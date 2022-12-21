США оголосили про виділення військової допомоги Україні на суму $1,85 млрд, у т.ч. системи ППО Patriot

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу оголосив про надання Сполученими Штатами нового пакета військової допомоги Україні. За його словами, до пакета загальною вартістю $1,85 млрд, серед іншого, увійдуть американські системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до повноважень, делегованих президентом, сьогодні я санкціоную двадцять восьмий пакет американських озброєнь і техніки для України з серпня 2021 року. Цей пакет на 1 мільярд доларів надасть Україні розширені можливості протиповітряної оборони та високоточних ударів, а також додаткові боєприпаси і критично важливе обладнання, яку Україна так ефективно використовує для захисту на полі бою", - цитує Блінкена пресслужба Державного департаменту США.

Держсекретар зазначив, що у середу Пентагон також оголосить про надання додаткових 850 мільйонів доларів для допомоги Україні в сфері безпеки в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

"Таким чином, загальна сума військової допомоги США Україні становитиме безпрецедентні $21,9 млрд із початку роботи адміністрації", - наголосив Блінкен.

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Він уточнив, що анонсований сьогодні пакет включає систему ППО Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності і літаки на значно вищому рівні, ніж раніше надані системи ППО.

"Сполучені Штати продовжуватимуть тісно співпрацювати з більш ніж 50 союзниками та партнерами у всьому світі для підтримки народу України, який захищає свою свободу та незалежність з надзвичайною мужністю та безмежною рішучістю. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Київ міг продовжувати захищати себе і бути у найбільш сильній позиції за столом переговорів, коли настане час", - зазначив держсекретар.

Він додав, що "тільки Росія може сьогодні покласти край цій війні". "Поки вона цього не зробить, ми єдині з Україною", - підсумував Блінкен.

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