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Генштаб ЗС (4596) Каховка (107) аеродром (167)

ЗСУ завдали вогневого ураження по польовому аеродрому біля Каховки, де було 30 одиниць техніки, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про вогневе ураження скупчення ворожих військ на аеродромі Каховки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "20 грудня цього року вогневого ураження зазнали окупанти, що скупчились на польовому аеродромі в районі Каховки Херсонської області. Там перебували близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу, САУ та РСЗВ, а також боєприпаси та пально-мастильні матеріали. Детальна інформація щодо втрат техніки та особового складу уточнюється".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Наконец-то. Вот это дело. Херсону будет легче.
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21.12.2022 19:49
+15
Хай живе дiло Чорнобаiвки !
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21.12.2022 19:54
+12
гарне слово "було"
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21.12.2022 19:51
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Наконец-то. Вот это дело. Херсону будет легче.
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21.12.2022 19:49 Відповісти
гарне слово "було"
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21.12.2022 19:51 Відповісти
Хай живе дiло Чорнобаiвки !
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21.12.2022 19:54 Відповісти
По аэродрому, по аэродрому
Хаймарс прилетел по ВПП
И осталось только куча головешек
Это всё подарочек тебе, Ху..ло
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21.12.2022 19:57 Відповісти
Пан жив колись в Телаві і дивився "Міміно"?
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21.12.2022 20:03 Відповісти
Якось після 08.08.08. Бубу Кікабідзе запитали.
- А що твій Міміно робив би сьогодні?
Буба подумав і відповів зі своїм неповторним грузинським акцентом.
- Міміно був би пілотом бойового вертольота.
І заплакав...
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21.12.2022 20:14 Відповісти
В кінці минулого року мене запросили ремонтувати верстати в невеликому цеху власником якого є грузин на ім'я Віссаріон. Я чомусь коли звертався до нього називав Вахтангом. А у відповідь було:" Петре! Скільки тобі казати- не Кікабідзе я."
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21.12.2022 20:41 Відповісти
- Скажите, Вахтанг Константинович, вот вы Кикабидзе. А Буба Кикабидзе не ваш родственник?
- Нэт, даже не аднафамилец
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21.12.2022 20:49 Відповісти
так що, вже є 100000
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21.12.2022 20:00 Відповісти
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21.12.2022 20:31 Відповісти
Та вже отримали першого миколайчика. Далi буде.
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21.12.2022 21:42 Відповісти
навіть швидше ніж ми думали
ЗСУ сталеві воїни
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21.12.2022 22:03 Відповісти
Русня мне напоминает, ходячих мертвецов из сериала . Начала пятого сезона и все в реалети шоу
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21.12.2022 20:22 Відповісти
Шкода, але не усі там такі чмобіки.
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21.12.2022 21:27 Відповісти
Русофоби...
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21.12.2022 21:11 Відповісти
 
 