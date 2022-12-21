У разі блекауту в Києві працюватимуть лікарні, аптеки та магазини, на маршрути вийдуть автобуси, - мерія

У разі надзвичайної ситуації через тривалу відсутність електроенергії у Києві працюватимуть об’єкти критичної інфраструктури, заклади охорони здоров’я і соціальної сфери. Метро не працюватиме, замість них їздитимуть автобуси. А воду люди братимуть з бюветів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник Київського міського голови Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, зараз у Києві проживає понад 3 мільйони людей. І навіть у разі повного блекауту більша частина з них залишатиметься у столиці.

"Відтак має працювати міська інфраструктура хоча б в тій можливості, в якій вона буде працювати за найгіршого сценарію. Звичайно, будуть працювати об’єкти критичної інфраструктури, буде працювати сфера охорони здоров'я", - зазначив Бондаренко.

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Запастися водою можна буде в бюветах, які працюватимуть на генераторах, або безплатно у пунктах обігріву. Також буде забезпечений підвіз води по районах. Продукти продаватимуть на столичних ринках, або супермаркетах, що працюватимуть на генераторах.

"Все більше на мапі стає об’єктів бізнесу, які готові працювати від резервних джерел електрики. Це і магазини, і аптеки, і деякі банківські установи", - додав посадовець.

Метро, трамваї і тролейбуси не їздитимуть. На маршрути вийдуть автобуси і проїзд буде безплатним, повідомив Володимир Бондаренко.

"Під час надзвичайної ситуації проїзд наземним транспортом, тобто автобусами, може здійснюватися безкоштовно. Але це буде стосуватися комунального пасажирського транспорту. Поки що ми не розуміємо, як поведуть себе приватні перевізники, які працюють в режимі маршрутного таксі", - сказав заступник мера.

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Нагадаємо, у Києві облаштували понад 400 пунктів обігріву, найближчим часом їх буде понад 500.

У Києві запустили інтерактивну мапу закладів, в яких є електроенергія та інтернет.