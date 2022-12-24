УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15896 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 443 5
Білорусь (5965) війна (56233) Держприкордонслужба (4328) Демченко Андрій (184)

Держприкордонслужба не фіксує рух ворожої техніки у Білорусі поряд з Україною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь,стіна

Сили оборони України тримають на контролі кордон із Білоруссю, переміщення російської та білоруської військової техніки безпосередньо поряд з кордоном не зафіксовано.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою Україною, нашими силами оборони, в тому числі Державної прикордонної служби. Поряд кордону безпосередньо ми не фіксуємо якогось переміщення техніки військової чи то Російської Федерації, чи то збройних сил республіки Білорусь, адже нещодавно вони здійснювали перевірку боєготовності підрозділів. Натомість звісно, що ми маємо залишатися пильними", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сучасний центр стеження за ситуацією на кордоні з Білоруссю відкрили на Волині. ФОТО

Демченко додав, що Білорусь і Росія постійно нагнітають ситуацію на напрямку українсько-білоруського кордону, щоб сили оборони України тримали тут необхідну для відсічі подальшим спробам агресії кількість сил і засобів, і не відводили їх на інші напрямки, де ведуться повномасштабні бойові дії.

Крім того, Демченко зауважив, що переміщення техніки вглиб території Білорусі постійно відбувається, йдеться про техніку підрозділів Білорусі і РФ.

"Натомість ті підрозділи збройних сил республіки Білорусь, які і до цього посилювали кордон з Україною, не відмічаємо збільшення їхньої кількості чи змін в характері їхніх дій", - додав речник.

Демченко нагадав, що Білорусь підтримує Росію у війні проти України, надаючи територію, повітряний простір, інфраструктуру, відбуваються спільні навчання та підготовка збройних сил Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідданих про неминуче вторгнення з Білорусі немає, - Буданов

Також Демченко запевнив, що сили оборони готові до будь-якого розвитку ситуації.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всю малину и землянику суки беларусокацапские вытоптали.
показати весь коментар
24.12.2022 22:14 Відповісти
Це та служба,що повипускала усіх зрадників та кацапських агентів,віримо блд.,як ніколи.
показати весь коментар
24.12.2022 22:24 Відповісти
Пропускали на пропускных пунктах а не под колючкой и скорее всего на западных границах.
показати весь коментар
24.12.2022 22:36 Відповісти
Без наказу керівництва,хрін кого випустять.
показати весь коментар
24.12.2022 23:18 Відповісти
Когда они зафиксируют Рух- будет уже поздно для раздумий..
показати весь коментар
25.12.2022 01:22 Відповісти
 
 