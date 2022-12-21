США оголосили про виділення військової допомоги Україні на суму $1,85 млрд, у т.ч. системи ППО Patriot
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Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу оголосив про надання Сполученими Штатами нового пакета військової допомоги Україні. За його словами, до пакета загальною вартістю $1,85 млрд, серед іншого, увійдуть американські системи протиповітряної оборони Patriot.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Відповідно до повноважень, делегованих президентом, сьогодні я санкціоную двадцять восьмий пакет американських озброєнь і техніки для України з серпня 2021 року. Цей пакет на 1 мільярд доларів надасть Україні розширені можливості протиповітряної оборони та високоточних ударів, а також додаткові боєприпаси і критично важливе обладнання, яку Україна так ефективно використовує для захисту на полі бою", - цитує Блінкена пресслужба Державного департаменту США.
Держсекретар зазначив, що у середу Пентагон також оголосить про надання додаткових 850 мільйонів доларів для допомоги Україні в сфері безпеки в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.
"Таким чином, загальна сума військової допомоги США Україні становитиме безпрецедентні $21,9 млрд із початку роботи адміністрації", - наголосив Блінкен.
Він уточнив, що анонсований сьогодні пакет включає систему ППО Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності і літаки на значно вищому рівні, ніж раніше надані системи ППО.
"Сполучені Штати продовжуватимуть тісно співпрацювати з більш ніж 50 союзниками та партнерами у всьому світі для підтримки народу України, який захищає свою свободу та незалежність з надзвичайною мужністю та безмежною рішучістю. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Київ міг продовжувати захищати себе і бути у найбільш сильній позиції за столом переговорів, коли настане час", - зазначив держсекретар.
Він додав, що "тільки Росія може сьогодні покласти край цій війні". "Поки вона цього не зробить, ми єдині з Україною", - підсумував Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
Ты, бляха , уж прости старика и вообще американцев, что с них взять то.
📌 1 батарея Patriot + **********
📌********** до HIMARS
📌 500 високоточних 155-мм снарядів
📌 10 мінометних систем 122-мм та 10 000 мін
📌 10 мінометних систем 82-мм
📌 10 мінометних систем 60-мм
📌 37 бронемашин Cougar
📌 120 машин HMMWV
📌 6 броньованих легких авто
📌 ракети HARM
📌 високоточні авіаційні **********
📌 понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї
📌 прилади нічного бачення і оптика
📌 протипіхотні міни Claymore
📌 засоби зв'язку
📌 індивідуальна броня
📌 45 000 снарядів 152-мм
📌 20 000 снарядів 122-мм
📌 50 000 реактивних снарядів до БМ-21
📌 100 000 танкових снарядів 125-мм
📌 140 генераторів
📌 супутникові термінали та послуги
📌 фінансування навчання, обслуговування та підтримка
У США нет калибра 152 мм. Вероятно все таки 155-ти миллиметровые снаряды.
навіть високоточні.
Головне щоб швидко навчилися користуватися цими системами бо вони дуже складні дехто каже що треба довго вивчати
Подчеркиваю, это лично мое мнение.
Одна ракета Патриот стоит больше 4кк и врядли они будут сбивать исключительно баллистические ракеты со 100% вероятностью.
Надо радоваться и писять кипятком, как все, а то щас тебя запишут в агенты кремля.
Тем временем на моцкальских болотах мараZм крепчает.. Каже Дмитрий Чекалкин....🦍🦍вставание с колен затянулось...👹🐔 даже у Ольги ********** 🤣🤣
Нигде и ни в чем уверенности небыло? Для кого эта лапша? Кто в нее верит? Может в первые месяцы войныи верили, но, пардон, не на 300 день войны....Поэтому в эту отмазку верят самые недалекие....
"Техника от этого не появится"....Знаете, вон иран куй ложил на все санкции и мнения великих держав и передает дроны рашке....вот это да, вот это союзники...и вот откуда техника берется пачками....а у нас союзники? Раз в месяц что-то дадут и то, до этого такую пиар акцию проведут, потом еще и перед куйлом извиняются....разницу ферштейн?
Можеш не хвалити, просто будь вдячним.
І не «підміняй» причини,через які пів України розбомблено.
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"Можеш не хвалити, просто будь вдячним."---та не буду я их хвалить за эти подачки или "быть благодарным"...Объясняю плть на примере богатого дяди....если богатый и сильный дядя видит что избивают слабого и пусть даже глупого тюфяка, и при этом этот дядя делает лишь 0,001 процент усилий что бы защитить/помочь "союзнику"....это не помощь...это хз что....при их то возможностях....а до войны они пели какие они наши союзники....что тут неясно???
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"І не «підміняй» причини,через які пів України розбомблено."---- существует несколько "если бы"....Например если бы Зеленский не закрывал ракетную программу, а наоборот...так вот, одно из этих "если бы" США и запад в целом при их возможностях которых у них до мамы.
....дали бы Украине ПВО пол года...(даже два месяца назад) и много, то этого тоже бы небыло...разве не так? Так....
И вот у нас таких много вУкраине...несут млть сами хрен пойми что, абы ляпать...никрена не рубят, зато языком своим...так и живем все в ковне поэтому....скудоумие...
Такий приблизно рівень мислення
п.с. Чесно - мені також хочеться щоб ми перемогли якнайшвидше. Але хейтити тих хто слово тримає, і завдяки чиїй збої і грошам ми переможемо - це неподобство
"Чи може недостатньо свобод для захисту?" --- видимо у запада недостаточно свобод или храбрости, что бы давать нужное оружие в нужных объемах в отличии от Ирана...
Послушай, я еще понимаю когда какая-нибудь крохотная Литва там последние пожитки отдает...но когда США копеечное (для них) пво на 300-ый день дают и я должен быть им за это еще и благодарен? Неееее....вот Литве и им подобным буду, ибо они действительно старались от их бюджета....а США сколько выделило от своего бюджета???? ГА????
Поэтому никуя....пусть идиоты их благодарят...а я лично помню хорошо, кск они до 28 числа обещали, и как и сколько после 28 числа давали....это даже не подачки....это шкарлупки от семечек...
И куле вы в такой стране хотели наладить запуск производства....
@Bykvu
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20 дек.
Перша українка у Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц надіслала лист директору ФБР Крістоферу Рею з офіційним проханням провести розслідування щодо можливих спроб втручання в її вибори. Причиною стали неоднозначні білборди щодо Спартц у Хмельницькій області.
Так что Пэтриот - не панацея, тем более 1 Пэтриот - это больше политический сигнал, военное значение его практически =0.
Желающие поднять меня на крест как еретика, сначала почитайте про ту атаку дронов, потом спорьте по фактам, а не по моей личности (как обычно).
Балістичні ракети не дуже перехоплюються, хоч Петріотами, хоч чим іншим. Має бути система з дальнього цілевиявлення, тоді шанс є. 1 батарея Петріотів проти балістичних ракет нічого не зробить.
А ось коли Петріоти працюють в комплексі з системою дальнього виявлення, тобто Петріот бачить ракету заздалегідь, хоча б за хвилину, то шанси зростають.
До того ж, Петріоти нормально перехоплюють цілі зі шкидкістю до 2200 м/с, а ******* балістичні ракети летять швидше. Той же "кінджал" хоч і не балістична але швидкість явно вище (русня каже про >4 км/с але навіть якщо вони брешуть то припустимо 3 км/с він може мати) тобто його Петріот не перехопить.