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Справу дружини військового РФ, яка закликала чоловіка ґвалтувати українок, передали до суду, вона - в міжнародному розшуку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

биковська,биковський

Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора завершили досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянки РФ, яка закликала свого чоловіка – російського військовослужбовця Романа Биковського, який брав участь у війні проти України – ґвалтувати українських жінок.

Про це "Схемам" повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Нині громадянці РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, її оголосили у міжнародний розшук.

За даними джерел журналістів, йдеться про Ольгу Биковську. Раніше у розслідуванні "Схеми" ідентифікували її та чоловіка-військовослужбовця, розмову яких перехопили та опублікували українські правоохоронці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина окупанта - чоловікові: "Ты давай там, украинских баб насилуй. Понятно? Главное – предохраняйся". АУДIО

Як встановили правоохоронці, "громадянка Російської Федерації, на ґрунті особистої неприязні до українського суспільства та зневаги до українських жінок, закликала свого чоловіка – військовослужбовця окупаційної армії Російської Федерації, підрозділи якого перебували на території Херсонської області, ґвалтувати українських жінок, які перебувають в умовах тимчасової окупації".

Правоохоронці встановили в її діях порушення ч. 2 ст. 27 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та Женевських конвенцій в частині, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Наразі громадянці Росії повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Її оголосили у державний, міждержавний та міжнародний розшук, а також заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який може бути застосований після її затримання.

У розмові з журналістами Радіо Свобода Роман Биковський заявив, що голос на записі СБУ – не його. При цьому його голос – такий же, як на "плівках" правоохоронців. Голос Ольги Биковської також повністю співпадає з голосом на опублікованому українською спецслужбою аудіозаписі. Під час розмови з журналістами вона повідомила, що її чоловік перебував у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме – сказала, що не знає. Після цього Ольга Биковська перервала розмову та скидала подальші дзвінки. На повідомлення у соціальних мережах ані Роман Биковський, ані його дружина більше не відповіли.

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Після розмови Ольга взагалі видалила сторінку "Вконтакте".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+46
Хай живуть, суки, у вічнім страху і знають, що дальше ерефії ніхто з них не поїде. Гнийте у своєму болоті.
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21.12.2022 18:39
+26
Этих мразей нужно казнить, как они казнили детей и женщин и мужчин в Буче со связанными глазами и стреляли в затылки, чтобы замести следы насилий, и мне известно издевательство очень страшное, у меня друг в Буче был во время оккупации, и я не могу оглашать. Но этих сук нужно казнить всех! Украинский Моссад должен убить всех животных, кто был в Буче! Моссад Украины по законам Хаммурапи должен действовать! И за зло, наказывать злодеев тем же злом! Равнозначно - справедливо! Как закон бумеранга, делают зло и оно к ним вернется!
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21.12.2022 19:04
+25
Семейка скотов последних
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21.12.2022 18:47
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Хай живуть, суки, у вічнім страху і знають, що дальше ерефії ніхто з них не поїде. Гнийте у своєму болоті.
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21.12.2022 18:39 Відповісти
хай сдохнуть від нестачі повітря
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21.12.2022 20:05 Відповісти
Так они и живут в страхе. Или чечен с дагом на бутылку насадят, или мент на резиновую дубинку. Такие у них демократические альтернативы😂
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21.12.2022 20:48 Відповісти
Семейка скотов последних
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21.12.2022 18:47 Відповісти
Адепт секти свідків "Неначасі"?
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21.12.2022 18:59 Відповісти
Я нє вєрю. Рассіянє тожє люді, бла,бла (С).
Зеленский.
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21.12.2022 18:48 Відповісти
Фсе, накрылась Турция и Египет, для турызма остались родные *****, бо арестуют🤣😂🤣
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21.12.2022 18:51 Відповісти
Вот так из-за отсутствия мозга попадаешь в международный розыск.
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21.12.2022 18:58 Відповісти
Этих мразей нужно казнить, как они казнили детей и женщин и мужчин в Буче со связанными глазами и стреляли в затылки, чтобы замести следы насилий, и мне известно издевательство очень страшное, у меня друг в Буче был во время оккупации, и я не могу оглашать. Но этих сук нужно казнить всех! Украинский Моссад должен убить всех животных, кто был в Буче! Моссад Украины по законам Хаммурапи должен действовать! И за зло, наказывать злодеев тем же злом! Равнозначно - справедливо! Как закон бумеранга, делают зло и оно к ним вернется!
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21.12.2022 19:04 Відповісти
баба ведь не знает, шо кадыр овцы её муша держали у себя, как овцу и трахали этого козла и под хвост и в гриву. сейчас он лежит в госпитале, залечивает порванное на британский флаг ранение и в ожидании такого же выкидыша, как и он сам )
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21.12.2022 19:12 Відповісти
Изловить и отправить на зону для сексуальных утех !
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21.12.2022 19:14 Відповісти
******* року..
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21.12.2022 19:20 Відповісти
Ось тепер уже, срюськай, і камені з неба України ‼️⚔️🇺🇦❤️💯🇺🇸🇬🇧🇪🇺👍💪✊👏
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21.12.2022 20:15 Відповісти
Правильно роблять.... Будуть iншi думати,що ляпати... . А то iнколи читаю росiян й слiв не вистачае...
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21.12.2022 20:17 Відповісти
суку его надо ******* батальоном, ***** ее на бутылку - а потом обоих на зону - ***** в петушатник, ******* - на отсос
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21.12.2022 20:22 Відповісти
Хай буде так. Я особисто бажаю їй лихої долі. Хай випиє свою чшу до дна.
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21.12.2022 21:06 Відповісти
Докрякалась курица....а терь пистуй к адвокатику и там спроси про правовые последствия, да-да про вылупков своих, если есть, про имущество, про право выезда, про вступление в наследство, про все, падло...там те обьяснят, животное
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21.12.2022 22:14 Відповісти
клята збоченка горітиме в пеклі і буде навіки проклята всім жіноцтвом України
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21.12.2022 22:28 Відповісти
олька биковська - сама бл@дь и мысли у нее такие же... хурэ, шлампэ, нутэ, фотце ...
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21.12.2022 22:35 Відповісти
А шо там на рахунок Порєчєнкова, який з кулемета по наших кіборгах стріляв, промовчала наша прокуратура?
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21.12.2022 22:41 Відповісти
Тиричная российская семья:муж насильник и убийца а жена-простиутка и алкоголичка. Дети будут выродками без вариантов. Как и вся русская нация
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22.12.2022 00:19 Відповісти
БЫКОВСКИЕ ЖДИТЕ ВОЗМЕЗДИЯ
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22.12.2022 00:28 Відповісти
 
 