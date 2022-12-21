В адміністрації президента США з’ясовують, як компоненти американського виробництва опинились в іранських дронах, - CNN
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Адміністрація президента США Джо Байдена створила робочу групу для розслідування, як американські та західні компоненти потрапляють у безпілотники іранського виробництва.
Про це йдеться у матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Зазначається, що британська дослідницька організація Conflict Armament Research виявила, що 82% компонентів "шахедів" були виготовлені компаніями, розташованими в США. Зокрема це Texas Instruments, та австрійська фірма, що належить канадській Bombardier Recreational Products.
Тому адміністрація Байдена створила велику робочу групу, щоб з’ясувати, як технології західного походження, зокрема мікроелектроніка із США, опинилася в іранських дронах, які РФ використовує проти України.
До її складу залучені усі ключові відомства - Пентагон, Держдеп, Мін’юст, Мінторгівлі, Мінфін США. За словами одного зі співрозмовників CNN, Рада нацбезпеки розглядає цю робочу групу як частину комплексної стратегії щодо Ірану, не лише його ролі у війні Росії проти України.
Група має порушити питання комплектації "шахедів" з усіма американськими виробниками, чию продукцію виявили в іранських дронах, збитих в Україні. Також група буде координувати дії з колегами з інших країн.
"Останніми тижнями розслідування активізувалося на тлі розвідданих, отриманих США, про те, що Кремль готується відкрити власну фабрику з виробництва безпілотників у Росії в рамках угоди з Іраном", - йдеться в матеріалі.
Відомо, що серед компонентів, знайдених у деяких безпілотниках, є процесори технологічної компанії Texas Instruments із Далласу. Водночас компанія завила, що "не продає жодної продукції в Росію, Білорусь чи Іран", дотримується чинних законів країн, в яких працює, і не підтримує нецільове використання своїх товарів.
Нагадаємо, 20 грудня керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великої Британії та США щодо необхідності перевірити інформацію про передачу БПЛА з Ірану до Російської Федерації, що суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.
Також міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія планує надати Ірану "передові військові компоненти" в обмін на безпілотники.
Будь ласка, зачекайте...
Ще копніть глибше як, наприклад, така собі Intel відкрила 2015-го фабрику у Даляні (коммі_китай), інвестувавши в неї 5,5 мільярдів USD.
Багато що цікавого можна розслідувати.
- урядам країн резиденції виробників мікросхем слід змінити законодавтво зі стандартизації виробництва чіпів так, щоби їх топологія містила модифікацію з наступними параметрами:
1) для працездатності чіпу він періодично (раз в день) має приймати сигнал супутника GPS-навігації зі своїми координатами;
2) в разі переміщення чіпу на територію підсанкційної держави чи окупованої нею території, то при спробі заживити цей чіп - він автоматично виходить з ладу.
Чіпи надсилаються без живлення, часто загорнуті фольгою. GPS-навігація не працюватиме.
Можна інше:
При вмиканні, наприклад процесора, може даватись запрос на оновлення з прив'язкою по GPS.
При виявлені порушення самоліквідуватись.
Декілька знищених подібних підприємств, і подивитесь, чи потрібно буде влаштовувати шоу з розслідуваннями - хто купив, хто продав...
Вот приходишь ты в магазин покупать какую нибудь электронику. Там... телефон, планшет, фотоаппарат, этс. Или не электронику, а любую другую технику с электронным управлением... стиральную машину, плиту, холодильник, этс. И неожиданно узанешь, что раза в два дороже, чем должны были бы быть. GPS-контроллер денег стоит все таки. Ну ладно - позлился, но купил. А дома узнаешь, что без интернета они не работают. Или без прямой видимости со спутника.
А вишенкой будет, когда к тебе в квартиру вломятся КОРД, потому, что в то время когда твоя техника должна была выйти в интернет и отчитаться, у тебя пропал интернет.
Обама підписав розпорядження про зняття санкцій з Ірану 17.01.2016
Цивілізованний світ діє інакше, але певна межа, згоден, має бути