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До 15 років за ґратами засуджено жителя Сумщини, який передавав у РФ дані щодо місць дислокації підрозділів ЗСУ
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Мешканець Шостки співпрацював із куратором з РФ і передавав дані про ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, прро це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.
Як зазначається, за публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури суд визнав жителя м. Шостка винним у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).
Прокурор у суді довів, що засуджений та його знайомий були залучені представником ЗС РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.
Топ коментарі
+9 vuiko dobrui
показати весь коментар21.12.2022 16:49
+8 Маркиз
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+7 Харьков Сумской
показати весь коментар21.12.2022 16:58
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Вся сумщина отбивает атаки кацапов. Народ, тероборона, крошит их по всей сумщине.
Кацапы каждый день бомбят всю область,
А этот предатель стучал на соседей.
Будет тебе ***** -« Путин введи…»