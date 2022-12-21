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Червоному Хресту вдалося потрапити в місця утримання українських полонених на території Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хрест,червоний

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) днями потрапив на місця утримання українських полонених на території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Телеграмі.

"Представник Координаційного штабу повідомив, що МКЧХ днями вдалося потрапити в місця утримання наших полонених на території РФ. У які саме – представники Червоного Хреста не повідомляють. Також, за інформацією МКЧХ, близько 120 наших захисників у неволі отримали теплі речі й засоби гігієни", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, про це йшлося під час онлайн-зустрічі з родинами полонених захисників з полку "Азов", які об’єдналися у громадську організацію "Жінки зі сталі".

Під час зустрічі рідні нарікали, що листи не доходять до полонених азовців. Раніше була домовленість, що МКЧХ організує відправлення листів від рідних до полонених, яких визнала росія.

"Попри те, що під час виходу з "Азовсталі" МКЧХ анкетував наших захисників, росія офіційно не визнає їх полоненими. Тому листи азовцям, на жаль, не передаватимуть. Ми працюємо, щоб це виправити. Листи в рф на останньому етапі розсилає російське міністерство оборони – вся відповідальність за це на ньому. Звільнені полонені кажуть, що послань від рідних не отримували", - сказала представниця Національного інформаційного бюро.

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Автор: Роман Свиридович
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Я би назвав цю безстрокову організацію не Червоний Хрест а Дай Червонець
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21.12.2022 20:39 Відповісти
Міжнародний Червоний Хрест демонструє дива еквілібристики; і як це їм тільки вдалося?
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21.12.2022 20:40 Відповісти
ЧХ посібник сепарні.
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21.12.2022 20:42 Відповісти
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21.12.2022 20:44 Відповісти
Оце швідкість-аж на десятому місяці війни...
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21.12.2022 20:51 Відповісти
Як же швидко і оперативно дістались.
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21.12.2022 21:53 Відповісти
Атчаянньіє рєбята! І як це тільки їм вдалося!
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22.12.2022 07:00 Відповісти
 
 