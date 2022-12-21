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До 15 років за ґратами засуджено жителя Сумщини, який передавав у РФ дані щодо місць дислокації підрозділів ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Мешканець Шостки співпрацював із куратором з РФ і передавав дані про ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, прро це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

Як зазначається, за публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури суд визнав жителя м. Шостка винним у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокурор у суді довів, що засуджений та його знайомий були залучені представником ЗС РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
мало !!! на гіляку запроданця !!!
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21.12.2022 16:49
+8
Мало!
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21.12.2022 16:55
+7
А перші терміни в лютому-березні були 3 роки умовно.
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21.12.2022 16:58
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мало !!! на гіляку запроданця !!!
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21.12.2022 16:49 Відповісти
Мало!
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21.12.2022 16:55 Відповісти
А перші терміни в лютому-березні були 3 роки умовно.
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21.12.2022 16:58 Відповісти
Взагалі треба половину України кинути у в'язниці і після війни будуть чистки
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21.12.2022 17:11 Відповісти
ну не половину, а 10-20% точно ...
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21.12.2022 18:22 Відповісти
***** шостинская!

Вся сумщина отбивает атаки кацапов. Народ, тероборона, крошит их по всей сумщине.

Кацапы каждый день бомбят всю область,

А этот предатель стучал на соседей.

Будет тебе ***** -« Путин введи…»
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21.12.2022 17:16 Відповісти
Нема сечі терпіти ці пекельні борошна
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21.12.2022 17:16 Відповісти
Пора ужесточать закон за гос. измену, шпионаж, диверсии и сепаратизм. 15 лет для корректировщиков огня и предателей выдававших оркам, на оккупированных территориях, участников АОТО, проукраинских активистов это ни о чем. Если на низ кровь - только пожизненно
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21.12.2022 17:30 Відповісти
15 років утримувати цього покидька??? Під час війни мають діяти більш радикальні закони!
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21.12.2022 17:49 Відповісти
Головне, щоб зраднику України, ніхто не завадив провести прикре самогубство‼️‼️‼️🇺🇦⚔️❤️💯😡😠🇺🇸🇬🇧🇪🇺👏👍✊💪
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21.12.2022 20:12 Відповісти
Під час війни повинні судили за законами воєнного стану, а не годувати це падло 15 років чи поки не здохне.
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21.12.2022 21:33 Відповісти
 
 