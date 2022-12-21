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Державний міністр МЗС Німеччини Лінднер обговорив з генпрокурором Костіним збір доказів про російські злочини в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Державний міністр закордонних справ Німеччини, депутат Бундестагу Тобіас Лінднер обговорив із генеральним прокурором України Андрієм Костіним міжнародні злочини РФ в Україні, Німеччина допомагає зі збором доказів, повідомляє посольство ФРН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері німецького посольства. 

"Із Андрієм Костіним державний міністр МЗС Німеччини обговорив міжнародні злочини РФ в Україні. Злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Триває збір доказів, Німеччина також допомагає. Радимося з Україною та міжнародними партнерами, у яких судах мають розглядати справи", - зазначається у повідомленні.

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Державний міністр МЗС Німеччини Лінднер обговорив з генпрокурором Костіним збір доказів про російські злочини в Україні 01

Автор: Роман Свиридович
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Ось вони злочинці. Все зрозуміли, тому й не веселі.
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21.12.2022 21:20 Відповісти
 
 