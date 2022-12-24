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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо огляду громадської безпеки та цивільного захисту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту".

Відповідний документ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рішення РНБО ухвалили з метою практичного виконання завдань щодо набуття Україною членства у Європейському Союзі, вжиття комплексу невідкладних заходів, спрямованих на подолання наслідків повномасштабного збройного вторгнення РФ, оцінювання стану сил і засобів Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та визначення заходів для досягнення ними необхідних спроможностей до виконання завдань за призначенням у поточних і прогнозованих умовах безпекового середовища, забезпечення готовності до охорони зовнішніх кордонів ЄС в межах державного кордону України після набуття повноправного членства в ЄС.

Кабмін має забезпечити розробку за результатами огляду Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України та її внесення до РНБО для схвалення й подальшого затвердження указом Президента України. Забезпечити перегляд Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року та плану заходів з її реалізації з урахуванням надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

МВС України має забезпечити після затвердження Стратегії розробку у встановленому порядку галузевих стратегій, державних цільових програм у сферах громадської безпеки, захисту та охорони державного кордону України, цивільного захисту та міграційної політики, а також оперативних планів та планів застосування сил і засобів у кризових ситуаціях.

Читайте: На розгляд РНБО підготували секторальні санкції щодо фінансового сектору Росії та Білорусі

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
З оточенням "татаровими-д'єрмаками" , корупцією нас в ЄС ніхто не візьме.. Думай!!!
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24.12.2022 21:13
+9
Хто може перекласти це на людську? Це тепер ДСНС, ГО та інших замучають інспекціями і перевірками? Чи я не те зрозумів?
Саме час! Бо рік тому, коли це все треба було робити, то було "нагнітанням істерики", "запобіганням паніки" і неможливістю збільшення армії, бо "як же тоді будувати дороги"...
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24.12.2022 21:22
+6
прочитав
зрозумів
під гаслом вступу в ЄС, народилась чергова партія дормоїдів (чиновників)
з правом пілпису...
думаю що після зе в Україні буде по два дерслужбовця на одного робітника
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24.12.2022 21:24
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З оточенням "татаровими-д'єрмаками" , корупцією нас в ЄС ніхто не візьме.. Думай!!!
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24.12.2022 21:13 Відповісти
ну чому ж? у них шредер за свої корупційні дії не сидить же. та й в інших не без плям...
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24.12.2022 21:17 Відповісти
У Німеччині зразкові закони, а в Україні закони пишуть для татарових-дєрьмаків-зеленських аби ті могли грабувати країну
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24.12.2022 21:35 Відповісти
там перемогла бюрократія. в нас корупція. і те і те зло
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24.12.2022 21:40 Відповісти
Хто може перекласти це на людську? Це тепер ДСНС, ГО та інших замучають інспекціями і перевірками? Чи я не те зрозумів?
Саме час! Бо рік тому, коли це все треба було робити, то було "нагнітанням істерики", "запобіганням паніки" і неможливістю збільшення армії, бо "як же тоді будувати дороги"...
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24.12.2022 21:22 Відповісти
на жаль, ти все правильно розумієш
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24.12.2022 21:27 Відповісти
прочитав
зрозумів
під гаслом вступу в ЄС, народилась чергова партія дормоїдів (чиновників)
з правом пілпису...
думаю що після зе в Україні буде по два дерслужбовця на одного робітника
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24.12.2022 21:24 Відповісти
Невже не буде переслідувати конкурентів?
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24.12.2022 21:24 Відповісти
дебіл, який підписав закон про згвалтування конституційного суду, тепер вводить якісь європейські норми, немов нас тепер хтось візьме у ЄС з повністю залежним КС від Банкової. Суцільний цирк, а не влада в Україні останні 3.5 роки.
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24.12.2022 21:34 Відповісти
30. 100
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24.12.2022 21:37 Відповісти
що це за муть? читав читав нічого не ясно. що за огляд?
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24.12.2022 21:36 Відповісти
отвлекающий маневр. Ну не бороться же с коррупцией
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24.12.2022 21:52 Відповісти
 
 