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Новий пакет допомоги від США на 1,85 млрд дол. включає 1 батарею ЗРК Patriot та різні види боєприпасів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,зброя

Новий пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У межах 1 мільярда доларів, які своїм указом виділив президент США Джо Байден, окрім ЗРК Patriot будуть надаватися: боєприпаси для HIMARS; 500 високоточних артснарядів 155 мм; 10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них; по 10 мінометів 60 і 82 мм; 37 авто із захистом від мін Cougar; 120 броньовиків HMMWV; шість броньованих ваговозів; ракети HARM; високоточне авіаційне озброєння; понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; підривні боєприпаси; засоби й приціли нічного бачення; тактичні захищені засоби зв’язку; броню.

А в межах додаткових 850 мільйонів доларів, які виділяє Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative, будуть надані: 45 тисяч артснарядів 152 мм; 20 тисяч артснарядів 122 мм; 50 тисяч снарядів 122 мм для систем "Град"; 100 тисяч танкових снарядів 125 мм; термінали супутникового зв’язку SATCOM; а також фінансування для навчання та підтримання в бойовому стані обладнання.

Також читайте: США оголосили про виділення військової допомоги Україні на суму $1,85 млрд, у т.ч. системи ППО Patriot

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Український часопис

@falledlenin

·

11 ч

В цей день 1988 року найбільший у світі український транспортний літак Ан-225 «Мрія» здійснив свій перший політ.

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21.12.2022 20:15
+11
8 пусковых. По-нашему это 1 дивизион.
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21.12.2022 20:08
+9
Мордорівські пропагандонські канали аж завивають від люті, зриваються на істеричні погрози. Пробігся по кацапським новинам - там пердаки вибують зі страшною силою, лякають увесь світ "страшними карами".
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21.12.2022 20:27
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Одна батарея это сколько установок ?
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21.12.2022 20:02 Відповісти
8 пусковых. По-нашему это 1 дивизион.
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21.12.2022 20:08 Відповісти
Якщо так, то 32 ракети на БЧ -то вже є непоганий початок.
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21.12.2022 20:10 Відповісти
Скоріше ракетна бригада.
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21.12.2022 20:19 Відповісти
На сколько я знаю, батарея пэтриот это 4 ПУ. А дивизион это несколько батарей)
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21.12.2022 20:54 Відповісти
How many missiles does a Patriot battery have?

Each launcher in the Patriot system can hold four missiles, and a typical battery includes up to eight launchers. The system requires dozens of soldiers to operate.
До 8 пускових установок.
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21.12.2022 20:09 Відповісти
Український часопис

@falledlenin

·

11 ч

В цей день 1988 року найбільший у світі український транспортний літак Ан-225 «Мрія» здійснив свій перший політ.

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21.12.2022 20:15 Відповісти
1 батарею ЗРК Patriot
и это только начало-пробный шар -дальше больше
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21.12.2022 20:17 Відповісти
Можливо один поставлять адругу якби"нелегально". Хто ж їх перевірятиме.Головне щоб дєрмак з ОПою не знали і мар'яна безмозгла теж.
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21.12.2022 20:23 Відповісти
Щось сміюсь. Понапридумували собі казочок про хорошу армію і поганий ОП, в обхід якого щось та армія з союзниками домовляється, і носяться з тим як діти. Ви дійсно в таке вірите?
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21.12.2022 20:45 Відповісти
А щось позитивне і конкретно про ОПу і завгоспа дєрмака ( між іншим сина ексгрушника орди) можете надати? І ще: як так сталось що кадри в цьому органі переважно колишні ригоанали з сумнівною репутацією?
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21.12.2022 20:55 Відповісти
Оно придурошное , если ЗСУ « нетакие», а гниды ОП такие !
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21.12.2022 22:31 Відповісти
я ніде такого не сказав. навчіться читати, розуміти прочитане і не додумувати
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22.12.2022 01:11 Відповісти
Це не повʼязані речі. Позитивного сказати, звісно, не можу, але в те, що вирішення стратегічних питань відбувається без відома президента і ОП вірю приблизно так як в діда мороза
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22.12.2022 01:10 Відповісти
Тут важливі речі обговорюють і твій флуд як до сраки дверцята. Буде щось про твого улюбленця, будеш там його обговорювати
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21.12.2022 22:34 Відповісти
Дядя Стьопа, "на грубость нариваішся всьо обідєть наровішь".До cраки то все твій захист і підтримка зебовкалів.І терплять твоїх протеже до пори до часу."Нє всьо коту маслєнніца". За всі діяння зешобли прийде момент коли відповідати доведеться.І де ти тоді будеш? На льоту перевзуватись& Якщо не подляковський "Сотруднік"?
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21.12.2022 22:53 Відповісти
Це відкриває шлях іншим союзникам на постачання patriot або аналогічних ЗРК
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21.12.2022 20:45 Відповісти
Ось тому сьогодні і тривога по всій Україні.
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21.12.2022 20:24 Відповісти
Щиро дякуєм 👏❤️
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21.12.2022 20:24 Відповісти
Мордорівські пропагандонські канали аж завивають від люті, зриваються на істеричні погрози. Пробігся по кацапським новинам - там пердаки вибують зі страшною силою, лякають увесь світ "страшними карами".
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21.12.2022 20:27 Відповісти
На этой новости рубль на 23% обвалился. Представляю что будет если дадут F-16.
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21.12.2022 21:01 Відповісти
І знову Цензор біжить попереду паровозу. Мені не вдалося знайти оригінальну інформацію від Білого дому. Така інформаія на іх сайті відсутня. Всі інформаійні сайти волають про цю новину, хоча вона іще не відбулась. Більш менш притомна інформація від CNN "Очікується, що президент США Джо Байден оголосить про виділення Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі 1,8 мільярда доларів під час очікуваного візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому. Очікується, що значний приріст допомоги буде ознаменований системами протиракетної оборони Patriot, які включені до пакету, повідомив американський чиновник CNN". Зверніть увагу на слово ОЧІКУЄТЬСЯ. В Украіні кажуть "Не кажи гоп доки не перескочиш"
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21.12.2022 20:49 Відповісти
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подробно рассказал о следующем пакете американской помощи Украине.
https://www.bbc.com/russian/live/news-63749988
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21.12.2022 21:27 Відповісти
"BBC русская служба"? Дякую, не користуюсь
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21.12.2022 21:46 Відповісти
ВВС є ВВС...І російська тут важлива тому що кацапи її розуміють, все інше псевдопатріотизм
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21.12.2022 22:36 Відповісти
Я не кацап, якшо б виникла потреба читати іх новини то читала б англійською або українською. До того ж маю дивну звичку знайомитись із документами на офіційних сторінках.
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21.12.2022 23:43 Відповісти
Ну вот сам Байден, английским языком сказал, что передает Патриот - можете сами увидеть и услашать его на пресконференции. Теперь уже скажете "гоп". Или подождете, пока над вашей хатой ракета Патриота пролетит, что б вы ее своими глазами увидели?
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22.12.2022 01:08 Відповісти
Ну вот сам Байден ленд-лиз подписан и еще что-то прошамкал. И что? Пока ракета не пролетит, то не поверю
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22.12.2022 02:26 Відповісти
Я за Вас безмежно радію, але впевнений що ВВС працює не тільки для Вас
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22.12.2022 21:12 Відповісти
А я як рада!
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22.12.2022 21:53 Відповісти
І що не можна було оголосити про цей пакет на Миколая?
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21.12.2022 21:18 Відповісти
Самая длинная ночь в году..22.12.2022 года..шесть двоек в дате....
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21.12.2022 21:25 Відповісти
Байден даст 45 долларов...,вместо 37 обещанных ранее..
Надобраніч, Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇮🇦🇺
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21.12.2022 21:28 Відповісти
Сенатор, я не знаю что ты хочешь сказать, но отображается это:
🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇮🇦🇺
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21.12.2022 21:42 Відповісти
Спасибо конечно....а вторую Патриот когда дадут, на 600-ый день войны, когда от энергосистемы вообще ничего не останется?
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21.12.2022 22:00 Відповісти
Кацап с южноафриканским айпишником, ты уже весь сайт загадил. Угомонись, никто твои высеры всерьез не принимает.
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22.12.2022 01:10 Відповісти
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21.12.2022 22:17 Відповісти
завтра шайга объявит, что все Патриоты уже уничтожены рсуким высокоточным оружием. Правда послезавтра некоторые не такие счастливые руснявые летальщики получат шанс убедиться, на собственой шкуре, что шайга опять сбрехал.
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22.12.2022 01:13 Відповісти
 
 