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Бондаренко Володимир (54) війна (56641) Київ (13851) блекаут (20)

У разі блекауту в Києві працюватимуть лікарні, аптеки та магазини, на маршрути вийдуть автобуси, - мерія

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

київ

У разі надзвичайної ситуації через тривалу відсутність електроенергії у Києві працюватимуть об’єкти критичної інфраструктури, заклади охорони здоров’я і соціальної сфери. Метро не працюватиме, замість них їздитимуть автобуси. А воду люди братимуть з бюветів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник Київського міського голови Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, зараз у Києві проживає понад 3 мільйони людей. І навіть у разі повного блекауту більша частина з них залишатиметься у столиці.

"Відтак має працювати міська інфраструктура хоча б в тій можливості, в якій вона буде працювати за найгіршого сценарію. Звичайно, будуть працювати об’єкти критичної інфраструктури, буде працювати сфера охорони здоров'я", - зазначив Бондаренко.

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Запастися водою можна буде в бюветах, які працюватимуть на генераторах, або безплатно у пунктах обігріву. Також буде забезпечений підвіз води по районах. Продукти продаватимуть на столичних ринках, або супермаркетах, що працюватимуть на генераторах.

"Все більше на мапі стає об’єктів бізнесу, які готові працювати від резервних джерел електрики. Це і магазини, і аптеки, і деякі банківські установи", - додав посадовець.

Метро, трамваї і тролейбуси не їздитимуть. На маршрути вийдуть автобуси і проїзд буде безплатним, повідомив Володимир Бондаренко.

"Під час надзвичайної ситуації проїзд наземним транспортом, тобто автобусами, може здійснюватися безкоштовно. Але це буде стосуватися комунального пасажирського транспорту. Поки що ми не розуміємо, як поведуть себе приватні перевізники, які працюють в режимі маршрутного таксі", - сказав заступник мера.

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Нагадаємо, у Києві облаштували понад 400 пунктів обігріву, найближчим часом їх буде понад 500.

У Києві запустили інтерактивну мапу закладів, в яких є електроенергія та інтернет.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
За київщину відповаідає Кулеба. Той, що Олексій. Так захотіло вельмишановне зелене панство. До нього усі питання. І до Кулеби, і до панства
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21.12.2022 20:58
+4
Відповідає заступник міського голови. Логічно, що говорить про Київ. Хіба ні?
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21.12.2022 20:39
+3
до родичів, на роботу, до магазину ( так, з обіцяємих, що будуть працювати, до мене найближчий 5 зупинок - це майже 2 км.)
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21.12.2022 20:43
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А поза Києва життя немає. Зона по Стругацьких
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21.12.2022 20:37 Відповісти
Відповідає заступник міського голови. Логічно, що говорить про Київ. Хіба ні?
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21.12.2022 20:39 Відповісти
Хто буде за київщину порайонно розповідати? Ми є чи ні? Йолку не забудьте освятити
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21.12.2022 20:43 Відповісти
За київщину відповаідає Кулеба. Той, що Олексій. Так захотіло вельмишановне зелене панство. До нього усі питання. І до Кулеби, і до панства
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21.12.2022 20:58 Відповісти
є, але тільки тут на такій невеличкій площі живе (з урахуванням області) 10-15 % громадян країни, просто дерев на вогнища тут при такій кількості на неділю-дві
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21.12.2022 20:41 Відповісти
Жеруть з київщини включно з робітниками критичної інфрактустури
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21.12.2022 20:44 Відповісти
Божечки, а куди ж мені ці дровиняки всромляти?
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21.12.2022 20:47 Відповісти
складати акуратно, палити і грітися. шо таке "жеруть"?
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21.12.2022 20:49 Відповісти
Люди, які розуміються і роблять за не великі гроші, живуть не в Києві. А з офісами все ок
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21.12.2022 22:12 Відповісти
Ще 100 ковтнула?🤣🤣🤣
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21.12.2022 22:28 Відповісти
Розумні, професійні живуть не в Києв. Вони туди приїзжають працювати
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22.12.2022 12:44 Відповісти
Ви мої пиріжки куштували? А спілкувались з моїм сином? Жлоб
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22.12.2022 13:15 Відповісти
Навіщо мені пиріжки і спілкування з сином?І чому жлоб?🤣🤣🤣
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22.12.2022 14:52 Відповісти
це ілюзія. є працівники заводів та фабрик,комунальних служб, прибиральники, продавці, працівники соц. сфери, лікарі, пенсіонери,інваліди. Де тут багатії?
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22.12.2022 12:07 Відповісти
В дупу.Знову оковитої влила?
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21.12.2022 21:11 Відповісти
Шо з людями завидки роблять
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21.12.2022 22:09 Відповісти
Коли?
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21.12.2022 22:23 Відповісти
Цікаво, в разі блекауту, куди і для чого цим автобусом їхати?
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21.12.2022 20:38 Відповісти
до родичів, на роботу, до магазину ( так, з обіцяємих, що будуть працювати, до мене найближчий 5 зупинок - це майже 2 км.)
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21.12.2022 20:43 Відповісти
Це 25 хвилин пішки. Це велика проблема?
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21.12.2022 21:38 Відповісти
смотря сколько вам лет и с какими сумками вы идете
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21.12.2022 22:11 Відповісти
Ну про вік - згоден, звичайно. Хоча у нас тут пенсіонери з кравчучками ганяють - сам заздрю.
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21.12.2022 22:29 Відповісти
я -нет. Не хотелось бы мне такую старость
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21.12.2022 22:31 Відповісти
Я про їх енергійність.
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21.12.2022 22:33 Відповісти
Та ніякої, а давай я тебе , 20літню дівчинку трахну, світла ж немає
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21.12.2022 22:17 Відповісти
якщо ви молода здорова людина, то ні. а якщо ви у віці, пенсіонер, мама з каляскою, інвалід..доживете - зрозумієте
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22.12.2022 12:09 Відповісти
Добре. І що ви пропонуєте?
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22.12.2022 14:50 Відповісти
по тексту вище - автобусом
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22.12.2022 14:55 Відповісти
''навсречу утреней заре по ангаре, по ангаре
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21.12.2022 20:46 Відповісти
Закусуй🤣🤣🤣
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21.12.2022 22:29 Відповісти
До найближчого ліску.
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21.12.2022 21:11 Відповісти
підем "ополченям "в піший похід на мацкву, погріємось
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21.12.2022 20:38 Відповісти
Ну да, головне що автобуси будуть їздить у випадку повного блекауту!) Куди їздить будемо?) Всіх будуть возить чи тільки тих, хто сплатив за електроенергію і має "сертифікат" про відсутність заборгованності?
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21.12.2022 20:39 Відповісти
Бесплатных автобусов не надо: их просто не дождёшься.
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21.12.2022 20:51 Відповісти
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21.12.2022 20:56 Відповісти
2 години на добу в продовж місяця зі світлом і без води це ше не блек-аут , нєт??

З.І. шо все тим блекаутом страшаєте ..- в Одеській області вже місяц блекаут і люди вже позвикали і без світла і без води і з перебоями інету і зв'яку...
......десь вже таку жизню ми бачили зі сральниками на вулиці і помитися в болотах...
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21.12.2022 22:51 Відповісти
ейчас холодно,можно из водопровода воду запасти и разместить на холодном балконе-она не испортиться. Потом вскипятить и все. Не представляю как можно выжить в квартире если света не будет более недели. Хотя-бы 4 часа в сутки свет должен быть как и водоснабжение и отопление. Иначе невозможно выжить скажем на 15м этаже
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21.12.2022 22:53 Відповісти
 
 