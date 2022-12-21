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Швейцарія приєдналася до нового пакету санкцій ЄС, запровадженого у зв’язку з постачанням Росії іранських безпілотників

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Швейцарія слідом за ЄС запровадила нові санкції проти РФ, до санкційних списків потрапили 141 фізична та 49 юридичних осіб.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, йдеться в заяві швейцарського уряду.

"Швейцарія вносить зміни до санкційного режиму в рамках заходів, які ухвалив ЄС у зв'язку з постачанням іранських безпілотників Росії та тривожною ситуацією, яка зберігається в Україні", - зазначили в уряді країни.

Нагадаємо, 16 рудня Євросоюз погодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії

Обмеження стосуються військово-промислового комплексу, телеканалів, банків і надання консалтингових послуг компаніям із РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9-й пакет санкції ЄС проти РФ має низку недоліків, - Кулеба

Разом з тим, ЄС вирішив запровадити нові послаблення, що дозволяють розморожувати активи та надавати кошти і економічні ресурси певним особам, які відіграють значну роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарською та продовольчою продукцією.

Автор: Анна Судак
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Дід Микола

@malitskiy_

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2 ч

В Литві грузять для України трансформатори...
Азербайджан допомагає трансформаторами і генераторами...
А що робить ЗЕвлада? А ЗЕвлада забороняє запустити в Херсоні пекарню і погрожує знести палатку. Хай херсонці сидять без безкоштовного хліба, підзарядки...
АбинеПорошенко в дії.
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21.12.2022 19:34 Відповісти
Гуртом краще‼️🇺🇦⚔️❤️💯👏✊👍🫡🇪🇺🇬🇧🇺🇸‼️🇺🇦⚔️❤️💯
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21.12.2022 20:13 Відповісти
 
 