Новий пакет допомоги від США на 1,85 млрд дол. включає 1 батарею ЗРК Patriot та різні види боєприпасів
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Новий пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
У межах 1 мільярда доларів, які своїм указом виділив президент США Джо Байден, окрім ЗРК Patriot будуть надаватися: боєприпаси для HIMARS; 500 високоточних артснарядів 155 мм; 10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них; по 10 мінометів 60 і 82 мм; 37 авто із захистом від мін Cougar; 120 броньовиків HMMWV; шість броньованих ваговозів; ракети HARM; високоточне авіаційне озброєння; понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; підривні боєприпаси; засоби й приціли нічного бачення; тактичні захищені засоби зв’язку; броню.
А в межах додаткових 850 мільйонів доларів, які виділяє Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative, будуть надані: 45 тисяч артснарядів 152 мм; 20 тисяч артснарядів 122 мм; 50 тисяч снарядів 122 мм для систем "Град"; 100 тисяч танкових снарядів 125 мм; термінали супутникового зв’язку SATCOM; а також фінансування для навчання та підтримання в бойовому стані обладнання.
Будь ласка, зачекайте...
Each launcher in the Patriot system can hold four missiles, and a typical battery includes up to eight launchers. The system requires dozens of soldiers to operate.
До 8 пускових установок.
@falledlenin
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11 ч
В цей день 1988 року найбільший у світі український транспортний літак Ан-225 «Мрія» здійснив свій перший політ.
и это только начало-пробный шар -дальше больше
https://www.bbc.com/russian/live/news-63749988
Надобраніч, Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇮🇦🇺
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