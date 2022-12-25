Макрофінансову допомогу від Євросоюзу Україна у 2023 році отримуватиме регулярно, - фон дер Ляєн

У 2023 році Україні регулярно виплачуватимуть макрофінансову допомогу від Євросоюзу.

Про це 24 грудня заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Гордон.

Очільниця Єврокомісії нагадала, що у 2022 році ЄС мобілізував €19 млрд на підтримку України.

"Українці мужньо борються проти агресора вже дев'ять місяців. Ми ніколи не зможемо зрівнятися з їхніми жертвами. Але ми допомагаємо всіма можливими способами. Цього року ми мобілізували понад €19 млрд на підтримку України", – заявила фон дер Ляєн.



За її словами, це "ще не все".

"Усі країни ЄС підтримали нашу пропозицію спрямувати €18 млрд макрофінансової допомоги для України наступного року. Гроші виплачуватимуть регулярно, щоб допомогти з терміновим ремонтом і прокласти шлях до відновлення. Відновлення, яке поставить Україну на шлях вступу в ЄС", – зазначила президентка Єврокомісії.

Також читайте: Єврокомісія готова виділити 30 млн євро для закупівлі 30 млн LED-ламп для українців, - фон дер Ляєн