному боргу Україні за санітарну очистку Землі від московитів...хто, як не ми
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22.12.2022 04:30 Відповісти
СБУ перехопило перемовини ***** і Шойгу

"- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал сто тысяч
Отличных лохов?
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких лохов!"
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22.12.2022 10:47 Відповісти
расияны, хотите сейте, хотите куйте, все-равно все вы будет умерщвлены... жуковщина и наркота не спасут... смерти каждому первому из вас, козломордых сивнопасов...
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22.12.2022 11:46 Відповісти
 
 