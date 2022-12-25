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Макрофінансову допомогу від Євросоюзу Україна у 2023 році отримуватиме регулярно, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ляєн

У 2023 році Україні регулярно виплачуватимуть макрофінансову допомогу від Євросоюзу.

Про це 24 грудня заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Гордон.

Очільниця Єврокомісії нагадала, що у 2022 році ЄС мобілізував €19 млрд на підтримку України.

"Українці мужньо борються проти агресора вже дев'ять місяців. Ми ніколи не зможемо зрівнятися з їхніми жертвами. Але ми допомагаємо всіма можливими способами. Цього року ми мобілізували понад €19 млрд на підтримку України", – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, це "ще не все".

"Усі країни ЄС підтримали нашу пропозицію спрямувати €18 млрд макрофінансової допомоги для України наступного року. Гроші виплачуватимуть регулярно, щоб допомогти з терміновим ремонтом і прокласти шлях до відновлення. Відновлення, яке поставить Україну на шлях вступу в ЄС", – зазначила президентка Єврокомісії.

Також читайте: Єврокомісія готова виділити 30 млн євро для закупівлі 30 млн LED-ламп для українців, - фон дер Ляєн

Автор: Володимир Янченко
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Данину будемо регулярно збирати, за те що виродків за забором тримаємо..
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25.12.2022 00:48 Відповісти
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25.12.2022 05:03 Відповісти
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25.12.2022 01:32 Відповісти
Якщо мене читає хтось із співробітників органів Євросоюзу, у мене дуже велике прохання аби ви передали кому треба ключову тезу, яку я хочу донести: війна нічого і нікого не змінила в українських можновладних колах, чиновники, які грабували державу і не за призначенням використовували держ кошти до війни, продовжують грабувати країну і під вас війни. Тому, якщо Євросоюз виділяє якісь гроші Україні, до цих грошей мають бути закріплені, якісь ревізори від ЄС, що перевірятимуть кожний цент, який був витрачений укр владою. Бо виходить якась маячня: зараз сотні, якщо не тисячі людей з постраждалих територій, тільки в одному Києві, щоденно просять милостиню або потребують засоби для виживання, а в цей же час, влада зеленського витрачає, мільярди коштів на телевізійний піар провладної команди. Так не повинно бути!
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25.12.2022 08:32 Відповісти
 
 