Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо огляду громадської безпеки та цивільного захисту
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Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту".
Відповідний документ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що рішення РНБО ухвалили з метою практичного виконання завдань щодо набуття Україною членства у Європейському Союзі, вжиття комплексу невідкладних заходів, спрямованих на подолання наслідків повномасштабного збройного вторгнення РФ, оцінювання стану сил і засобів Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та визначення заходів для досягнення ними необхідних спроможностей до виконання завдань за призначенням у поточних і прогнозованих умовах безпекового середовища, забезпечення готовності до охорони зовнішніх кордонів ЄС в межах державного кордону України після набуття повноправного членства в ЄС.
Кабмін має забезпечити розробку за результатами огляду Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України та її внесення до РНБО для схвалення й подальшого затвердження указом Президента України. Забезпечити перегляд Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року та плану заходів з її реалізації з урахуванням надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
МВС України має забезпечити після затвердження Стратегії розробку у встановленому порядку галузевих стратегій, державних цільових програм у сферах громадської безпеки, захисту та охорони державного кордону України, цивільного захисту та міграційної політики, а також оперативних планів та планів застосування сил і засобів у кризових ситуаціях.
Будь ласка, зачекайте...
Саме час! Бо рік тому, коли це все треба було робити, то було "нагнітанням істерики", "запобіганням паніки" і неможливістю збільшення армії, бо "як же тоді будувати дороги"...
зрозумів
під гаслом вступу в ЄС, народилась чергова партія дормоїдів (чиновників)
з правом пілпису...
думаю що після зе в Україні буде по два дерслужбовця на одного робітника